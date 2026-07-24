Al Ahly melanjutkan hasil negatifnya dalam laga-laga uji coba yang dijalani pada pemusatan latihan luar negerinya sebelum dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.
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Mimpi Buruk Al-Ittihad dan Kutukan Cedera: Kekalahan Baru yang Menghantui Al-Ahli Jelang Musim Baru
Kekalahan Portugal
Al Ahly menelan kekalahan dari klub Portugal, Vitoria Guimaraes, dengan skor 1-3, dalam laga persahabatan yang mempertemukan kedua tim, hari Jumat ini, dalam pemusatan latihan mereka di luar negeri di Portugal, sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim baru.
Meskipun Al Ahly memulai pertandingan dengan banyak pemain inti, mereka mengakhiri babak pertama dengan tertinggal tiga gol tanpa balas, sebelum melakukan sejumlah pergantian pemain di babak kedua.
Pada awal babak kedua, pemain Brasil Matheus Goncalves berhasil mencetak gol pertama sekaligus satu-satunya bagi Al Ahly, namun itu tidak cukup untuk mengembalikan keadaan.
Satu-satunya kemenangan
Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Al Ahly dalam laga-laga uji coba di pemusatan latihan luar negeri, sebelum dimulainya musim baru, setelah sebelumnya kalah 1-4 dari klub Jerman, Holstein Kiel, di Austria.
Sebaliknya, "Sang Elegan" hanya meraih satu kemenangan, yaitu atas klub Austria, Saalfelden, dengan skor telak 8-0 dalam laga uji coba pertamanya di Austria, sementara bermain imbang 2-2 melawan klub Portugal, Rio Ave, di Portugal.
Mimpi Buruk Al Ittihad
Para pendukung Al Ahli khawatir tim mereka akan mengulangi tragedi rival tradisional sekaligus tetangga mereka, Al Ittihad, ketika tersandung dalam pertandingan-pertandingan persahabatan sebelum dimulainya musim lalu, meskipun saat itu mereka merupakan pemegang gelar Liga Arab Saudi.
Hasilnya, Al Ittihad menjalani salah satu musim terburuk mereka sepanjang sejarah, di mana mereka finis di posisi kelima dalam klasemen Liga Arab Saudi, tersingkir dari Piala Raja dan Piala Super di babak semifinal, serta terhenti di perempat final Liga Champions Elite Asia.
Kutukan cedera
Bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi kekhawatiran para suporter Al Ahli, tetapi juga cedera yang dialami para pemain tim dalam laga-laga persahabatan tersebut, yang terbaru adalah Saleh Abu Al Shamat.
Abu Al Shamat meninggalkan lapangan dalam pertandingan melawan Vitoria Guimaraes sejak pertengahan babak kedua dengan menggunakan tandu medis, setelah benturan keras dengan salah satu pemain tim asal Portugal itu.
Sebelum Abu Al Shamat, bek kiri Zakaria Hawsawi juga mengalami cedera dalam kekalahan dari Holstein Kiel dengan skor 1-4.
Para suporter Al Ahli berharap tim dapat menjalani musim baru dengan skuad yang lengkap, terutama karena mereka telah kehilangan banyak pemain berpengalaman, seperti winger asal Aljazair Riyad Mahrez dan gelandang asal Pantai Gading Franck Kessie, seusai berakhirnya musim lalu.
Laga-Laga Uji Coba Baru
Al Ahly harus memuaskan para pendukungnya dengan meraih hasil positif dalam dua laga uji coba yang akan dijalaninya pada pemusatan latihan saat ini di Portugal.
Al Ahly akan menghadapi klub Portugal, Portimonense, dan klub Inggris, Fulham, sebelum pemusatan latihan luar negerinya berakhir pada 28 Juli mendatang.
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