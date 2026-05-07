Mimpi buruk cedera Chelsea: Robert Sanchez absen dalam laga melawan Liverpool, sementara Calum McFarlane mengonfirmasi krisis yang menimpa enam pemain

The Blues harus bermain tanpa kiper utama Sanchez pada laga yang akan dimulai saat jam makan siang hari Sabtu di Merseyside. Pemain asal Spanyol itu terpaksa ditarik keluar saat kekalahan kandang 3-1 baru-baru ini melawan Nottingham Forest setelah terjadi benturan kepala yang keras dengan Morgan Gibbs-White. Meskipun Sanchez telah menjalani penjahitan luka dan serangkaian pemeriksaan mendalam di Cobham pekan ini, ia belum mendapat izin untuk kembali bermain sesuai dengan protokol gegar otak yang wajib dipatuhi.

Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, manajer sementara McFarlane mengonfirmasi absennya kiper tersebut: "Rob [Sanchez] juga tidak akan bisa bermain setelah cedera yang dideritanya dalam pertandingan melawan Nottingham Forest." Sebagai penggantinya, Filip Jorgensen diperkirakan akan menjadi starter di bawah mistar gawang, setelah baru-baru ini kembali ke skuad pertandingan menyusul masa pemulihan dari cedera yang dialaminya.