News Images
Diterjemahkan oleh
Mimpi buruk aneh soal seragam! Middlesbrough murka setelah blunder Burnley mewarnai kostum putih menjadi hijau
Kesalahan bahan kimia merusak seragam
Middlesbrough bertandang untuk menghadapi Burnley di Championship Rabu lalu, dengan mengenakan seragam tandang serba putih mereka di Turf Moor. Namun, saat peluit akhir berbunyi dalam laga imbang 1-1 itu, seluruh perlengkapan tim tamu telah berubah warna akibat noda hijau tua yang membandel. Perubahan warna yang aneh ini disebabkan oleh bahan kimia khusus yang diaplikasikan tuan rumah ke lapangan untuk menangani infestasi cacing gelang nematoda.
- News Images
Orang dalam Turf Moor bereaksi
Residu kimia yang membandel itu menyebabkan kerusakan besar pada seluruh perlengkapan pertandingan skuad. Dampaknya meluas jauh melampaui kaus dan celana pendek, dengan noda membandel pada sepatu para pemain outfield dan sarung tangan kiper. Menanggapi pemandangan luar biasa setelah laga di Turf Moor, seorang sumber mengatakan kepada Daily Mail: "Saya belum pernah melihat hal seperti ini."
Boro mempertimbangkan keluhan resmi
Setelah kembali ke Riverside, staf perlengkapan klub menggunakan penghilang noda kelas industri dalam upaya mendesak untuk membersihkan seragam tersebut, tetapi bahkan itu pun gagal mengembalikan warna aslinya. Insiden ini membuat para petinggi Middlesbrough murka, dengan klub kini mempertimbangkan pengajuan keluhan resmi kepada EFL. Selain menuntut jawaban resmi, klub asal Teesside itu juga mencari kompensasi finansial dari Burnley atas kerusakan yang ditimbulkan pada perlengkapan mereka, seperti dilaporkan oleh Sky Sports.
- Getty Images Sport
Laga mendatang menimbulkan kekhawatiran
Burnley menghadapi sakit kepala langsung menjelang laga kandang berikutnya ketika mereka menjamu Derby County di Turf Moor pada 19 September. The Rams diperkirakan akan mengenakan warna kandang tradisional mereka, yaitu kostum putih dan celana pendek hitam. Staf stadion kini bekerja berpacu dengan waktu untuk menetralkan residu kimia di lapangan guna mencegah terulangnya kekacauan yang memalukan itu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami