Mimpi buruk Breel Embolo berakhir setelah bintang Swiss itu diizinkan bergabung dengan skuad Piala Dunia setelah permohonan visanya ditolak oleh Amerika Serikat

Penundaan tersebut disebabkan oleh pemeriksaan tambahan yang diminta oleh pihak berwenang Amerika Serikat. Embolo menghadiri pertemuan di Kedutaan Besar AS di Bern pada hari Rabu saat para pejabat memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang timbul dari insiden pertengkaran di Basel pada tahun 2018.

Menurut Federasi Swiss, pihak berwenang AS juga meminta catatan pengadilan terkait vonis tahun 2023 atas tuduhan melakukan ancaman berulang, yang mengakibatkan denda yang ditangguhkan dan menjadi mengikat secara hukum pada awal tahun ini.

Meskipun masalah tersebut telah diselesaikan melalui proses hukum, kasus tersebut memicu pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan persyaratan masuk AS sebelum Embolo akhirnya diberikan visa.