Pengusaha Rusia-Uzbek Alisher Usmanov aktif mencari cara untuk kembali terlibat secara finansial di Everton, menurut talkSPORT. Penyiar Alan Brazil mengungkapkan pada Jumat bahwa miliarder tersebut terus memantau situasi dengan saksama saat klub asal Merseyside itu bersiap menghadapi kemungkinan pergantian kepemilikan lagi.

Pemilik saat ini yang berasal dari Amerika Serikat telah secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka tengah menjajaki penjualan saham pengendali mereka, yang tampaknya membuka peluang bagi mantan investor. Saat membahas perkembangan tak terduga itu dalam siarannya, Brazil mengatakan: "Saya tidak bisa memastikannya, tetapi saya mendengar Usmanov sedang berusaha kembali terlibat di Everton. Dia punya uang yang sangat, sangat banyak..."