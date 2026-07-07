Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mimpi buruk bagi Belgia menjelang laga krusial melawan Spanyol di Piala Dunia, setelah Amadou Onana mengalami cedera ACL
Bencana melanda saat Amerika Serikat meraih kemenangan
Gelandang berusia 24 tahun itu terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-21 saat Belgia menang 4-1 atas timnas AS pada Senin lalu. Meskipun Setan Merah akhirnya melaju mulus ke perempat final, pemandangan Onana yang berjalan dengan kruk dan mengenakan penyangga tebal di lutut kanannya setelah peluit akhir berbunyi membayangi perayaan tersebut. Hasil pemeriksaan medis kemudian mengonfirmasi kabar terburuk, di mana bintang Aston Villa tersebut mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) yang akan membuatnya absen selama beberapa bulan.
- Getty Images Sport
Pertandingan perempat final tanpa pilar lini tengah
Dalam momen mengharukan yang menyoroti betapa pentingnya Onana bagi tim, striker veteran Romelu Lukaku memberikan penghormatan kepada rekan setimnya itu selama pertandingan. Setelah mencetak gol keempat Belgia pada masa tambahan waktu babak kedua, Lukaku mengangkat jersey nomor 24 milik Onana ke arah kamera, mendedikasikan kemenangan tersebut untuk gelandang yang cedera itu. Namun, sentimen tersebut tak akan banyak memberikan kenyamanan bagi Belgia saat mereka bersiap menghadapi tim Spanyol yang sedang on fire pada hari Jumat tanpa gelandang pengatur permainan andalan mereka.
Belgia kini harus mencari cara untuk menghentikan para kreator Spanyol tanpa pemain yang menjadi tumpuan lini tengah mereka. Saat Setan Merah bersiap untuk babak perempat final di Amerika Serikat, Garcia harus menyesuaikan strateginya. Kehilangan kecepatan pemulihan dan dominasi udara Onana saat menghadapi juara Eropa bertahan bisa menjadi faktor penentu dalam perjalanan mereka di Piala Dunia. Baik di level klub maupun tim nasional, jalan menuju pemulihan bagi pemain berusia 24 tahun ini akan panjang, meninggalkan kekosongan besar yang harus diisi baik di kancah domestik maupun internasional.
Pukulan bagi proyek Emery
Kabar ini sama-sama mengejutkan bagi Aston Villa dan manajer Unai Emery, yang sering memuji perkembangan Onana. Onana sebelumnya memuji kejeniusan taktis sang manajer saat membahas pengaruh Emery terhadap permainannya, namun pelatih asal Spanyol itu kini harus menjalani sebagian besar musim mendatang tanpa salah satu pemain andalannya.
Cedera ini mengganggu rencana jangka panjang Emery untuk membangun timnya di sekitar trio gelandang tertentu yang terdiri dari Onana, Boubacar Kamara, dan Youri Tielemans. Dengan Onana yang kini harus menjalani proses rehabilitasi yang panjang, petinggi Villa kemungkinan besar harus kembali terjun ke bursa transfer, meskipun sebelumnya mereka telah mengindikasikan bahwa mereka tidak memprioritaskan perekrutan tambahan di posisi gelandang bertahan untuk jendela transfer musim panas ini.
- Getty Images Sport
Krisis di lini tengah semakin parah di Villa Park
Kekalahan terbaru ini menambah daftar masalah yang semakin panjang di lini tengah bagi para pemain Villa. Klub ini sudah harus menghadapi absennya Kamara, yang belum tampil sejak mengalami robekan ligamen cruciatum posterior di lutut kirinya saat pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Tottenham pada Januari lalu. Meskipun Kamara menargetkan untuk kembali bermain pada awal pramusim, Villa kini harus bermain tanpa dua gelandang bertahan andalan mereka.
Waktunya sangat tidak menguntungkan bagi Onana, yang baru saja menjalani musim individu yang gemilang. Sejak bergabung dari Everton pada 2024, pemain asal Belgia ini telah tampil dalam 72 pertandingan untuk Villa, memainkan peran sentral dalam kemenangan mereka di Liga Europa dan keberhasilan lolos ke Liga Champions. Kehadirannya yang kokoh dan disiplin taktisnya telah menjadi ciri khas tim yang secara konsisten tampil melampaui ekspektasi dalam perebutan gelar Liga Premier.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami