Millie Bright pensiun! Kapten Chelsea dan mantan bintang timnas wanita Inggris itu gantung sepatu efektif segera setelah menjalani karier selama 17 tahun yang dipenuhi gelar juara
Karier yang gemilang: Masa bakti Bright di Chelsea berakhir
Bright merupakan salah satu rekrutan paling sukses di era Emma Hayes, setelah bergabung dari Doncaster Rovers Belles pada akhir 2014 sebagai pemain muda berusia 21 tahun yang menjanjikan. Ia dengan cepat berkembang menjadi pemain kunci saat The Blues meraih trofi besar pertama mereka pada 2015, yaitu Piala FA, serta gelar WSL pertama mereka pada tahun yang sama. Sejak saat itu, ia tak pernah menoleh ke belakang, terus berkembang seiring dengan perkembangan klub, hingga menjadi kekuatan dominan dalam sepak bola wanita Inggris.
Antara 2020 dan 2025, Chelsea meraih enam gelar liga berturut-turut dan tujuh dari 12 trofi domestik yang diperebutkan, serta mencapai tiga final lainnya. Bright menjadi kunci saat The Blues mencapai final Liga Champions Wanita pertama mereka, meraih treble pertama, dan menikmati musim domestik tanpa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya musim lalu, dengan memenangkan WSL, Piala FA, dan Piala Liga tanpa sekali pun kalah. Ia dinominasikan ke dalam Tim Terbaik PFA empat kali dan FIFPRO World XI dua kali.
Absen sejak Februari: Akhir yang sulit bagi ikon Bright
Musim ini, segalanya terasa lebih sulit. Bright harus berjuang keras untuk mendapatkan waktu bermain, mengingat kedalaman skuad bek tengah Chelsea sangat mengesankan musim ini berkat kedatangan Naomi Girma pada Januari tahun lalu, kontribusi pemain muda Veerle Buurman di tim utama setelah masa peminjaman di Belanda musim lalu, serta kembalinya Kadeisha Buchanan dari cedera ACL jangka panjang.
Baru-baru ini, Bright juga mengalami cedera pergelangan kaki dan belum bermain sejak tertatih-tatih keluar lapangan saat kemenangan atas Tottenham pada awal Februari. Ternyata, itu adalah penampilan ke-314 dan terakhirnya untuk klub tersebut, dengan pensiunnya berlaku segera.
Babak baru menanti: Bright akan menjabat dua posisi baru di Chelsea
Berbicara mengenai keputusannya untuk pensiun, Bright mengatakan: "Mewakili Chelsea selama 12 tahun terakhir adalah segalanya bagi saya, tetapi kini saya siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada karier sepak bola saya. Saya telah memberikan yang terbaik, dan saya tidak pernah ingin membela klub lain. Kini saatnya telah tiba, dan saya siap memasuki babak baru. Saya akan selalu menjadi bagian dari Chelsea, hanya saja dengan cara yang berbeda."
Yang dimaksud Bright adalah fakta bahwa ia akan menjabat dua peran baru bersama The Blues, yaitu sebagai pengurus yayasan klub dan duta klub. Dalam siaran pers, klub menyatakan bahwa peran pertama akan memungkinkannya untuk melanjutkan "pekerjaannya yang penuh dedikasi dalam mendukung orang lain, yang dimulai saat ia masih membela kami di lapangan".
Dalam surat terbuka kepada para penggemar Chelsea, Bright menambahkan: "Klub ini berarti segalanya bagi saya. Dalam karier dan hidup saya, Chelsea adalah alasan saya bangun setiap hari dan melewati masa-masa sulit untuk kembali ke masa-masa indah. Saya berhutang budi kepada klub ini. Orang-orang yang saya temui, teman-teman yang saya buat, dan tentu saja, kenangan-kenangan itu.
"Saya bisa membawa kenangan-kenangan itu pulang dan ketika saya memiliki anak, menceritakan kepada mereka tentang karier saya, menunjukkan foto-foto dan trofi-trofi itu. Itu adalah hadiah terbesar. Saya tidak pernah menyangka apa yang terjadi dalam 12 tahun terakhir. Saya bahkan tidak pernah membayangkan menjadi pesepakbola, apalagi menjadi profesional, bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, dan mengangkat semua trofi itu bersama-sama."
Kesempatan untuk berpamitan: Bright akan mendapat penghormatan di Stamford Bridge
Chelsea akan merayakan kontribusi Bright menjelang pertandingan terakhir klub di WSL musim ini bulan depan, melawan Manchester United di Stamford Bridge pada 16 Mei.
Bek ini juga akan menerima penghargaan serupa bersama timnas Inggris pada waktunya, setelah pensiun dari timnas awal musim ini setelah mencatatkan 88 penampilan dan mengangkat trofi Kejuaraan Eropa pada 2022. Belum ada rincian spesifik yang diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris terkait hal tersebut, namun para penggemar The Lionesses juga akan merayakan karier Bright dalam pertandingan kandang mendatang.
"Kami menantikan untuk menyambutnya dalam pertandingan kandang dalam waktu dekat dan menghargai kontribusinya yang luar biasa bagi olahraga ini," kata pelatih Inggris Sarina Wiegman pada Rabu, menanggapi pengumuman Bright. "Saya mendoakan yang terbaik untuknya dalam langkah selanjutnya."