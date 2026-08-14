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Milestone seribu gol Ronaldo dan perpisahan Benzema: apa yang diimpikan bintang-bintang Liga Arab Saudi di musim baru?

FEATURES
Saudi Pro League
C. Ronaldo
K. Benzema
S. Al-Dawsari
Y. En-Nesyri
I. Toney
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Arab Saudi
Portugal
Prancis
Maroko
Inggris

Liga Roshn di ambang awal yang baru

Dengan dimulainya musim baru Liga Arab Saudi, bermunculan beragam mimpi, mulai dari para suporter yang bermimpi melihat tim mereka menjadi juara, klub-klub yang mencari kejayaan baru, hingga para pelatih yang ingin menorehkan babak sukses dalam perjalanan karier mereka.

Namun, semua mimpi ini pada akhirnya bergantung pada kaki dan kepala para pemain, yang pada gilirannya membawa dalam kepala mereka mimpi-mimpi lain, sebagian demi kepentingan tim yang mereka bela, dan sebagian lagi demi kepentingan mereka sendiri.

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  • Milenium Ronaldo

    Tidak diragukan lagi bahwa pemilik mimpi terbesar di musim baru Liga Roshn Arab Saudi adalah bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, yang menjalani musim yang mungkin menjadi musim terakhir dalam kariernya.

    Ronaldo, yang kontraknya berakhir pada penghujung musim baru, memasukinya setelah mewujudkan mimpi terbesarnya, yaitu meraih gelar bersama Al Nassr, dan bukan sembarang gelar, melainkan gelar Liga Arab Saudi yang absen selama 7 tahun.

    Setelah mimpi kolektif ini terwujud, tidak diragukan lagi bahwa Ronaldo kini mencari pencapaian individu yang tak mampu diraih oleh seluruh pemain sepak bola, bahkan mungkin mendekatinya pun tidak, yakni keajaiban 1000 gol.

    Ronaldo memasuki musim baru dengan mengoleksi 976 gol, yang berarti ia hanya membutuhkan 24 gol lagi untuk menjadi pemain pertama yang mencetak 1000 gol dalam sejarah sepak bola.

    Angka ini tidak sulit bagi sang bintang Portugal, karena ia tidak pernah mencetak lebih sedikit dari itu di musim mana pun sepanjang tiga musim lengkapnya di Liga Roshn, di mana angka terendahnya adalah 25 gol pada musim 2024-2025.

    "Sang Don" tidak hanya akan tampil di Liga Roshn, tetapi juga memiliki peluang untuk menggetarkan gawang lawan di ajang Piala Super Arab Saudi, Piala Pelayan Dua Kota Suci, serta Liga Champions Elite Asia.

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  • Perpisahan Benzema

    Adapun mantan rekan setimnya di Real Madrid, striker asal Prancis Karim Benzema, ia juga akan menjalani musim yang kemungkinan besar merupakan musim terakhir dalam karier sepak bolanya, terlebih lagi karena isu pensiunnya kerap ramai diperbincangkan pada waktu-waktu sebelumnya.

    Benzema akan menjalani musim ini bersama tim Al Hilal, klub yang ia bela sejak periode bursa transfer musim dingin lalu, setelah bergabung dari klub Al Ittihad dalam sebuah kesepakatan yang menggemparkan, usai memutus kontraknya dengan klub tersebut.

    Mimpi terbesar striker asal Prancis itu pada musim ini adalah membawa "Sang Pemimpin" meraih gelar Liga Roshn yang gagal ia raih dalam dua musim terakhir, sehingga bisa menutup karier sepak bolanya dengan cara sebaik mungkin.

    Penutup ini tidak hanya akan menjadi yang terindah karena pentingnya gelar liga saja, tetapi juga karena pentingnya bagi Benzema sendiri, setelah kepindahannya yang mengejutkan dari Al Ittihad ke Al Hilal, yang memicu gelombang kemarahan besar di kalangan suporter Al Ittihad.

    Pemain berusia 38 tahun itu tidak ingin kemarahan tersebut meluas ke suporter Al Hilal, jika mereka menilai ia tak mampu memberikan tambahan bagi tim, terlebih lagi karena "Sang Pemimpin" memang gagal meraih gelar dalam dua musim terakhir.

    Demi menghindari hal itu, Benzema harus menemukan solusi atas masalah cedera yang menjauhkannya dari Al Hilal dalam sejumlah pertandingan selama paruh kedua musim lalu, terlebih lagi karena ia akan mencapai usia 39 tahun pada akhir 2026.

