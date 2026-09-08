Setelah kembali ke Riverside, staf perlengkapan klub menggunakan penghilang noda kelas industri dalam upaya mendesak untuk membersihkan seragam tersebut, tetapi bahkan itu pun gagal mengembalikan warna aslinya. Insiden ini membuat para petinggi Middlesbrough murka, dengan klub kini mempertimbangkan pengajuan keluhan resmi kepada EFL. Selain menuntut jawaban resmi, klub asal Teesside itu juga mencari kompensasi finansial dari Burnley atas kerusakan yang ditimbulkan pada perlengkapan mereka, seperti dilaporkan oleh Sky Sports.