Getty Images Sport
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Mimpi buruk cedera Neymar berlanjut! Superstar Santos menepi hingga delapan pekan akibat cedera otot saat klub berjuang menghindari degradasi
Kabar cedera yang menghancurkan bagi ikon Vila Belmiro
Santos mengonfirmasi bahwa Neymar akan menepi cukup lama setelah mengalami cedera paha serius saat klub tersingkir dari Copa do Brasil baru-baru ini melawan Palmeiras. Mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu terpaksa ditarik keluar pada babak pertama dalam hasil imbang tanpa gol, hasil yang membuat Santos tersingkir dari kompetisi tersebut setelah kalah agregat 3-0.
Santos mengumumkan di media sosial bahwa pemeriksaan medis setelah pertandingan mengungkap cedera otot tipe 2B pada rectus femoris di paha kanan Neymar, otot yang bertanggung jawab atas fleksi pinggul dan ekstensi lutut. Menurut RMC, perkiraan waktu pemulihannya adalah antara empat hingga delapan pekan, yang berarti pemain berusia 34 tahun itu bisa absen hingga November.
Ini menjadi pukulan telak bagi Santos, yang sangat bergantung pada kreativitasnya sejak kepulangannya yang emosional ke klub. Meski masalah kebugarannya terus berulang, Neymar tetap produktif saat tersedia, dengan catatan delapan gol dan delapan assist dalam 24 penampilan di semua kompetisi musim ini.
- Getty Images Sport
Neymar mengecam kondisi lapangan yang "tidak bisa dipercaya"
Setelah diagnosis tersebut, Neymar meluapkan kemarahan besarnya di media sosial, dengan mengarahkan amarahnya pada kondisi permukaan lapangan di Vila Belmiro. Sang superstar tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap rumput lapangan tersebut, yang ia yakini bertanggung jawab langsung atas cederanya dan cedera rekan-rekan setimnya. Melalui Instagram, sang penyerang menulis: "Saya ingin mengucapkan selamat kepada petugas lapangan kami di Vila Belmiro. Kemarin, itu adalah lapangan terburuk yang pernah terlihat di stadion ini, penuh lubang, karena mereka harus menggemburkannya sehari sebelum pertandingan. Tidak masuk akal!
Ancaman perebutan zona degradasi membayangi Santos yang sedang kesulitan
Waktu cedera ini tak mungkin lebih buruk bagi Santos, yang kini terlibat dalam persaingan menegangkan untuk menghindari degradasi dari Brasileirao. Saat ini mereka berada di peringkat ke-14, hanya unggul empat poin dari zona degradasi ketika musim memasuki fase krusial.
Tanpa pemain andalannya, tugas untuk mengamankan tempat di kasta tertinggi menjadi jauh lebih sulit. Klub itu juga sedang bersiap untuk perempat final Copa Sudamericana yang krusial melawan Atletico-MG, laga yang kini hampir pasti akan dilewatkan Neymar.
- Getty Images Sport
Santos menjalani hidup tanpa Neymar yang cedera
Kemunduran terbaru ini merupakan bagian dari tren yang mengkhawatirkan bagi Neymar, yang telah mengalami beberapa cedera pada paha kiri, otot femoral kanan, dan meniskus kiri sejak kembali ke tanah airnya. Riwayat rentan cederanya telah menjadi bahan pembicaraan utama di Brasil, terutama mengingat gajinya yang tinggi serta posisi finansial dan performa klub yang rapuh.
Dengan sang bintang menepi, Arthur kemungkinan akan menjalani debutnya dalam peran yang lebih maju, dengan tugas mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan nomor 10 yang cedera itu saat tim bersiap menghadapi Internacional di Beira-Rio pada Minggu ini.
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