Mimpi buruk cedera Chelsea: Robert Sanchez absen dalam laga melawan Liverpool, sementara Calum McFarlane mengonfirmasi krisis yang menimpa enam pemain
Sanchez absen sementara karena harus menjalani protokol cedera gegar otak
The Blues harus bermain tanpa kiper utama Sanchez pada laga yang akan dimulai saat jam makan siang hari Sabtu di Merseyside. Pemain asal Spanyol itu terpaksa ditarik keluar saat kekalahan kandang 3-1 baru-baru ini melawan Nottingham Forest setelah terjadi benturan kepala yang keras dengan Morgan Gibbs-White. Meskipun Sanchez telah menjalani penjahitan luka dan serangkaian pemeriksaan mendalam di Cobham pekan ini, ia belum mendapat izin untuk kembali bermain sesuai dengan protokol gegar otak yang wajib dipatuhi.
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, manajer sementara McFarlane mengonfirmasi absennya kiper tersebut: "Rob [Sanchez] juga tidak akan bisa bermain setelah cedera yang dideritanya dalam pertandingan melawan Nottingham Forest." Sebagai penggantinya, Filip Jorgensen diperkirakan akan menjadi starter di bawah mistar gawang, setelah baru-baru ini kembali ke skuad pertandingan menyusul masa pemulihan dari cedera yang dialaminya.
Pilihan penyerang menipis menjelang laga tandang ke Anfield
Kabar cedera tetap suram di lini depan, dengan kedua pemain sayap, Pedro Neto dan Alejandro Garnacho, tampaknya tidak akan diturunkan saat menghadapi The Reds. Kedua pemain tersebut mengalami cedera ringan selama sesi latihan menjelang kekalahan dari Forest dan belum pulih tepat waktu untuk memperkuat lini depan yang sedang kesulitan. Absennya mereka membuat Chelsea kekurangan kecepatan dan kreativitas di saat gol sulit dicetak.
“Neto dan Garnacho mengalami cedera, jadi sepertinya mereka tidak akan bisa diturunkan [melawan Liverpool],” kata McFarlane kepada wartawan. Kemunduran baru ini menambah daftar pemain yang sudah lama absen, yang sudah mencakup bintang-bintang muda Estevao Willian dan Jamie Gittens, sehingga sangat membatasi kemampuan manajer sementara untuk merotasi skuadnya selama masa sulit ini.
Pemain muda Jesse Derry dipastikan absen hingga akhir musim
Klub tersebut juga menyampaikan kabar terbaru yang mengkhawatirkan mengenai pemain muda berbakat Jesse Derry, yang debut penuhnya di Liga Premier melawan Nottingham Forest harus terhenti akibat cedera kepala yang mengkhawatirkan. Derry dievakuasi dengan tandu dan dibawa ke rumah sakit setelah bertabrakan dengan Zach Abbott, dan meskipun tanda-tanda medis awalnya cukup menggembirakan, ia tidak akan bisa kembali bermain di sisa musim ini.
McFarlane memberikan kabar terbaru mengenai kondisi sang pemain muda: “Saya berbicara dengan ayah Jesse [Shaun Derry] pada malam kejadian dan dengan keluarganya kemarin. Kabarnya positif. Saya tidak memiliki wawasan untuk membahas detailnya secara mendalam, tetapi tanda-tanda awalnya positif. Selama ia sehat, itulah yang paling penting. Ia tidak akan bisa bermain mulai sekarang hingga akhir musim.”
Duo bek ini memberikan dorongan besar dalam hal kebugaran
Meskipun daftar cedera yang mengkhawatirkan, akhirnya ada secercah harapan terkait kondisi kebugaran Reece James dan Levi Colwill. Kedua bek tersebut telah mengikuti latihan penuh sepanjang pekan ini dan berpeluang diturunkan di Anfield. Kapten klub James belum tampil sejak kekalahan dari Newcastle pada pertengahan Maret, sementara Colwill sedang berupaya pulih dari cedera lutut serius yang dialaminya selama jeda musim panas.
Menyikapi kembalinya pemain andalan di lini pertahanannya, McFarlane menambahkan: “Kami memiliki beberapa pemain yang kembali. Levi dan Reece telah berlatih selama seminggu penuh. Situasinya terlihat menjanjikan. Kami masih memiliki satu sesi lagi. Keduanya berlatih penuh hari ini.” Kembalinya mereka akan sangat penting karena Chelsea berupaya merestrukturisasi lini belakang yang telah mengalami kesulitan signifikan selama enam kekalahan beruntun mereka saat ini.