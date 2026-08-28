Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
Mimpi buruk bagi Mohamed Salah! Ikon Liverpool itu ditarik keluar saat manajer Trabzonspor MENGUNDURKAN DIRI setelah tersingkir memalukan dari Liga Europa
Kepedihan di Eropa bagi raksasa Turki
Aspirasi kontinental Mo Salah bersama Trabzonspor dihancurkan secara brutal di Hungaria saat Ferencvaros melaju dengan kemenangan meyakinkan 4-0 pada leg kedua. Tertinggal satu gol dari laga kandang, tim Turki itu semakin tertinggal di awal pertandingan ketika winger Republik Irlandia, Callum O'Dowda, membawa tuan rumah unggul lewat sundulan.
Harapan untuk bangkit pada babak kedua segera sirna. Trabzonspor kolaps setelah jeda, kebobolan dua gol lagi dan menerima kartu merah dalam rentang lima menit yang kacau. Salah, yang baru menjalani start ketiganya sejak datang dengan status bebas transfer, tak berdaya menghentikan keruntuhan itu dan digantikan pada menit ke-64.
- Getty Images Sport
Tekke pergi dari siaran langsung TV
Kekalahan telak itu terbukti menjadi titik akhir bagi Tekke, yang secara mengejutkan mundur dari jabatannya dalam wawancara televisi setelah pertandingan. Pria 48 tahun itu mengambil tanggung jawab penuh atas tersingkirnya timnya dari Eropa dengan cara yang menyakitkan, mengakhiri masa tugasnya selama 18 bulan secara mendadak dan emosional.
"Saya mengundurkan diri dari posisi yang sangat terhormat," ujar Tekke secara langsung di siaran. "Kekalahan hari ini tidak dapat diterima. Kemalangan dan nasib buruk masih bisa diterima, tetapi saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa tidur dengan perasaan seperti ini. Semoga semua orang memaafkan saya. Kami sudah melakukan yang terbaik."
Pelatih yang akan hengkang itu menunjuk kartu merah di babak kedua sebagai pemicu runtuhnya permainan timnya, sebelum menegaskan bahwa ia harus bertanggung jawab. "Kami mengalami malam yang sangat menyedihkan. Tentu saja, penyebabnya adalah saya dan tim saya," tambahnya. "Ini adalah malam yang menyedihkan bagi negara kami dan klub kami.
"Sampai kartu merah itu, pertandingan tampak akan berjalan baik. Pada akhirnya, kami tidak bisa lolos ke Liga Europa. Selama 18 bulan, siang dan malam, tim saya dan saya telah memikirkan bagaimana kami bisa menjadi lebih baik.
"Tim ini akan jauh, jauh lebih baik, itu sudah pasti. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Tidak ada yang tahu. Mulai sekarang, saya mengundurkan diri dari posisi saya setelah 18 bulan. Saya pikir saya berhak menghukum diri saya sendiri dengan cara ini."
Skuad bertabur bintang itu gagal memenuhi harapan
Trabzonspor berinvestasi besar pada talenta Eropa berpengalaman untuk menghadapi tipe laga seperti ini. Salah yang berusia 34 tahun direkrut secara khusus untuk memberikan pengalaman di level Eropa, tampil sejak awal bersama inti tim yang diperkuat sejumlah nama mantan Premier League.
Pemain pinjaman Manchester United Andre Onana bermain di bawah mistar, sementara mantan bek Manchester City Stefan Savic dan eks penyerang Southampton Paul Onuachu juga masuk starting XI. Meski memiliki tulang punggung tim dengan nama-nama besar seperti itu, raksasa Turki tersebut sepenuhnya kalah kelas dari lawan mereka asal Hungaria.
- AFP
Sebuah restart krusial di kompetisi domestik
Dengan kiprah Eropa mereka sudah berakhir bahkan sebelum turnamen utama dimulai, Trabzonspor harus segera bangkit dan mengalihkan fokus ke tugas domestik tanpa manajer permanen. Mereka akan bertandang ke markas Amed Sportif di Super Lig Turki pada Senin.
Salah akan berusaha mengulangi performa liga terbarunya dalam laga domestik tersebut. Mantan penyerang Liverpool itu membuka rekening golnya untuk klub barunya pada Minggu, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Istanbul Basaksehir, dan akan sangat diandalkan untuk menstabilkan situasi di tengah gejolak manajerial.
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