Millwall dan Wrexham mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum menyusul diskualifikasi Southampton dari babak play-off Championship, seiring berlanjutnya dampak skandal Spygate

Dalam perkembangan dramatis terkait skandal Spygate, Millwall dan Wrexham kini mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum menyusul pengumuman mengejutkan bahwa Southampton telah didiskualifikasi dari final play-off Championship. Menurut The Guardian, kedua klub saat ini sedang menunggu alasan tertulis dari panel disiplin independen sebelum menentukan langkah selanjutnya, karena mereka meyakini ada dasar yang cukup untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang besar.

Kontroversi ini bermula dari pengusiran The Saints dari babak play-off setelah mengakui telah memata-matai Middlesbrough menjelang pertandingan semifinal mereka. Meskipun Boro telah dipulihkan untuk menghadapi Hull City di final di Wembley, klub-klub lain di divisi tersebut merasa bahwa mereka telah terkena dampak yang tidak adil akibat terganggunya integritas kompetisi musim ini.







