Getty Images Sport
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Mimpi buruk cedera untuk Brighton! Yankuba Minteh tertatih meninggalkan lapangan saat krisis skuad Fabian Hurzeler memburuk meski menang atas Roma
Kekhawatiran cedera baru untuk Yankuba Minteh
Persiapan terakhir Brighton & Hove Albion untuk musim baru dibayangi kekhawatiran cedera serius yang menimpa winger bintang mereka, Minteh, dalam kemenangan uji coba 3-0 atas Roma. Pemain internasional Gambia itu, yang menuntaskan kepindahan senilai £30 juta dari Newcastle pada Juli 2024, mengalami cedera kaki kanan pada awal babak kedua setelah benturan keras dengan kapten Roma Bryan Cristante. Minteh sempat mencoba melanjutkan permainan setelah mendapat perawatan cukup lama, tetapi kemudian ambruk ke lapangan karena kesakitan. Pemain berusia 22 tahun itu akhirnya dibantu keluar lapangan oleh staf medis dengan kepalanya tertunduk ke dalam bajunya.
Berbicara kepada media sesaat setelah peluit akhir di Stadion Amex, Hurzeler mengungkapkan kekhawatiran langsungnya terkait kondisi sang winger. "Tentu saja ini bukan pertanda bagus ketika seorang pemain harus keluar, tetapi kami harus menunggu hasil pemindaian," jelas Hurzeler kepada wartawan. "Tampaknya itu adalah benturan (dampak kontak), bukan tepat di area pergelangan kaki, tetapi sedikit lebih tinggi. Kami harus menunggu bagaimana rasa sakitnya berlanjut."
- Getty Images Sport
Daftar pemain absen Fabian Hurzeler kian bertambah
Cedera yang dialami Minteh menjadi pukulan telak bagi Hurzeler, yang sudah berkutat dengan daftar panjang pemain absen di posisi-posisi kunci. Brighton diperkirakan tidak akan diperkuat winger berpengaruh Kaoru Mitoma, gelandang Carlos Baleba, dan striker Evan Ferguson pada pekan-pekan awal musim.
Minteh sebelumnya sangat diharapkan untuk memimpin lini serang dari sisi sayap saat Mitoma absen, sehingga potensi absennya menjadi kerugian yang lebih besar lagi bagi keseimbangan taktik skuad. Setelah mencatatkan sembilan gol dan delapan assist dalam 66 penampilan di Premier League sebelum kepindahannya ke South Coast, pemain muda itu dengan cepat menjadi titik fokus dalam rencana serangan Hurzeler.
Kemenangan nyaman atas raksasa Serie A
Terlepas dari suasana muram terkait cedera tersebut, Brighton menampilkan banyak kualitas di lapangan untuk menyingkirkan lawan mereka dari Italia. Gol dari Georginio Rutter dan dua gol dari Yasin Ayari memastikan malam yang nyaman bagi tuan rumah, yang mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan. Hasil ini memberikan dorongan moral, membuktikan bahwa skuad itu memiliki daya gedor yang cukup untuk bersaing dengan lawan papan atas Eropa.
Brighton masih memiliki satu laga pemanasan terakhir yang tersisa, saat mereka bersiap menghadapi sesama tim Serie A, Bologna, di Amex pada Sabtu depan. Pertandingan ini akan menjadi gladi resik terakhir bagi Hurzeler untuk menyempurnakan sistemnya dan mengevaluasi para pemain yang fit.
- AFP
Awal yang berat untuk musim kompetitif
Waktu dari krisis cedera ini sangat buruk mengingat padatnya jadwal yang dihadapi Brighton pada akhir Agustus. Klub itu akan memulai perjalanan mereka di kompetisi Eropa pada babak play-off Conference League pada 20 Agustus, kemungkinan melawan klub Norwegia, Tromso.
Setelah leg pertama laga Eropa mereka, Brighton akan menjamu Aston Villa dalam laga pembuka Premier League pada 23 Agustus, diikuti leg kedua play-off Conference League pada 27 Agustus. Bulan itu akan ditutup dengan lawatan bergengsi ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea pada 30 Agustus.
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