Milan, Yunus Musah diminati Lazio: ini permintaan dari Gattuso, tawaran sudah diajukan

Yunus Musah mungkin akan kembali bermain di Serie A tahun depan, namun belum tentu ia akan membela Milan. Gelandang asal Amerika Serikat ini, yang tidak lolos ke Piala Dunia akibat performa yang kurang memuaskan sepanjang musim (27 penampilan, di mana hanya 9 kali sebagai starter, dan mencetak 2 gol, di semua kompetisi), telah kembali ke Milanello setelah masa peminjamannya di Atalanta berakhir, namun belum tentu ia masih menjadi pemain Rossoneri setelah 1 September. Amorim, sebelum memberikan lampu hijau untuk pelepasannya, ingin melihatnya berlatih dan mengujinya dalam pertandingan persahabatan (Milan akan bertanding pada Sabtu, 25 Juli di kandang Celtic); namun, kepergiannya tetap menjadi opsi yang masuk akal. Terutama jika ada dana yang masuk untuk diinvestasikan kembali di bursa transfer.