Getty Images
Diterjemahkan oleh
Mimpi buruk Breel Embolo berakhir setelah bintang Swiss itu diizinkan bergabung dengan skuad Piala Dunia setelah permohonan visanya ditolak oleh Amerika Serikat
Masalah visa akhirnya terselesaikan
Embolo akan bergabung dengan skuad Piala Dunia Swiss di Amerika Serikat setelah mendapat persetujuan visa yang sebelumnya menunda keberangkatannya. Federasi Sepak Bola Swiss mengonfirmasi pada Kamis bahwa sang penyerang diperkirakan tiba di San Diego pada Jumat malam. Pemain berusia 29 tahun itu tidak dapat berangkat bersama skuad lainnya pada Selasa setelah izin perjalanan ESTA-nya ditinjau ulang sesaat sebelum keberangkatan. Sementara rekan-rekan setimnya berangkat ke markas prapertandingan di California, Embolo tetap tinggal di Swiss menunggu keputusan.
- Getty
Federasi mengonfirmasi hasil yang positif
Persetujuan ini mengakhiri ketidakpastian yang berlangsung selama beberapa hari dan memungkinkan Swiss melanjutkan persiapan dengan salah satu pemain serang andalan mereka yang siap bertanding di turnamen tersebut. Federasi Sepak Bola Swiss mengonfirmasi bahwa masalah tersebut telah terselesaikan dan Embolo telah diberi izin untuk berangkat.
"Kami baru saja mendapat kabar bahwa visa Breel Embolo telah disetujui. Dengan demikian, ia dapat berangkat ke Amerika Serikat. Ia diperkirakan akan bergabung dengan tim pada Jumat malam," kata federasi tersebut dalam sebuah pernyataan.
Pemeriksaan visa yang terkait dengan kasus hukum sebelumnya
Penundaan tersebut disebabkan oleh pemeriksaan tambahan yang diminta oleh pihak berwenang Amerika Serikat. Embolo menghadiri pertemuan di Kedutaan Besar AS di Bern pada hari Rabu saat para pejabat memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang timbul dari insiden pertengkaran di Basel pada tahun 2018.
Menurut Federasi Swiss, pihak berwenang AS juga meminta catatan pengadilan terkait vonis tahun 2023 atas tuduhan melakukan ancaman berulang, yang mengakibatkan denda yang ditangguhkan dan menjadi mengikat secara hukum pada awal tahun ini.
Meskipun masalah tersebut telah diselesaikan melalui proses hukum, kasus tersebut memicu pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan persyaratan masuk AS sebelum Embolo akhirnya diberikan visa.
- Getty Images Sport
Perhatian kembali tertuju pada persiapan turnamen
Setelah masalah administratif terselesaikan, Embolo diperkirakan akan segera bergabung dengan skuad. Kedatangannya akan memperkuat lini serang Swiss seiring dengan semakin intensifnya persiapan menjelang Piala Dunia. Dalam turnamen tersebut, Swiss tergabung di Grup B bersama Kanada, Bosnia dan Herzegovina, serta Qatar.