AFP
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Milos Kerkez buka suara setelah bintang Liverpool itu dan ayahnya masuk daftar hitam sebagai 'musuh Ukraina'
Bentrokan di lapangan picu perselisihan diplomatik
Dampak diplomatik itu bermula dari kekalahan kandang Hungaria 1-0 dari Ukraina pada laga pembuka Nations League. Ketegangan memuncak dalam duel Grup B2 tersebut ketika gelandang Ukraina Victor Tsygankov terlibat adu argumen dengan kapten Hungaria Dominik Szoboszlai.
Menanggapi insiden itu, Kerkez bergegas membela rekan setimnya di Liverpool dan mencengkeram kerah baju Tsygankov. Situasi kemudian memanas secara dramatis di luar lapangan ketika ayah Kerkez, Sebastijan, mengunggah foto keributan itu ke Instagram story miliknya, disertai lagu berjudul Russian Paradise dari rapper AK-47, yang tampaknya merujuk pada perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung.
Unggahan di media sosial itu mendorong basis data Myrotvorets untuk memasukkan sang pemain dan ayahnya ke dalam daftar individu yang dianggap memusuhi Ukraina. Basis data tersebut beroperasi secara independen dan tidak memiliki afiliasi resmi dengan pemerintah Ukraina.
- Getty Images Sport
Kerkez membela tindakannya saat pemerintah turun tangan
Memecah kebisuannya soal masalah ini, bek kiri tersebut dengan tegas menjauhkan dirinya dari nuansa politik yang menyertainya. Berbicara kepada media Hungaria Telex, Kerkez menegaskan bahwa tindakannya murni spontan dan untuk melindungi kapten tim nasionalnya.
"Secara pribadi, saya tidak pernah mendukung dan saya tidak mendukung bentuk agresi apa pun dalam hidup saya," jelas Kerkez. "Saya bukan orang yang menganggap apa pun yang merugikan orang lain sebagai sesuatu yang dapat diterima. Pada saat yang sama, selalu ada tensi dalam pertandingan sepakbola, dan dalam laga melawan Ukraina, yang saya lakukan hanyalah membela kapten kami, teman saya, dan saya akan melakukan hal ini bahkan jika negara lain mana pun menjadi lawan kami."
Ia menambahkan: "Selain itu, penting untuk dipahami bahwa ayah saya bukanlah saya. Apa pun yang dia lakukan, saya tidak bisa bertanggung jawab atas tindakannya."
Pencantuman itu memicu kecaman keras dari pejabat pemerintah Hungaria, termasuk anggota parlemen Balazs Hidveghi, yang juga masuk dalam basis data Myrotvorets. Wakil Perdana Menteri Hungaria sekaligus Menteri Luar Negeri Anita Orban turun tangan untuk membela warganya, mengungkapkan bahwa upaya diplomatik sedang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
"Saya dengan tegas mengecam stigmatisasi, segala bentuk daftar hitam, dan segala potensi ancaman yang ditujukan kepada warga negara Hungaria Milos Kerkez dan Balazs Hidveghi," tulis Orban dalam sebuah pernyataan. "Sepanjang akhir pekan, di sela-sela rapat pemerintah, saya terus berkonsultasi dengan perwakilan pemerintah Ukraina, Federasi Sepakbola Hungaria (MLSZ), kedutaan, dan rekan-rekan saya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mengambil tindakan dalam ranah masing-masing guna menyelesaikan situasi ini. Olahraga seharusnya tentang performa, kebersamaan, dan rasa hormat. Saya berterima kasih kepada dua asosiasi nasional atas kerja samanya."
Ketegangan politik membayangi Grup B2
Kontroversi itu menambah ketegangan besar di luar lapangan dalam grup Nations League yang sudah berlangsung sangat ketat. Dengan perang yang masih berlangsung memaksa Ukraina memainkan laga tandang mereka melawan Hungaria pada Senin malam di Slovakia, sensitivitas geopolitik yang mengelilingi pertandingan-pertandingan ini tetap sangat tinggi.
Kerkez absen dalam laga tersebut karena skorsing, saat badai politik terkait aktivitas media sosial keluarganya terus mendominasi pemberitaan.
Terlepas dari absennya dia dan hiruk-pikuk yang menyertainya, Hungaria tetap kuat dalam persaingan untuk finis di puncak grup. Saat ini mereka berada di posisi kedua dengan tujuh poin, tertinggal dari Irlandia Utara yang belum kebobolan satu gol pun dalam kampanye spektakuler mereka.
- Gonzales Photo
Duel krusial menanti pada November
Hungaria akan berusaha melupakan kontroversi saat mereka bertandang menghadapi Georgia pada 14 November. Setelah itu, mereka akan menjamu pemuncak grup Irlandia Utara dalam duel penentuan di Puskas Arena pada 17 November.
Sementara itu, Ukraina yang berada di peringkat ketiga dan saat ini mengoleksi empat poin, wajib meraih hasil positif melawan Irlandia Utara di Belfast untuk menjaga asa mereka tetap hidup. Setelah itu, mereka akan menutup kiprah mereka di Nations League dengan menjamu Georgia di Slovakia.
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