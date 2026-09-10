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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Mimpi buruk cedera Liverpool?! Andoni Iraola memberi kabar terbaru kebugaran Bradley Barcola setelah winger senilai £123 juta itu tertatih-tatih keluar lapangan pada debutnya di Anfield melawan Atletico Madrid

B. Barcola
Liverpool
A. Iraola
Atletico Madrid
Champions League
Liverpool vs Atletico Madrid
Premier League

Rekrutan besar Liverpool pada musim panas, Bradley Barcola, menjalani debut Anfield yang sangat dinantikan dengan akhir yang penuh frustrasi dan kekhawatiran pada Rabu malam. Pemain yang didatangkan dengan nilai fantastis £123 juta itu terpaksa ditarik keluar pada babak kedua dalam laga Liga Champions Liverpool melawan Atletico Madrid, yang langsung memicu kekhawatiran akan absennya dia dalam jangka panjang, dengan pelatih kepala Andoni Iraola memberikan kabar terbaru soal kondisinya.

  • Debut di Anfield berakhir lebih cepat

    Liverpool meraih kemenangan penting 2-1 atas Atletico Madrid di Liga Champions pada Rabu, dengan Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister mencetak gol-gol krusial. Namun, hasil impresif itu sempat dibayangi kekhawatiran seputar Barcola. Rekrutan musim panas senilai £123 juta dari Paris Saint-Germain itu terjatuh saat melakukan tusukan berbahaya ke arah area penalti sesaat sebelum menit ke-60.

    Winger Prancis itu jatuh ke lapangan sambil memegangi betis kirinya, yang langsung memicu kekhawatiran di Anfield. Setelah mendapat perawatan singkat di lapangan dari tim medis, mantan bintang PSG itu kemudian digantikan oleh Victor Munoz.

    Beruntung bagi para pendukung tuan rumah, pemenang Liga Champions dua kali itu mampu berjalan keluar lapangan dengan tenaganya sendiri tanpa memerlukan tandu. Sebelum harus keluar lebih cepat, sang penyerang tampil menjanjikan dalam starter perdananya, menguji Jan Oblak lebih awal sebelum nyaris gagal menemui sasaran setelah jeda.


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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Iraola meredam kekhawatiran soal cedera

    Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Iraola segera meredam kepanikan terkait masalah otot yang parah. Sang manajer menegaskan bahwa penarikan sang penyerang hanyalah konsekuensi alami dari jadwal musim panas yang terganggu.

    "Itu hanya kram, tidak ada cedera," jelas Iraola kepada pers. "Dengan Bradley, ini soal membangun kondisi fisiknya."

    Sang pelatih kepala mengakui bahwa staf teknis masih berusaha memahami batas kemampuan pemain itu saat ia beradaptasi dengan lingkungan barunya.

    "Kami benar-benar tidak tahu, atau mungkin sebelumnya kami memang belum tahu, seberapa banyak dia bisa bermain, karena dia belum mendapat menit bermain di pramusim untuk PSG," tambahnya. "Dia bermain 30 [menit] tempo hari. Hari ini kami punya beberapa tanda tanya, berapa menit yang bisa dia berikan kepada kami, dan mungkin sekarang kami tahu."


  • Tanda-tanda menjanjikan dari rekrutan baru

    Meski gagal membuka rekening golnya di Merseyside, pelatihnya sangat senang dengan output serangan secara keseluruhan. "Saya sangat senang karena dia juga punya dua peluang yang sangat jelas saat berhadapan dengan kiper," kata Iraola.

    Alih-alih berfokus pada peluang yang terbuang, sang pelatih menyoroti pentingnya pergerakan cerdas winger-nya. "Dia memang belum mencetak gol, tetapi saya ingin dia berada di sana," pungkasnya. "Di situlah dia harus membuat perbedaan, datang ke area-area itu, posisi-posisi itu."


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  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Mengelola menit bermain Barcola

    Liverpool perlu mengelola beban kerja Barcola dengan cermat dalam beberapa pekan ke depan saat mereka menyeimbangkan tugas domestik dengan kampanye Liga Champions mereka. Tanpa pramusim penuh, prioritasnya adalah membangun kebugaran pertandingannya secara bertahap untuk menghindari cedera otot yang serius.

    Dengan rangkaian laga krusial yang sudah di depan mata, Iraola kini harus memutuskan apakah akan memainkan rekrutan bintangnya itu sejak awal atau menurunkannya sebagai pemain pengganti berdampak besar sembari kebugaran pertandingannya meningkat.

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