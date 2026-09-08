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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Mimpi buruk aneh soal seragam! Middlesbrough murka setelah blunder Burnley mewarnai kostum putih menjadi hijau

Middlesbrough
Burnley vs Middlesbrough
Burnley
Championship

Middlesbrough dibuat murka setelah insiden kimia yang ganjil di Turf Moor membuat seragam tandang putih bersih mereka berubah menjadi hijau terang. Klub Championship itu kini mempertimbangkan keluhan resmi kepada EFL dan menuntut kompensasi dari Burnley setelah produk pembersih industri sama sekali gagal menghilangkan pewarna lapangan yang membandel.

  • Kesalahan bahan kimia merusak seragam

    Middlesbrough bertandang untuk menghadapi Burnley di Championship Rabu lalu, dengan mengenakan seragam tandang serba putih mereka di Turf Moor. Namun, saat peluit akhir berbunyi dalam laga imbang 1-1 itu, seluruh perlengkapan tim tamu telah berubah warna akibat noda hijau tua yang membandel. Perubahan warna yang aneh ini disebabkan oleh bahan kimia khusus yang diaplikasikan tuan rumah ke lapangan untuk menangani infestasi cacing gelang nematoda.

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    Orang dalam Turf Moor bereaksi

    Residu kimia yang membandel itu menyebabkan kerusakan besar pada seluruh perlengkapan pertandingan skuad. Dampaknya meluas jauh melampaui kaus dan celana pendek, dengan noda membandel pada sepatu para pemain outfield dan sarung tangan kiper. Menanggapi pemandangan luar biasa setelah laga di Turf Moor, seorang sumber mengatakan kepada Daily Mail: "Saya belum pernah melihat hal seperti ini."

  • Boro mempertimbangkan keluhan resmi

    Setelah kembali ke Riverside, staf perlengkapan klub menggunakan penghilang noda kelas industri dalam upaya mendesak untuk membersihkan seragam tersebut, tetapi bahkan itu pun gagal mengembalikan warna aslinya. Insiden ini membuat para petinggi Middlesbrough murka, dengan klub kini mempertimbangkan pengajuan keluhan resmi kepada EFL. Selain menuntut jawaban resmi, klub asal Teesside itu juga mencari kompensasi finansial dari Burnley atas kerusakan yang ditimbulkan pada perlengkapan mereka, seperti dilaporkan oleh Sky Sports.

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    Laga mendatang menimbulkan kekhawatiran

    Burnley menghadapi sakit kepala langsung menjelang laga kandang berikutnya ketika mereka menjamu Derby County di Turf Moor pada 19 September. The Rams diperkirakan akan mengenakan warna kandang tradisional mereka, yaitu kostum putih dan celana pendek hitam. Staf stadion kini bekerja berpacu dengan waktu untuk menetralkan residu kimia di lapangan guna mencegah terulangnya kekacauan yang memalukan itu.

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