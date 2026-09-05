Santos mengonfirmasi bahwa Neymar akan menepi cukup lama setelah mengalami cedera paha serius saat klub tersingkir dari Copa do Brasil baru-baru ini melawan Palmeiras. Mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu terpaksa ditarik keluar pada babak pertama dalam hasil imbang tanpa gol, hasil yang membuat Santos tersingkir dari kompetisi tersebut setelah kalah agregat 3-0.

Santos mengumumkan di media sosial bahwa pemeriksaan medis setelah pertandingan mengungkap cedera otot tipe 2B pada rectus femoris di paha kanan Neymar, otot yang bertanggung jawab atas fleksi pinggul dan ekstensi lutut. Menurut RMC, perkiraan waktu pemulihannya adalah antara empat hingga delapan pekan, yang berarti pemain berusia 34 tahun itu bisa absen hingga November.

Ini menjadi pukulan telak bagi Santos, yang sangat bergantung pada kreativitasnya sejak kepulangannya yang emosional ke klub. Meski masalah kebugarannya terus berulang, Neymar tetap produktif saat tersedia, dengan catatan delapan gol dan delapan assist dalam 24 penampilan di semua kompetisi musim ini.