    Dan jika mantan striker Real Madrid itu berhasil melakukannya, ia akan menjadi salah satu dari sedikit pemain yang memenangi Liga Arab Saudi bersama Al Hilal dan Al Ittihad, setelah ia membawa "Sang Kapten" meraih gelar tersebut pada musim 2024-2025.

  • Kebangkitan Al-Dawsari

    Dan jika Benzema semakin dekat dengan perpisahannya dari lapangan hijau di akhir musim baru ini, maka rekan setimnya di skuad Al Hilal, sang kapten Salem Al-Dawsari, justru ingin menghindari perpisahan tersebut pada musim ini.

    Al-Dawsari menampilkan salah satu musim terburuknya bersama Al Hilal pada musim lalu, di bawah arahan pelatih asal Italia Simone Inzaghi, yang membuatnya menjadi sasaran kecaman para pendukung "Sang Pemimpin".

    Nama "Tornado" itu pun sempat dikaitkan dengan kepergian dari Al Hilal pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, di tengah ketertarikan sejumlah klub terhadap jasanya, seperti Al Diriyah yang baru saja promosi ke Roshn League, serta beberapa klub Liga Qatar.

    Memang benar Salem Al-Dawsari bertahan bersama Al Hilal, namun ia menyadari bahwa masa bertahan ini adalah yang terakhir, di mana ia berpeluang besar akan meninggalkan tim setelah musim berakhir, dan mungkin ia akan merasa terpaksa untuk pensiun pada saat itu.

    Untuk menghindari hal tersebut, sang kapten Al Hilal harus menampilkan musim yang luar biasa, baik pada level individu maupun kolektif, guna meyakinkan manajemen dan para pendukung akan kemampuannya untuk melanjutkan setidaknya satu musim lagi.

    Mimpi ini tampaknya sulit, bukan hanya karena batasan-batasan yang diberlakukan Inzaghi kepadanya di lapangan, tetapi juga karena ia akan memulai musim dalam kondisi cedera, serta karena Al Hilal akan mengandalkan winger anyar asal Belanda Crysencio Summerville yang bermain di posisi yang sama dengannya.

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  • Ivan Toney, sepatu emas pertama

    Sementara itu, penyerang asal Inggris Ivan Toney bersiap menjalani musim ketiganya di Liga Arab Saudi bersama Al Ahli, demi mengejar gelar yang sudah dua kali lolos dari genggamannya padahal ia sudah begitu dekat meraihnya.

    Toney bermimpi memenangi gelar pencetak gol terbanyak Liga Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam kariernya, setelah kehilangan gelar tersebut pada musim lalu dengan skenario dramatis yang berpihak kepada pemain asal Meksiko, Julian Quinones, bintang Al Qadsiah.

    Quinones memastikan gelar itu pada pekan terakhir setelah mencetak dua gol ke gawang Al Ittihad, yang membawanya melompat ke puncak dengan koleksi 33 gol, unggul satu gol atas Toney.

    Anehnya, Toney kehilangan gelar yang sama pada musim sebelumnya dari Cristiano Ronaldo, hanya terpaut dua gol saja.

    Ivan Toney kini mengejar gelar pencetak gol terbanyak di sebuah kompetisi besar untuk pertama kalinya, dan yang kedua dalam kariernya secara keseluruhan.

    Satu-satunya kali penyerang Al Ahli itu meraih gelar top skorer adalah 5 tahun lalu, tepatnya bersama tim Brentford, di Championship Inggris pada musim 2020-2021.

  • Youssef En-Nesyri: Kini Saatnya Membalas

    Ketika Benzema meninggalkan skuad Al Ittihad, klub Saudi itu merekrut penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, untuk menjadi penggantinya, namun ia gagal melakukan hal tersebut hingga saat ini.

    Sebelum musim baru dimulai, nama En-Nesyri dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Maroko, di tengah beberapa kabar yang menyebut pelatih asal Jerman, Jens Weissing, tidak yakin dengan kemampuannya.

    Indikasi-indikasi ini menunjukkan sulitnya posisi penyerang asal Maroko itu pada musim baru, namun di saat yang sama hal tersebut bisa menjadi bahan bakar yang mendorongnya untuk meledak dan menampilkan performa terbaiknya.

    Dan tampaknya inilah mimpi terbesar En-Nesyri pada musim baru, untuk bersinar bersama Al Ittihad dan membungkam semua pihak yang meragukan kemampuannya, dengan menampilkan performa terbaiknya bersama klub Saudi tersebut.