Kekalahan telak itu terbukti menjadi titik akhir bagi Tekke, yang secara mengejutkan mundur dari jabatannya dalam wawancara televisi setelah pertandingan. Pria 48 tahun itu mengambil tanggung jawab penuh atas tersingkirnya timnya dari Eropa dengan cara yang menyakitkan, mengakhiri masa tugasnya selama 18 bulan secara mendadak dan emosional.

"Saya mengundurkan diri dari posisi yang sangat terhormat," ujar Tekke secara langsung di siaran. "Kekalahan hari ini tidak dapat diterima. Kemalangan dan nasib buruk masih bisa diterima, tetapi saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa tidur dengan perasaan seperti ini. Semoga semua orang memaafkan saya. Kami sudah melakukan yang terbaik."

Pelatih yang akan hengkang itu menunjuk kartu merah di babak kedua sebagai pemicu runtuhnya permainan timnya, sebelum menegaskan bahwa ia harus bertanggung jawab. "Kami mengalami malam yang sangat menyedihkan. Tentu saja, penyebabnya adalah saya dan tim saya," tambahnya. "Ini adalah malam yang menyedihkan bagi negara kami dan klub kami.

"Sampai kartu merah itu, pertandingan tampak akan berjalan baik. Pada akhirnya, kami tidak bisa lolos ke Liga Europa. Selama 18 bulan, siang dan malam, tim saya dan saya telah memikirkan bagaimana kami bisa menjadi lebih baik.

"Tim ini akan jauh, jauh lebih baik, itu sudah pasti. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Tidak ada yang tahu. Mulai sekarang, saya mengundurkan diri dari posisi saya setelah 18 bulan. Saya pikir saya berhak menghukum diri saya sendiri dengan cara ini."



