Nicolo Zaniolo mengisyaratkan ketertarikannya pada Milan. Hal ini sudah berlangsung cukup lama, terlepas dari bagaimana kelanjutan kariernya bersama Udinese setelah ketegangan yang terjadi beberapa hari terakhir. Gelandang serang asal Liguria ini memiliki keinginan yang jelas: mengenakan seragam Rossoneri pada musim depan, dan karena alasan inilah agennya, Claudio Vigorelli, telah bergerak untuk mencoba menjalin negosiasi dengan Milan. Selasa lalu, sang agen melakukan pertemuan langsung dengan Hendrik Almastadt untuk menyampaikan syarat-syarat guna mendapatkan kliennya: gaji bersih sebesar 2,5 juta euro per musim dan tawaran sebesar 15/20 juta kepada Udinese. Namun, untuk saat ini, Milan belum berencana untuk memulai misi perekrutan Zaniolo.
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Milan, Zaniolo telah ditawarkan oleh agennya: inilah alasan mengapa ia akan menjadi rekrutan yang tepat bagi Amorim
MENGAPA YA
Setelah melakukan dua rekrutan senilai lebih dari 100 juta dengan mendatangkan Goncalo Ramos dan Gila, Milan mengambil waktu untuk menganalisis baik pasar pemain yang akan dilepas maupun para pemain yang hadir pada fase awal pemusatan latihan di bawah asuhan Amorim. Tim strategi transfer memiliki gambaran yang jelas mengenai posisi-posisi yang perlu diperkuat: bek tengah, gelandang posisional, gelandang sayap, gelandang serang yang bermain di sisi kanan, dan, mungkin, seorang pengganti Ramos.
Zaniolo bisa menjadi solusi menarik untuk posisi gelandang serang karena ia adalah pemain kidal yang bermain di sisi kanan tengah dengan kaki dominan terbalik, persis seperti yang disukai Amorim. Mantan pemain Roma ini bisa membawa kekuatan fisik yang kurang dimiliki oleh barisan gelandang serang Rossoneri, serta sentuhan ketidakpastian yang tentu saja tidak ada salahnya. Pengalaman di Udinese, di luar kota besar, telah mematangkan seorang pemain yang, pada usia 27 tahun, berada di puncak kariernya dan yang pada musim lalu memberikan kontribusi penting dalam fase serangan, dengan 5 gol dan 6 assist, serta meningkatkan performa defensifnya. Tanpa melupakan bahwa ia adalah pemain Italia dan karenanya sangat berguna dalam hal kuota pemain asing.
KERAGUAN MILAN
Hubungan antara Zaniolo dan Milan adalah kisah perburuan yang panjang, sebuah transfer yang gagal di menit-menit terakhir pada tahun 2023, serta semangat yang tetap menyala—terutama dari pihak sang pemain. Milan kini bersikap lebih dingin, bukan karena pertimbangan teknis, melainkan karena keraguan terkait konsistensi mental yang selama ini kurang terlihat dalam karier salah satu talenta terpenting yang dihasilkan sepak bola Italia dalam 20 tahun terakhir. Agen sang pemain sedang menangani dua hal sekaligus: di satu sisi, ia berusaha menyelesaikan masalah gaji dengan Udinese karena surat keterangan medis tidak bisa berlaku selamanya dan sang pemain berisiko tidak masuk dalam skuad; sementara di sisi lain, ia berusaha menjaga opsi Milan tetap terbuka. Ia yakin bahwa keadaan bisa berubah dalam beberapa minggu ke depan.
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