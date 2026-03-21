Milan vs. Torino, tayangan ulang: penalti untuk Torino akibat pelanggaran yang dilakukan Pavlovic terhadap Simeone

Keputusan wasit dalam laga Milan vs Torino, pertandingan yang digelar pada pekan ke-30 Serie A

Tim wasit untuk pertandingan Milan vs Torino:


Wasit: FOURNEAU


Asisten wasit: ROSSI M. - MORO


Wasit keempat: DOVERI


VAR: NASCA


AVAR: MARESCA

  • ULASAN ULANG

    83' - Ricci nyaris mencetak gol ke-4, namun di sisi lain lapangan, Simeone terjatuh. Fourneau memeriksa ulang situasi melalui VAR dan mendapati bahwa Pavlovic secara tidak sengaja menampar wajah Simeone. Wasit mengumumkan kepada penonton di San Siro bahwa tindakan Pavlovic merupakan pelanggaran yang layak mendapat penalti. Luca Marelli kepada DAZN menjelaskan bahwa ini adalah situasi yang intens.


    88' - Torino mengeluhkan pelanggaran tangan yang dilakukan De Winter di area penalti. Memang ada sentuhan tangan, tetapi Fourneau membiarkan permainan berlanjut. Menurut Luca Marelli, lengan bek tengah Rossoneri itu tidak pernah bergerak.

