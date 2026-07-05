Tampaknya Milan sedang melakukan pergerakan di bursa transfer secara bijak, dengan pertimbangan matang, dan juga pada waktu yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, klub Rossonero sering kali menunda hingga menit-menit terakhir untuk merekrut target-target utama, atau bahkan gagal menyelesaikannya sama sekali. Kali ini, mereka memulai dengan kuat melalui Goncalo Ramos, sementara dalam beberapa jam ke depan mereka mungkin akan menyelesaikan transfer Mario Gila. Seorang bek tangguh yang sudah terbiasa bermain di Serie A (tentu saja ini menjadi keunggulan), serta memiliki karisma dan kepribadian yangkuat. Karakternya pasti akan sangat dibutuhkan di Milanello.
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Milan yang baru ini cukup menjanjikan: Mario Gila jelas lebih baik daripada Tomori; dibutuhkan setidaknya 5 pemain yang dilepas agar bisa mendatangkan 4 pemain baru untuk memuaskan Amorim
LEBIH BAIK DARI TOMORI
Kita sedang membicarakan seorang pemain yang, jika menggantikan Tomori sebagai bek sayap kanan, pasti akan membawa peningkatan yang signifikan. Selain kemampuan defensifnya, Gila—berbeda dengan pemain asal Inggrisitu (yang tampaknya sudah mencapai akhir kariernya)—sama sekali tidak canggung saat menguasai bola dan mampu melakukan pengoperan dari belakang dengan jauh lebih rapi. Di sisi lain, Pavlovic masih menunggu untuk mengetahui siapa yang akan menjadi gelandang tengah, sosok lain yang sangat penting bagi Amorim.
TIM YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN AMORIM
Bagi Milan, sangatlah penting untuk membangun skuad yang mencerminkan gaya pelatihnya, sesuatu yang belum dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Musim lalu, banyak permintaan Allegri yang tidak disetujui. Sebelumnya, Fonseca pun tidak didengarkan, padahal Ibrahimovic secara terbuka menyarankannya untuk hanya fokus pada tugas melatih. Kali ini, dengan hati-hati kami katakan, tampaknya ada perencanaan yang disepakati bersama sang pelatih. Apakah ini akan menjadi bursa transfer yang luar biasa dan akan tercipta tim yang hebat, hal itu baru bisa kita nilai nanti. Namun, Gonçalo Ramos dan Gila, jika benar-benar bergabung, merupakan pertanda yang sangat baik.
PENJUALAN UTAMA
Kampanye penjualan pemain juga akan menjadi faktor penentu untuk mengumpulkan dana baru yang akan diinvestasikan. Hingga saat ini, Milan telah melakukan pembelian dengan harga yang cukup tinggi, namun keahlian para petinggi klub akan diuji justru melalui penjualan pemain dengan tujuan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kita berbicara tentang Leao, Loftus-Cheek, Fofana, Gimenez, dan Tomori, untuk menyebutkan beberapa di antaranya. Di sisi perekrutan, fase baru akan dimulai, karena Amorim membutuhkan seorang bek tengah tambahan, seorang gelandang, seorang bek sayap kiri, serta seorang pengganti Gonçalo. Ada banyak hal yang harus dilakukan, namun Milan tampaknya telah memulai dengan langkah yang tepat.
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