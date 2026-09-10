Liverpool meraih kemenangan penting 2-1 atas Atletico Madrid di Liga Champions pada Rabu, dengan Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister mencetak gol-gol krusial. Namun, hasil impresif itu sempat dibayangi kekhawatiran seputar Barcola. Rekrutan musim panas senilai £123 juta dari Paris Saint-Germain itu terjatuh saat melakukan tusukan berbahaya ke arah area penalti sesaat sebelum menit ke-60.

Winger Prancis itu jatuh ke lapangan sambil memegangi betis kirinya, yang langsung memicu kekhawatiran di Anfield. Setelah mendapat perawatan singkat di lapangan dari tim medis, mantan bintang PSG itu kemudian digantikan oleh Victor Munoz.

Beruntung bagi para pendukung tuan rumah, pemenang Liga Champions dua kali itu mampu berjalan keluar lapangan dengan tenaganya sendiri tanpa memerlukan tandu. Sebelum harus keluar lebih cepat, sang penyerang tampil menjanjikan dalam starter perdananya, menguji Jan Oblak lebih awal sebelum nyaris gagal menemui sasaran setelah jeda.



