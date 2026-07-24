Al Ahly menelan kekalahan dari klub Portugal, Vitoria Guimaraes, dengan skor 1-3, dalam laga persahabatan yang mempertemukan keduanya pada hari Jumat ini, dalam pemusatan latihan mereka di luar negeri di Portugal, sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim baru.

Meski Al Ahly memulai laga dengan sejumlah pemain inti, mereka mengakhiri babak pertama dengan tertinggal tiga gol tanpa balas, sebelum akhirnya melakukan banyak pergantian pada babak kedua.

Pada awal babak kedua, pemain asal Brasil Matheus Goncalves berhasil mencetak gol pertama sekaligus satu-satunya untuk Al Ahly, tetapi itu tidak cukup untuk membalikkan keadaan.