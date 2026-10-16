AFP
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Miliarder yang dijatuhi sanksi, Alisher Usmanov, berencana kembali berinvestasi di Everton di tengah rencana penjualan yang melibatkan The Friedkin Group
Alan Brazil mengungkap rumor investasi
Pengusaha Rusia-Uzbek Alisher Usmanov aktif mencari cara untuk kembali terlibat secara finansial di Everton, menurut talkSPORT. Penyiar Alan Brazil mengungkapkan pada Jumat bahwa miliarder tersebut terus memantau situasi dengan saksama saat klub asal Merseyside itu bersiap menghadapi kemungkinan pergantian kepemilikan lagi.
Pemilik saat ini yang berasal dari Amerika Serikat telah secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka tengah menjajaki penjualan saham pengendali mereka, yang tampaknya membuka peluang bagi mantan investor. Saat membahas perkembangan tak terduga itu dalam siarannya, Brazil mengatakan: "Saya tidak bisa memastikannya, tetapi saya mendengar Usmanov sedang berusaha kembali terlibat di Everton. Dia punya uang yang sangat, sangat banyak..."
- Getty Images Sport
Kekuatan finansial dan hubungan historis
Usmanov memiliki kekayaan bersih fantastis sebesar $14 miliar dan sebelumnya bekerja erat dengan mantan pemilik Everton, Farhad Moshiri. Keduanya bahkan bersama-sama memiliki 14,58 persen saham di Arsenal sebelum berfokus pada klub asal Merseyside itu. Pada 2017, Usmanov menyepakati kesepakatan senilai £11 juta untuk hak penamaan pusat latihan Finch Farm melalui perusahaannya, USM Holdings.
Ia kemudian memperluas pengaruh komersialnya dengan mensponsori tim putri. Brazil menambahkan: "Pak Usmanov, yang berada di belakang Moshiri, tampaknya berusaha kembali terlibat, jika memungkinkan, untuk menggelontorkan banyak uang ke Everton."
The Friedkin Group mencari para pengganti yang tepat
Potensi kembalinya Usmanov muncul ketika The Friedkin Group secara resmi menawarkan Everton untuk dijual, kurang dari dua tahun setelah mengakuisisi klub tersebut pada Desember 2024. Klub merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa pemiliknya tengah aktif menjajaki opsi investasi baru, termasuk penjualan saham pengendali.
Menekankan perlunya penerus yang tepat, pernyataan itu berbunyi: "Kami hanya akan mempertimbangkan minat dari pihak-pihak yang benar-benar kami yakini mampu mengelola klub dengan tepat, membawa klub maju, dan melanjutkan momentum yang telah terbangun."
- AFP
Apa langkah Everton selanjutnya?
Meski tampak antusias, Usmanov menghadapi hambatan besar akibat sanksi ketat pemerintah Inggris yang dijatuhkan pada Maret 2022. Karena otoritas Inggris menolak mencabut pembatasan tersebut, kembalinya Usmanov dalam waktu dekat praktis mustahil berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, The Friedkin Group akan terus mendanai Everton hingga muncul pembeli yang tepat untuk membawa klub asal Merseyside itu maju.
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