Millwall dan Wrexham mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum menyusul diskualifikasi Southampton dari babak play-off Championship, seiring berlanjutnya dampak skandal Spygate
Badai hukum mulai mengancam di Liga Championship
Dalam perkembangan dramatis terkait skandal Spygate, Millwall dan Wrexham kini mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum menyusul pengumuman mengejutkan bahwa Southampton telah didiskualifikasi dari final play-off Championship. Menurut The Guardian, kedua klub saat ini sedang menunggu alasan tertulis dari panel disiplin independen sebelum menentukan langkah selanjutnya, karena mereka meyakini ada dasar yang cukup untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang besar.
Kontroversi ini bermula dari pengusiran The Saints dari babak play-off setelah mengakui telah memata-matai Middlesbrough menjelang pertandingan semifinal mereka. Meskipun Boro telah dipulihkan untuk menghadapi Hull City di final di Wembley, klub-klub lain di divisi tersebut merasa bahwa mereka telah terkena dampak yang tidak adil akibat terganggunya integritas kompetisi musim ini.
Tuntutan agar babak play-off diulang dari awal
Dampak dari insiden ini membuat sejumlah tokoh terkemuka di klub-klub tersebut menyuarakan kekecewaan mereka terhadap cara EFL menangani proses penggantian. Penyerang Wrexham, Josh Windass, sangat vokal dalam hal ini, dengan menyarankan bahwa seluruh turnamen promosi seharusnya dimulai ulang untuk memasukkan tim-tim yang finis tepat di luar enam besar setelah pengurangan poin Southampton diperhitungkan.
Melalui media sosial untuk mengungkapkan kebingungannya, penyerang Wrexham itu menulis: "Kisah Southampton ini adalah salah satu yang paling gila yang pernah saya lihat. Tapi mengapa babak play-off tidak dimulai lagi dengan empat tim lainnya? Boro vs Hull seharusnya menjadi semifinal!! Bingung."
Harapan Hull City untuk promosi otomatis
Sementara Millwall dan Wrexham fokus pada kompensasi, pemilik Hull City, Acun Ilicali, melangkah lebih jauh dengan mengusulkan bahwa klubnya seharusnya tidak perlu bertanding di final sama sekali. Berbicara mengenai sikap klubnya, Ilicali mengatakan: "Dalam keadaan normal, dua tim telah mencapai final dan salah satunya didiskualifikasi. Pendapat para pengacara kami adalah bahwa kami seharusnya langsung promosi ke Liga Premier, tetapi mereka sedang meneliti hal ini saat ini. Kami belum bisa mengatakan apa pun yang pasti. Situasinya agak rumit."
Ketidakpastian manajerial dan kekecewaan para pemain
Di dalam kubu Southampton, suasana terasa sangat suram karena klub ini menghadapi pengurangan empat poin untuk musim depan serta larangan promosi. Hubungan skuad dengan pelatih kepala Tonda Eckert dilaporkan hampir mencapai titik kritis, dengan banyak pemain merasa kerja keras mereka sepanjang musim telah sia-sia akibat kontroversi Spygate. Gelandang Leo Scienza menggambarkan situasi ini sebagai "menyedihkan" bagi para pendukung yang "pantas mendapatkan yang lebih baik."
FA diperkirakan akan meluncurkan penyelidikan sendiri terhadap individu-individu yang terlibat, yang dapat berujung pada larangan dan tuntutan lebih lanjut. Saat ancaman hukum dari Millwall dan Wrexham membayangi Wembley, Championship berada dalam keadaan perang saudara. Dengan hadiah sebesar £200 juta dipertaruhkan, pertarungan untuk promosi tidak lagi hanya berlangsung di lapangan, tetapi juga di ruang sidang Pengadilan Tinggi.