Millie Bright absen dari final Piala Liga setelah Chelsea mendapat kabar buruk tentang cedera, namun Sonia Bompastor dapat menyambut kembali pemain kunci untuk laga melawan Manchester United
Resmi: Millie Bright absen di final Piala Liga.
Bompastor mengonfirmasi dalam konferensi pers pra-pertandingannya pada Kamis bahwa Bright tidak akan tampil pada Minggu, saat Chelsea menghadapi Man Utd di Ashton Gate milik Bristol City dalam final Piala Liga. Bek Inggris mantan itu tertatih-tatih keluar pada tahap akhir kemenangan The Blues atas Tottenham bulan lalu setelah mengalami cedera pergelangan kaki, yang membuatnya tidak bisa tampil dalam kemenangan atas Liverpool dan Man Utd, yang terjadi sebelum jeda internasional terbaru. Bright juga belum cukup pulih dalam jendela waktu tersebut untuk bisa bermain pada Minggu, dengan Bompastor juga belum yakin kapan dia akan kembali beraksi.
Menjelang final, di mana Chelsea akan berusaha mempertahankan trofi yang mereka menangkan dengan mengalahkan Manchester City tahun lalu, Bompastor mengatakan: "Millie tidak akan tersedia untuk pertandingan Minggu. Proses pemulihannya memakan waktu lebih lama dari yang kami harapkan. Saat ini, saya tidak memiliki jadwal pasti untuk kembalinya dia."
Kembalinya Nathalie Bjorn memberikan dorongan yang sempurna bagi Blues.
Beruntung, Chelsea memiliki kabar baik terkait cedera, dan kabar tersebut datang dari posisi bek tengah Bright. Meskipun mantan pemain Lioness tersebut tidak dapat tampil di final Liga Cup, Nathalie Bjorn kembali untuk pertama kalinya sejak awal Desember. Kadeisha Buchanan, yang baru saja kembali dari cedera ACL menjelang jeda internasional, adalah pemain lain yang dapat membantu menggantikan absennya Bright.
"Kami bekerja dengan sangat baik bersama mereka selama jeda internasional," kata Bompastor tentang kedua pemain tersebut. "Kami bisa berlatih dengan akademi pria. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka karena mereka membantu kami dengan sangat baik untuk mempersiapkan para pemain untuk pertandingan pada hari Minggu. Akan sangat baik memiliki kedua pemain itu kembali dalam skuad."
Penantian Mayra Ramirez terus berlanjut.
Namun, mungkin dalam cara yang menggambarkan musim Chelsea, ada lebih banyak kabar buruk daripada kabar baik dalam konferensi pers Bompastor mengenai cedera. Mayra Ramirez belum bermain sepanjang musim ini karena cedera otot paha yang dialaminya dalam sesi pra-musim dan memerlukan operasi, dan tampaknya dia mungkin tidak akan kembali bermain hingga musim baru setelah manajer Chelsea mengungkapkan bahwa dia mengalami kemunduran lagi dalam proses pemulihannya.
"Mayra sedang pulih dengan baik, tetapi dia mengalami cedera baru lagi selama rehabilitasi," jelas Bompastor. "Ini adalah musim yang sulit baginya. Saya tidak yakin kita akan melihatnya hingga akhir musim, sayangnya. Dia sedang mengalami kesulitan secara mental. Itu normal. Musim ini memang berat baginya dengan cedera-cedera, dan terkadang sulit untuk menjelaskan semuanya. Saya berbicara dengannya kemarin. Dia sedang dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, itu wajar, tetapi semua orang di klub memastikan kita mendukungnya dengan cara yang tepat dan memberikan apa yang dia butuhkan."
Sementara itu, bek Inggris Niamh Charles dan penyerang Amerika Serikat Catarina Macario juga tetap absen, tanpa jadwal pasti untuk kembalinya mereka.
"Niamh masih sedikit kesulitan dengan pergelangan kakinya," kata Bompastor. "Saya pikir dia masih merasakan sakit dan ketidaknyamanan, pergelangan kakinya belum stabil. Jadi, saya pikir kadang-kadang kita membuat kemajuan, tapi saat kita mendekati titik di mana dia hampir bisa kembali berlatih, kita malah mundur. Ini tidak berjalan secara progresif. Itu sayang sekali. Untuk saat ini, saya tidak memiliki jadwal waktu dan hal yang sama berlaku untuk Cat Macario. Dia tidak menunjukkan kemajuan dan saya juga tidak memiliki jadwal waktu untuk Cat, yang sayangnya."
Perlengkapan perak tersedia jika Chelsea mampu mengatasi absennya pemain.
Menambah beban berat yang dihadapi Chelsea dalam mengatasi semua cedera ini adalah absennya Ellie Carpenter dan Sam Kerr dalam final Minggu ini. Keduanya saat ini sedang bertanding di Piala Asia bersama Australia, yang akan menghadapi Korea Utara di perempat final pada Jumat. Meskipun Lucy Bronze dapat menggantikan peran Carpenter sebagai bek kanan, ketidakhadiran Kerr di posisi penyerang tengah menjadi pukulan berat mengingat cedera yang dialami Ramirez dan Macario.
The Blues memang berhasil mengalahkan Man Utd dalam pertandingan terakhir, meskipun menghadapi banyak absen yang sama, dan mereka berharap hasil positif serupa dalam pertandingan ulang ini. Tim Bompastor telah jauh tertinggal dalam pertahanan gelar Liga Super Wanita musim ini, namun masih ada tiga trofi yang bisa diraih, dan memenangkan Piala Liga akhir pekan ini bisa menjadi landasan untuk penutupan musim yang kuat.
