Mimpi Amerika? Ada keraguan seputar kolaborasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai "GOAT" di Inter Miami, namun MLS diyakini mampu melahirkan bintang-bintang masa depannya sendiri
Messi & Ronaldo meraih trofi di Amerika dan Arab Saudi
Ikon Argentina, Messi, memutuskan untuk mengejar mimpi Amerika pada tahun 2023 saat bergabung dengan Inter Miami. Legenda Manchester United dan Inggris, Sir David Beckham, sebagai salah satu pemilik Herons, turut berperan dalam mewujudkan kesepakatan tersebut.
Ia telah menyaksikan pemenang Ballon d’Or delapan kali itu membawa gelar Leagues Cup, Supporters’ Shield, dan MLS Cup ke Florida Selatan, dengan pemain paling berprestasi dalam sejarah ini terus memperkaya riwayat kariernya yang gemilang.
Ronaldo juga melakukan hal serupa, dengan penyerang yang tak pernah padam ini masih tampil prima di usia 41 tahun. Ia baru saja menikmati kemenangan gelar Liga Pro Saudi bersama Al-Nassr dan akan bergabung dengan Messi di Piala Dunia 2026 - di mana mereka akan menjadi kapten Portugal dan Argentina masing-masing.
Setelah akhirnya meraih gelar besar di Timur Tengah, muncul pertanyaan apakah CR7 - yang tetap berkeinginan untuk menjadi rekan setim putranya, Cristiano Jr - bisa tergoda untuk menerima tantangan baru lainnya.
Beckham, sebagai legenda lain dengan nomor punggung 7 di United, dianggap berada dalam posisi yang tepat untuk merancang kesepakatan yang luar biasa. Messi dan Ronaldo belum pernah bermain di tim yang sama sebelumnya, jadi apakah hal itu bisa terjadi sebelum keduanya pensiun?
Haruskah Messi dan Ronaldo bergabung sebelum mereka pensiun?
Ketika ditanya apakah ia ingin melihat dua pahlawan olahraga ini bersatu, mantan bek Arsenal Senderos — yang sempat bermain untuk Houston Dynamo di akhir kariernya — mengatakan kepada GOAL dalam wawancara bersama Spreadex Sports: “Saya rasa mereka memilih jalan yang berbeda, jelas, dengan Ronaldo yang pindah ke Arab Saudi dan Messi ke AS. Tidak apa-apa jika mereka tetap terpisah.
“Saya pikir sekarang mereka sudah mendekati bagian akhir karier mereka. Sudah luar biasa jika bisa melihat mereka di Piala Dunia. Kita tidak tahu apakah kita akan melihat mereka di Piala Dunia berikutnya, jadi itu sudah luar biasa bagi semua orang untuk melihatnya.”
Apakah MLS bisa mulai melahirkan lebih banyak bintang top asal dalam negeri?
Selama dua musim di mana ia meraih gelar MVP di MLS, Messi telah membantu meningkatkan popularitas sepak bola Amerika. Diperkirakan akan ada lebih banyak pemain ternama yang mengikuti jejaknya ke Amerika Serikat, tetapi apakah pada akhirnya perhatian publik akan beralih dari pemain impor bintang ke idola-idola lokal?
Senderos menjawab pertanyaan tersebut: “Mereka sedang bekerja keras untuk hal ini dan mengembangkan akademi-akademi. Setiap klub MLS kini memiliki akademi dan mereka semakin fokus pada pengembangan pemain elit.
“Tentu saja, mereka membutuhkan para Messi dan bintang-bintang besar untuk memberikan daya tarik pada liga dan pasar-pasar besar yang perlu aktif, seperti Miami, New York, dan LA. Namun, AS memiliki potensi yang sangat besar.
“Seperti yang kita ketahui, mereka memiliki sumber daya, populasi yang sangat besar, dan satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah benar-benar menciptakan budaya ini sehingga para pemain, seperti Messi dan bintang-bintang besar lainnya, dapat memengaruhi hal ini dan menciptakan budaya sepak bola ini.”
Perpanjangan kontrak Messi membuka peluang bagi Ronaldo untuk bergabung
Messi akan tetap bertahan dalam waktu dekat, setelah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Miami hingga tahun 2028. Ia terus mencatatkan sejarah baru dan akan menjadi salah satu pemain yang terus berkarier hingga usia di atas 40 tahun.
Masih harus dilihat apakah Ronaldo akan mempertimbangkan opsi untuk berbagi ruang ganti dengan sesama GOAT-nya — di luar pertandingan eksibisi di masa depan — dengan opini yang terbelah terkait transfer yang akan memikat imajinasi penonton global.