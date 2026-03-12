Millie Bright absen dari final Piala Liga setelah Chelsea mendapat kabar buruk tentang cedera, namun Sonia Bompastor dapat menyambut kembali pemain kunci untuk laga melawan Manchester United

Namun, mungkin dalam cara yang menggambarkan musim Chelsea, ada lebih banyak kabar buruk daripada kabar baik dalam konferensi pers Bompastor mengenai cedera. Mayra Ramirez belum bermain sepanjang musim ini karena cedera otot paha yang dialaminya dalam sesi pra-musim dan memerlukan operasi, dan tampaknya dia mungkin tidak akan kembali bermain hingga musim baru setelah manajer Chelsea mengungkapkan bahwa dia mengalami kemunduran lagi dalam proses pemulihannya.

"Mayra sedang pulih dengan baik, tetapi dia mengalami cedera baru lagi selama rehabilitasi," jelas Bompastor. "Ini adalah musim yang sulit baginya. Saya tidak yakin kita akan melihatnya hingga akhir musim, sayangnya. Dia sedang mengalami kesulitan secara mental. Itu normal. Musim ini memang berat baginya dengan cedera-cedera, dan terkadang sulit untuk menjelaskan semuanya. Saya berbicara dengannya kemarin. Dia sedang dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, itu wajar, tetapi semua orang di klub memastikan kita mendukungnya dengan cara yang tepat dan memberikan apa yang dia butuhkan."

Sementara itu, bek Inggris Niamh Charles dan penyerang Amerika Serikat Catarina Macario juga tetap absen, tanpa jadwal pasti untuk kembalinya mereka.

"Niamh masih sedikit kesulitan dengan pergelangan kakinya," kata Bompastor. "Saya pikir dia masih merasakan sakit dan ketidaknyamanan, pergelangan kakinya belum stabil. Jadi, saya pikir kadang-kadang kita membuat kemajuan, tapi saat kita mendekati titik di mana dia hampir bisa kembali berlatih, kita malah mundur. Ini tidak berjalan secara progresif. Itu sayang sekali. Untuk saat ini, saya tidak memiliki jadwal waktu dan hal yang sama berlaku untuk Cat Macario. Dia tidak menunjukkan kemajuan dan saya juga tidak memiliki jadwal waktu untuk Cat, yang sayangnya."