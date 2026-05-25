Mimpi Amerika? Ada keraguan seputar kolaborasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai "GOAT" di Inter Miami, namun MLS diyakini mampu melahirkan bintang-bintang masa depannya sendiri

Ikon Argentina, Messi, memutuskan untuk mengejar mimpi Amerika pada tahun 2023 saat bergabung dengan Inter Miami. Legenda Manchester United dan Inggris, Sir David Beckham, sebagai salah satu pemilik Herons, turut berperan dalam mewujudkan kesepakatan tersebut.

Ia telah menyaksikan pemenang Ballon d’Or delapan kali itu membawa gelar Leagues Cup, Supporters’ Shield, dan MLS Cup ke Florida Selatan, dengan pemain paling berprestasi dalam sejarah ini terus memperkaya riwayat kariernya yang gemilang.

Ronaldo juga melakukan hal serupa, dengan penyerang yang tak pernah padam ini masih tampil prima di usia 41 tahun. Ia baru saja menikmati kemenangan gelar Liga Pro Saudi bersama Al-Nassr dan akan bergabung dengan Messi di Piala Dunia 2026 - di mana mereka akan menjadi kapten Portugal dan Argentina masing-masing.

Setelah akhirnya meraih gelar besar di Timur Tengah, muncul pertanyaan apakah CR7 - yang tetap berkeinginan untuk menjadi rekan setim putranya, Cristiano Jr - bisa tergoda untuk menerima tantangan baru lainnya.

Beckham, sebagai legenda lain dengan nomor punggung 7 di United, dianggap berada dalam posisi yang tepat untuk merancang kesepakatan yang luar biasa. Messi dan Ronaldo belum pernah bermain di tim yang sama sebelumnya, jadi apakah hal itu bisa terjadi sebelum keduanya pensiun?