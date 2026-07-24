Al Ahly melanjutkan hasil-hasil negatifnya dalam laga-laga persahabatan yang dijalaninya di pemusatan latihan luar negeri sebelum dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.
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Mimpi Buruk Al-Ittihad dan Kutukan Cedera: Kekalahan Baru yang Mengganggu Al-Ahli Jelang Musim Baru
Kekalahan Portugal
Al Ahly menelan kekalahan dari klub Portugal, Vitoria Guimaraes, dengan skor 1-3, dalam laga persahabatan yang mempertemukan keduanya pada hari Jumat ini, dalam pemusatan latihan mereka di luar negeri di Portugal, sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim baru.
Meski Al Ahly memulai laga dengan sejumlah pemain inti, mereka mengakhiri babak pertama dengan tertinggal tiga gol tanpa balas, sebelum akhirnya melakukan banyak pergantian pada babak kedua.
Pada awal babak kedua, pemain asal Brasil Matheus Goncalves berhasil mencetak gol pertama sekaligus satu-satunya untuk Al Ahly, tetapi itu tidak cukup untuk membalikkan keadaan.
Satu-satunya kemenangan
Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Al Ahly dalam laga-laga uji cobanya selama pemusatan latihan di luar negeri, sebelum dimulainya musim baru, setelah sebelumnya kalah dari klub Jerman Holstein Kiel dengan skor 1-4 di Austria.
Sebaliknya, "Sang Elegan" hanya meraih satu kemenangan atas klub Austria Saalfelden dengan skor delapan gol tanpa balas, dalam laga uji coba pertamanya di Austria, sementara bermain imbang 2-2 melawan klub Portugal Rio Ave di Portugal.
Mimpi Buruk Al Ittihad
Para pendukung Al-Ahli khawatir tim mereka akan mengulangi tragedi yang menimpa tetangga sekaligus rival tradisional mereka, Al-Ittihad, ketika mereka tersandung dalam laga-laga persahabatan sebelum awal musim lalu, meski saat itu mereka berstatus juara Liga Arab Saudi.
Hasilnya, Al-Ittihad menjalani salah satu musim terburuk sepanjang sejarah mereka, di mana mereka finis di posisi kelima klasemen Liga Arab Saudi, tersingkir dari Piala Raja dan Piala Super di babak semifinal, serta angkat kaki dari Liga Champions Elite Asia pada babak perempat final.
Kutukan cedera
Bukan hanya hasil yang mengkhawatirkan para pendukung Al Ahli, tetapi juga cedera yang dialami para pemain tim dalam laga-laga persahabatan tersebut, yang terbaru adalah Saleh Abu Al-Shamat.
Abu Al-Shamat meninggalkan pertandingan melawan Vitoria Guimaraes pada pertengahan babak kedua dengan tandu medis, setelah benturan keras dengan salah satu pemain tim asal Portugal itu.
Sebelum Abu Al-Shamat, bek kiri Zakaria Hawsawi juga mengalami cedera, saat kekalahan melawan Holstein Kiel dengan skor 1-4.
Para pendukung Al Ahli berharap tim memasuki musim baru dengan skuad yang lengkap, terlebih lagi karena mereka telah kehilangan sejumlah pemain berpengalaman, seperti sayap asal Aljazair Riyad Mahrez dan gelandang asal Pantai Gading Franck Kessie, seusai berakhirnya musim lalu.
Laga-laga uji coba baru
Al Ahly harus memuaskan para pendukungnya dengan meraih hasil positif dalam dua laga uji coba yang akan mereka jalani di pemusatan latihan mereka saat ini di Portugal.
Al Ahly akan menghadapi klub Portugal Portimonense dan klub Inggris Fulham, sebelum pemusatan latihan mereka di luar negeri berakhir pada 28 Juli mendatang.
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