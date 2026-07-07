Dalam momen mengharukan yang menyoroti betapa pentingnya Onana bagi tim, striker veteran Romelu Lukaku memberikan penghormatan kepada rekan setimnya itu selama pertandingan. Setelah mencetak gol keempat Belgia pada masa tambahan waktu babak kedua, Lukaku mengangkat jersey nomor 24 milik Onana ke arah kamera, mendedikasikan kemenangan tersebut untuk gelandang yang cedera itu. Namun, sentimen tersebut tak akan banyak memberikan kenyamanan bagi Belgia saat mereka bersiap menghadapi tim Spanyol yang sedang on fire pada hari Jumat tanpa gelandang pengatur permainan andalan mereka.

Belgia kini harus mencari cara untuk menghentikan para kreator Spanyol tanpa pemain yang menjadi tumpuan lini tengah mereka. Saat Setan Merah bersiap untuk babak perempat final di Amerika Serikat, Garcia harus menyesuaikan strateginya. Kehilangan kecepatan pemulihan dan dominasi udara Onana saat menghadapi juara Eropa bertahan bisa menjadi faktor penentu dalam perjalanan mereka di Piala Dunia. Baik di level klub maupun tim nasional, jalan menuju pemulihan bagi pemain berusia 24 tahun ini akan panjang, meninggalkan kekosongan besar yang harus diisi baik di kancah domestik maupun internasional.