Mimpi buruk bagi Real Madrid! Harry Kane menyamai rekor seorang legenda FC Bayern München

Penampilan Kane dalam pertandingan hari Selasa sempat diragukan, karena pemain berusia 32 tahun itu baru-baru ini harus absen akibat masalah pada pergelangan kakinya. Namun, pada akhirnya pelatih Bayern, Vincent Kompany, dapat mengandalkan sang penyerang, yang mencetak gol melalui tendangan datar dari jarak sekitar 20 meter hanya 20 detik setelah babak kedua dimulai. Secara keseluruhan di semua kompetisi, itu sudah menjadi gol ke-49 Kane musim ini.

Sementara itu, rentetan penampilan Elber dalam empat pertandingan Liga Champions berturut-turut, termasuk keterlibatannya langsung dalam gol melawan Real, dimulai pada Mei 2000, ketika ia memberikan assist dan mencetak satu gol dalam kemenangan Bayern 2-1 (yang pada akhirnya tidak berarti apa-apa, karena mereka kalah 0-2 pada leg pertama) pada pertandingan leg kedua semifinal. Sekitar setahun kemudian, Elber mencetak gol penentu kemenangan 1-0 untuk FCB pada leg pertama semifinal di Madrid dan juga mencetak gol pada kemenangan 2-1 di leg kedua. Dua assist kemudian ia catat pada kemenangan 2-1 di leg pertama perempat final pada April 2002.

Rangkaian gol Aubameyang ini dicetak oleh pemain asal Gabon yang kini bermain untuk Olympique Marseille tersebut saat masih membela Borussia Dortmund antara September 2016 dan Desember 2017.