Milestone seribu gol Ronaldo dan perpisahan Benzema: apa yang diimpikan bintang-bintang Liga Arab Saudi di musim baru?

Adapun mantan rekan setimnya di Real Madrid, striker asal Prancis Karim Benzema, ia juga akan menjalani musim yang kemungkinan besar merupakan musim terakhir dalam karier sepak bolanya, terlebih lagi karena isu pensiunnya kerap ramai diperbincangkan pada waktu-waktu sebelumnya.

Benzema akan menjalani musim ini bersama tim Al Hilal, klub yang ia bela sejak periode bursa transfer musim dingin lalu, setelah bergabung dari klub Al Ittihad dalam sebuah kesepakatan yang menggemparkan, usai memutus kontraknya dengan klub tersebut.

Mimpi terbesar striker asal Prancis itu pada musim ini adalah membawa "Sang Pemimpin" meraih gelar Liga Roshn yang gagal ia raih dalam dua musim terakhir, sehingga bisa menutup karier sepak bolanya dengan cara sebaik mungkin.

Penutup ini tidak hanya akan menjadi yang terindah karena pentingnya gelar liga saja, tetapi juga karena pentingnya bagi Benzema sendiri, setelah kepindahannya yang mengejutkan dari Al Ittihad ke Al Hilal, yang memicu gelombang kemarahan besar di kalangan suporter Al Ittihad.

Pemain berusia 38 tahun itu tidak ingin kemarahan tersebut meluas ke suporter Al Hilal, jika mereka menilai ia tak mampu memberikan tambahan bagi tim, terlebih lagi karena "Sang Pemimpin" memang gagal meraih gelar dalam dua musim terakhir.

Demi menghindari hal itu, Benzema harus menemukan solusi atas masalah cedera yang menjauhkannya dari Al Hilal dalam sejumlah pertandingan selama paruh kedua musim lalu, terlebih lagi karena ia akan mencapai usia 39 tahun pada akhir 2026.

Dan jika mantan striker Real Madrid itu berhasil melakukannya, ia akan menjadi salah satu dari sedikit pemain yang memenangi Liga Arab Saudi bersama Al Hilal dan Al Ittihad, setelah ia membawa "Sang Kapten" meraih gelar tersebut pada musim 2024-2025.