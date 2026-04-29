Millie Bright pensiun! Kapten Chelsea dan mantan bintang timnas wanita Inggris itu gantung sepatu efektif segera setelah menjalani karier selama 17 tahun yang dipenuhi gelar juara

Berbicara mengenai keputusannya untuk pensiun, Bright mengatakan: "Mewakili Chelsea selama 12 tahun terakhir adalah segalanya bagi saya, tetapi kini saya siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada karier sepak bola saya. Saya telah memberikan yang terbaik, dan saya tidak pernah ingin membela klub lain. Kini saatnya telah tiba, dan saya siap memasuki babak baru. Saya akan selalu menjadi bagian dari Chelsea, hanya saja dengan cara yang berbeda."

Yang dimaksud Bright adalah fakta bahwa ia akan menjabat dua peran baru bersama The Blues, yaitu sebagai pengurus yayasan klub dan duta klub. Dalam siaran pers, klub menyatakan bahwa peran pertama akan memungkinkannya untuk melanjutkan "pekerjaannya yang penuh dedikasi dalam mendukung orang lain, yang dimulai saat ia masih membela kami di lapangan".

Dalam surat terbuka kepada para penggemar Chelsea, Bright menambahkan: "Klub ini berarti segalanya bagi saya. Dalam karier dan hidup saya, Chelsea adalah alasan saya bangun setiap hari dan melewati masa-masa sulit untuk kembali ke masa-masa indah. Saya berhutang budi kepada klub ini. Orang-orang yang saya temui, teman-teman yang saya buat, dan tentu saja, kenangan-kenangan itu.

"Saya bisa membawa kenangan-kenangan itu pulang dan ketika saya memiliki anak, menceritakan kepada mereka tentang karier saya, menunjukkan foto-foto dan trofi-trofi itu. Itu adalah hadiah terbesar. Saya tidak pernah menyangka apa yang terjadi dalam 12 tahun terakhir. Saya bahkan tidak pernah membayangkan menjadi pesepakbola, apalagi menjadi profesional, bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, dan mengangkat semua trofi itu bersama-sama."