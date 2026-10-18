Mimpi buruk cedera bagi Barcelona! Eric Garcia dipastikan absen melawan PSG dan Real Madrid, sementara Jules Kounde sangat diragukan tampil di El Clasico

Situasi cedera di Barcelona memburuk secara signifikan setelah pertandingan sengit melawan Real Betis. Eric Garcia, yang sempat mencetak gol dalam laga tersebut, terpaksa ditarik keluar pada menit-menit akhir karena masalah otot yang terlihat jelas. Setelah ia kembali ke Ciutat Esportiva Sant Joan Despi untuk menjalani pemeriksaan medis menyeluruh, klub mengonfirmasi tingkat keparahan cedera pemain timnas Spanyol itu.

Garcia didiagnosis mengalami cedera pada otot rektus femoris di paha kanannya, yang akan membuatnya absen selama tiga hingga empat pekan. Perkiraan waktu pemulihan itu memastikan bek serbabisa tersebut absen dalam laga tandang Liga Champions melawan Paris Saint-Germain serta El Clasico yang sangat dinantikan melawan Real Madrid. Garcia juga diperkirakan absen menghadapi Alaves, Aston Villa, dan Atletico Madrid. Ia baru akan tersedia kembali setelah jeda internasional kedua musim ini.







