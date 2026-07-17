Milan, Zaniolo telah ditawarkan oleh agennya: inilah alasan mengapa ia akan menjadi rekrutan yang tepat bagi Amorim

Setelah melakukan dua rekrutan senilai lebih dari 100 juta dengan mendatangkan Goncalo Ramos dan Gila, Milan mengambil waktu untuk menganalisis baik pasar pemain yang akan dilepas maupun para pemain yang hadir pada fase awal pemusatan latihan di bawah asuhan Amorim. Tim strategi transfer memiliki gambaran yang jelas mengenai posisi-posisi yang perlu diperkuat: bek tengah, gelandang posisional, gelandang sayap, gelandang serang yang bermain di sisi kanan, dan, mungkin, seorang pengganti Ramos.





Zaniolo bisa menjadi solusi menarik untuk posisi gelandang serang karena ia adalah pemain kidal yang bermain di sisi kanan tengah dengan kaki dominan terbalik, persis seperti yang disukai Amorim. Mantan pemain Roma ini bisa membawa kekuatan fisik yang kurang dimiliki oleh barisan gelandang serang Rossoneri, serta sentuhan ketidakpastian yang tentu saja tidak ada salahnya. Pengalaman di Udinese, di luar kota besar, telah mematangkan seorang pemain yang, pada usia 27 tahun, berada di puncak kariernya dan yang pada musim lalu memberikan kontribusi penting dalam fase serangan, dengan 5 gol dan 6 assist, serta meningkatkan performa defensifnya. Tanpa melupakan bahwa ia adalah pemain Italia dan karenanya sangat berguna dalam hal kuota pemain asing.