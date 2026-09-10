Getty Images Sport
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Mimpi buruk cedera Liverpool?! Andoni Iraola memberi kabar terbaru kebugaran Bradley Barcola setelah winger senilai £123 juta itu tertatih-tatih keluar lapangan pada debutnya di Anfield melawan Atletico Madrid
Debut di Anfield berakhir lebih cepat
Liverpool meraih kemenangan penting 2-1 atas Atletico Madrid di Liga Champions pada Rabu, dengan Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister mencetak gol-gol krusial. Namun, hasil impresif itu sempat dibayangi kekhawatiran seputar Barcola. Rekrutan musim panas senilai £123 juta dari Paris Saint-Germain itu terjatuh saat melakukan tusukan berbahaya ke arah area penalti sesaat sebelum menit ke-60.
Winger Prancis itu jatuh ke lapangan sambil memegangi betis kirinya, yang langsung memicu kekhawatiran di Anfield. Setelah mendapat perawatan singkat di lapangan dari tim medis, mantan bintang PSG itu kemudian digantikan oleh Victor Munoz.
Beruntung bagi para pendukung tuan rumah, pemenang Liga Champions dua kali itu mampu berjalan keluar lapangan dengan tenaganya sendiri tanpa memerlukan tandu. Sebelum harus keluar lebih cepat, sang penyerang tampil menjanjikan dalam starter perdananya, menguji Jan Oblak lebih awal sebelum nyaris gagal menemui sasaran setelah jeda.
- Getty Images Sport
Iraola meredam kekhawatiran soal cedera
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Iraola segera meredam kepanikan terkait masalah otot yang parah. Sang manajer menegaskan bahwa penarikan sang penyerang hanyalah konsekuensi alami dari jadwal musim panas yang terganggu.
"Itu hanya kram, tidak ada cedera," jelas Iraola kepada pers. "Dengan Bradley, ini soal membangun kondisi fisiknya."
Sang pelatih kepala mengakui bahwa staf teknis masih berusaha memahami batas kemampuan pemain itu saat ia beradaptasi dengan lingkungan barunya.
"Kami benar-benar tidak tahu, atau mungkin sebelumnya kami memang belum tahu, seberapa banyak dia bisa bermain, karena dia belum mendapat menit bermain di pramusim untuk PSG," tambahnya. "Dia bermain 30 [menit] tempo hari. Hari ini kami punya beberapa tanda tanya, berapa menit yang bisa dia berikan kepada kami, dan mungkin sekarang kami tahu."
Tanda-tanda menjanjikan dari rekrutan baru
Meski gagal membuka rekening golnya di Merseyside, pelatihnya sangat senang dengan output serangan secara keseluruhan. "Saya sangat senang karena dia juga punya dua peluang yang sangat jelas saat berhadapan dengan kiper," kata Iraola.
Alih-alih berfokus pada peluang yang terbuang, sang pelatih menyoroti pentingnya pergerakan cerdas winger-nya. "Dia memang belum mencetak gol, tetapi saya ingin dia berada di sana," pungkasnya. "Di situlah dia harus membuat perbedaan, datang ke area-area itu, posisi-posisi itu."
- Getty Images Sport
Mengelola menit bermain Barcola
Liverpool perlu mengelola beban kerja Barcola dengan cermat dalam beberapa pekan ke depan saat mereka menyeimbangkan tugas domestik dengan kampanye Liga Champions mereka. Tanpa pramusim penuh, prioritasnya adalah membangun kebugaran pertandingannya secara bertahap untuk menghindari cedera otot yang serius.
Dengan rangkaian laga krusial yang sudah di depan mata, Iraola kini harus memutuskan apakah akan memainkan rekrutan bintangnya itu sejak awal atau menurunkannya sebagai pemain pengganti berdampak besar sembari kebugaran pertandingannya meningkat.
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