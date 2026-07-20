Yunus Musah mungkin akan kembali bermain di Serie A tahun depan, namun belum tentu ia akan membela Milan. Gelandang asal Amerika Serikat ini, yang tidak lolos ke Piala Dunia akibat performa yang kurang memuaskan sepanjang musim (27 penampilan, di mana hanya 9 kali sebagai starter, dan mencetak 2 gol, di semua kompetisi), telah kembali ke Milanello setelah masa peminjamannya di Atalanta berakhir, namun belum tentu ia masih menjadi pemain Rossoneri setelah 1 September. Amorim, sebelum memberikan lampu hijau untuk pelepasannya, ingin melihatnya berlatih dan mengujinya dalam pertandingan persahabatan (Milan akan bertanding pada Sabtu, 25 Juli di kandang Celtic); namun, kepergiannya tetap menjadi opsi yang masuk akal. Terutama jika ada dana yang masuk untuk diinvestasikan kembali di bursa transfer.
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Milan, Yunus Musah diminati Lazio: ini permintaan dari Gattuso, tawaran sudah diajukan
USULAN DARI LAZIO
Mengenai mantan pemain Valencia tersebut — demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport — Lazio asuhan Gennaro Gattuso menunjukkan minat yang kuat, mengingat Gattuso sudah mengenalnya sejak masa-masa sang pemain membela klub Spanyol tersebut. Musah diminati karena ia merupakan pemain serba bisa di lini tengah, yang mampu bermain di semua posisi. Leeds dan Ipswich juga tertarik padanya, namun Lazio adalah satu-satunya tim yang telah mengajukan tawaran: 2 juta untuk pinjaman berbayar, serta 18 juta untuk opsi pembelian. Opsi pembelian tersebut tidak boleh bersifat wajib karena Lazio saat ini tidak dapat membuat komitmen jangka panjang. Milan ingin mendapatkan keuntungan finansial, namun untuk saat ini belum menolak tawaran dari Lazio.
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