Memecah kebisuannya soal masalah ini, bek kiri tersebut dengan tegas menjauhkan dirinya dari nuansa politik yang menyertainya. Berbicara kepada media Hungaria Telex, Kerkez menegaskan bahwa tindakannya murni spontan dan untuk melindungi kapten tim nasionalnya.

"Secara pribadi, saya tidak pernah mendukung dan saya tidak mendukung bentuk agresi apa pun dalam hidup saya," jelas Kerkez. "Saya bukan orang yang menganggap apa pun yang merugikan orang lain sebagai sesuatu yang dapat diterima. Pada saat yang sama, selalu ada tensi dalam pertandingan sepakbola, dan dalam laga melawan Ukraina, yang saya lakukan hanyalah membela kapten kami, teman saya, dan saya akan melakukan hal ini bahkan jika negara lain mana pun menjadi lawan kami."

Ia menambahkan: "Selain itu, penting untuk dipahami bahwa ayah saya bukanlah saya. Apa pun yang dia lakukan, saya tidak bisa bertanggung jawab atas tindakannya."

Pencantuman itu memicu kecaman keras dari pejabat pemerintah Hungaria, termasuk anggota parlemen Balazs Hidveghi, yang juga masuk dalam basis data Myrotvorets. Wakil Perdana Menteri Hungaria sekaligus Menteri Luar Negeri Anita Orban turun tangan untuk membela warganya, mengungkapkan bahwa upaya diplomatik sedang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

"Saya dengan tegas mengecam stigmatisasi, segala bentuk daftar hitam, dan segala potensi ancaman yang ditujukan kepada warga negara Hungaria Milos Kerkez dan Balazs Hidveghi," tulis Orban dalam sebuah pernyataan. "Sepanjang akhir pekan, di sela-sela rapat pemerintah, saya terus berkonsultasi dengan perwakilan pemerintah Ukraina, Federasi Sepakbola Hungaria (MLSZ), kedutaan, dan rekan-rekan saya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mengambil tindakan dalam ranah masing-masing guna menyelesaikan situasi ini. Olahraga seharusnya tentang performa, kebersamaan, dan rasa hormat. Saya berterima kasih kepada dua asosiasi nasional atas kerja samanya."



