Bagi Milan, sangatlah penting untuk membangun skuad yang mencerminkan gaya pelatihnya, sesuatu yang belum dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Musim lalu, banyak permintaan Allegri yang tidak disetujui. Sebelumnya, Fonseca pun tidak didengarkan, padahal Ibrahimovic secara terbuka menyarankannya untuk hanya fokus pada tugas melatih. Kali ini, dengan hati-hati kami katakan, tampaknya ada perencanaan yang disepakati bersama sang pelatih. Apakah ini akan menjadi bursa transfer yang luar biasa dan akan tercipta tim yang hebat, hal itu baru bisa kita nilai nanti. Namun, Gonçalo Ramos dan Gila, jika benar-benar bergabung, merupakan pertanda yang sangat baik.