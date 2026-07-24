Al Ahly menelan kekalahan dari klub Portugal, Vitoria Guimaraes, dengan skor 1-3, dalam laga persahabatan yang mempertemukan kedua tim, hari Jumat ini, dalam pemusatan latihan mereka di luar negeri di Portugal, sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim baru.

Meskipun Al Ahly memulai pertandingan dengan banyak pemain inti, mereka mengakhiri babak pertama dengan tertinggal tiga gol tanpa balas, sebelum melakukan sejumlah pergantian pemain di babak kedua.

Pada awal babak kedua, pemain Brasil Matheus Goncalves berhasil mencetak gol pertama sekaligus satu-satunya bagi Al Ahly, namun itu tidak cukup untuk mengembalikan keadaan.