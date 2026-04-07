Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Mimpi buruk bagi Real Madrid! Harry Kane menyamai rekor seorang legenda FC Bayern München

Penyerang Bayern München, Harry Kane, semakin menjadi momok bagi Real Madrid — dan dengan golnya pada leg pertama perempat final Liga Champions, ia menyamai rekor dua legenda Bundesliga.

Kane mencetak gol pada Selasa malam di Bernabeu pada menit ke-46, yang membawa Bayern unggul 2-0. Dengan demikian, pemain asal Inggris ini kini telah mencatatkan setidaknya satu kontribusi langsung dalam empat pertandingan terakhirnya di Liga Champions melawan Real (dua gol, dua assist).

Hanya legenda penyerang Bayern, Giovane Elber, dan mantan penyerang BVB, Pierre-Emerick Aubameyang, yang sebelumnya juga berhasil mencatatkan rekor serupa melawan Real.

  • Rangkaian gol Kane dimulai saat ia masih membela Tottenham Hotspur, di mana ia memberikan assist untuk satu gol dalam kemenangan 3-1 atas Real Madrid pada pertandingan fase grup Liga Champions pada November 2017.

    Pada musim pertamanya bersama Bayern, yang berhasil mendatangkan Kane dari Spurs dengan biaya transfer 95 juta euro pada musim panas 2023, pemain Inggris itu kemudian mencetak gol melalui tendangan penalti yang membuat skor sementara menjadi 2-1 dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions melawan Real Madrid yang berakhir imbang 2-2. Pada leg kedua, Kane saat itu memberikan assist untuk gol pembuka Bayern yang dicetak oleh Alphonso Davies, yang nyaris membawa FCB ke final. Namun, di fase akhir pertandingan, tim asal Madrid itu berhasil membalikkan keadaan dan menang 2-1 berkat dua gol Joselu di menit-menit akhir.

    Harry Kane kembali membuat Real Madrid kesal

    Penampilan Kane dalam pertandingan hari Selasa sempat diragukan, karena pemain berusia 32 tahun itu baru-baru ini harus absen akibat masalah pada pergelangan kakinya. Namun, pada akhirnya pelatih Bayern, Vincent Kompany, dapat mengandalkan sang penyerang, yang mencetak gol melalui tendangan datar dari jarak sekitar 20 meter hanya 20 detik setelah babak kedua dimulai. Secara keseluruhan di semua kompetisi, itu sudah menjadi gol ke-49 Kane musim ini.

    Sementara itu, rentetan penampilan Elber dalam empat pertandingan Liga Champions berturut-turut, termasuk keterlibatannya langsung dalam gol melawan Real, dimulai pada Mei 2000, ketika ia memberikan assist dan mencetak satu gol dalam kemenangan Bayern 2-1 (yang pada akhirnya tidak berarti apa-apa, karena mereka kalah 0-2 pada leg pertama) pada pertandingan leg kedua semifinal. Sekitar setahun kemudian, Elber mencetak gol penentu kemenangan 1-0 untuk FCB pada leg pertama semifinal di Madrid dan juga mencetak gol pada kemenangan 2-1 di leg kedua. Dua assist kemudian ia catat pada kemenangan 2-1 di leg pertama perempat final pada April 2002.

    Rangkaian gol Aubameyang ini dicetak oleh pemain asal Gabon yang kini bermain untuk Olympique Marseille tersebut saat masih membela Borussia Dortmund antara September 2016 dan Desember 2017.

