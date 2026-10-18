AFP
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Mimpi buruk cedera bagi Barcelona! Eric Garcia dipastikan absen melawan PSG dan Real Madrid, sementara Jules Kounde sangat diragukan tampil di El Clasico
Garcia menghadapi masa absen panjang
Situasi cedera di Barcelona memburuk secara signifikan setelah pertandingan sengit melawan Real Betis. Eric Garcia, yang sempat mencetak gol dalam laga tersebut, terpaksa ditarik keluar pada menit-menit akhir karena masalah otot yang terlihat jelas. Setelah ia kembali ke Ciutat Esportiva Sant Joan Despi untuk menjalani pemeriksaan medis menyeluruh, klub mengonfirmasi tingkat keparahan cedera pemain timnas Spanyol itu.
Garcia didiagnosis mengalami cedera pada otot rektus femoris di paha kanannya, yang akan membuatnya absen selama tiga hingga empat pekan. Perkiraan waktu pemulihan itu memastikan bek serbabisa tersebut absen dalam laga tandang Liga Champions melawan Paris Saint-Germain serta El Clasico yang sangat dinantikan melawan Real Madrid. Garcia juga diperkirakan absen menghadapi Alaves, Aston Villa, dan Atletico Madrid. Ia baru akan tersedia kembali setelah jeda internasional kedua musim ini.
- AFP
Kounde sangat diragukan tampil di El Clasico
Menambah masalah di lini pertahanan, Jules Kounde kini menjadi kekhawatiran besar bagi staf pelatih setelah mengalami keseleo pergelangan kaki kiri. Pemain timnas Prancis itu terlihat tiba di tempat latihan dengan langkah yang jelas pincang, sehingga langsung memicu kekhawatiran soal kesiapannya menghadapi rangkaian pertandingan berat mendatang.
Seperti Garcia, Kounde sudah dipastikan absen dalam laga Eropa melawan PSG pada tengah pekan di ibu kota Prancis. Fokus utama Kounde kini adalah berpacu dengan waktu agar bugar untuk menghadapi Real Madrid Minggu depan.
Gerard Martin memberi secercah harapan
Di tengah kabar muram mengenai para pemain senior, kondisi pemain muda Gerard Martin sedikit lebih menjanjikan. Bek itu ditarik keluar saat jeda babak pertama dalam laga melawan Betis dan digantikan Garcia setelah mengeluhkan rasa tidak nyaman pada kakinya. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa ia mengalami peradangan, bukan robekan jaringan atau patah tulang, sehingga peluangnya untuk kembali masuk skuad pertandingan lebih cepat.
Klub memperkirakan Martin akan berangkat ke Prancis untuk laga melawan PSG, asalkan pemulihannya berjalan baik dalam 48 jam ke depan. Kehadiran bek muda itu akan memberi Flick opsi rotasi yang sangat dibutuhkan, sekalipun ia tidak menjadi starter.
- AFP
Awal gemilang di Eropa
Kabar buruk terkait cedera itu menjadi pukulan berat di tengah awal musim yang sensasional bagi Barcelona. Mereka menyapu bersih sembilan laga pembuka La Liga dengan rekor sempurna. Berada di puncak klasemen dengan 27 poin, tim asuhan Hansi Flick unggul lima poin atas Atletico Madrid di posisi kedua.
Performa impresif itu berlanjut di Eropa, dengan Barcelona mengawali kiprahnya di Liga Champions secara dominan. Mereka meraih kemenangan meyakinkan dalam dua laga pertama di kompetisi Eropa, mengalahkan Feyenoord 5-1 di kandang sebelum menang telak 4-1 di markas Galatasaray.
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