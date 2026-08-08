Persiapan terakhir Brighton & Hove Albion untuk musim baru dibayangi kekhawatiran cedera serius yang menimpa winger bintang mereka, Minteh, dalam kemenangan uji coba 3-0 atas Roma. Pemain internasional Gambia itu, yang menuntaskan kepindahan senilai £30 juta dari Newcastle pada Juli 2024, mengalami cedera kaki kanan pada awal babak kedua setelah benturan keras dengan kapten Roma Bryan Cristante. Minteh sempat mencoba melanjutkan permainan setelah mendapat perawatan cukup lama, tetapi kemudian ambruk ke lapangan karena kesakitan. Pemain berusia 22 tahun itu akhirnya dibantu keluar lapangan oleh staf medis dengan kepalanya tertunduk ke dalam bajunya.

Berbicara kepada media sesaat setelah peluit akhir di Stadion Amex, Hurzeler mengungkapkan kekhawatiran langsungnya terkait kondisi sang winger. "Tentu saja ini bukan pertanda bagus ketika seorang pemain harus keluar, tetapi kami harus menunggu hasil pemindaian," jelas Hurzeler kepada wartawan. "Tampaknya itu adalah benturan (dampak kontak), bukan tepat di area pergelangan kaki, tetapi sedikit lebih tinggi. Kami harus menunggu bagaimana rasa sakitnya berlanjut."