Maignan 6,5: dua kali mengambil bola dari dasar gawang tanpa kesalahan yang jelas. Kali ini ia memang tampil menentukan, dengan penyelamatan instingtif yang menggagalkan gol yang sudah di depan mata dari Simeone pada menit ke-67, yang menyeimbangkan penampilannya di babak pertama saat menggagalkan peluang Zapata. Penentu.

Tomori 5,5: babak pertama yang selalu terlambat bagi bek Inggris ini, yang tidak merayakan kembalinya ke timnas Inggris dengan baik. Sebuah pelanggaran dari belakang membuatnya mendapat kartu kuning dan diganti di babak kedua saat Allegri beralih ke formasi 4-3-3 (mulai menit ke-46 Athekame 6: rapi dari segi taktik)

De Winter6: terlambat dalam menghalautendangan tap-in pemenang Simeone pada gol yang membuat skor sementara 1-1. Ia bangkit kembali dan berjuang bola demi bola, sentimeter demi sentimeter baik melawan Zapata maupun Adams.

Pavlovic6,5: melukis tendangan melengkung yang sangat indah untuk keunggulan pertama Rossoneri, sudah empat gol yang dicetaknya musim ini. Setengah poin dikurangi karena pelanggaran penalti yang jelas bisa dihindari, yang secara tidak sengaja memberi harapan kepada Granata di akhir pertandingan.

Saelemaekers 6: penampilan tanpa cela namun juga tanpa gemilang: rajin secara taktis namun kurang memiliki daya ledak khasnya untuk menghidupkan serangan Rossoneri. (dari menit 90 Odogu sv)

Fofana 7: Prati dan Obrador mencoba membangun duet yang tak mengganggu sang pemain Prancis, yang pandai bergerak dengan timing tepat untuk mengacaukan formasi taktis Granata. Ia dibalas dengan gol keduanya musim ini, yang paling penting karena mengunci kemenangan. Penuh determinasi. (dari menit 70 Ricci 6: seperti biasa, ia memberikan dampak positif saat masuk sebagai pengganti. Hampir mencetak gol di akhir pertandingan)

Modric 6: kepemimpinan di tengah lapangan, ia memutuskan untuk melepaskan jubah pahlawan supernya karena hari ini, bagi tim, yang dibutuhkan adalah bermain praktis dan menang. Selalu hadir dan berada di jantung permainan, ia menunjukkan kondisi fisik yang masih prima.

Rabiot 7: sang Duke telah kembali dan Milan kembali meraih kemenangan, persamaan ini terulang dengan cukup mudah. Ia mencetak gol layaknya penyerang tengah berpengalaman, gol kelimanya di liga ini, yang mengarahkan pertandingan ke jalur Rossoneri. Tak tergantikan.

Bartesaghi 5,5: di babak pertama ia kesulitan membaca pergerakan Pedersen. Permainannya membaik di babak kedua, namun secara keseluruhan penampilannya di bawah standar.

Pulisic 6: pada 20 menit pertama, sebagai penyerang kedua, ia kesulitan menemukan ritme permainan. Jauh lebih baik saat Milan beralih ke formasi 4-3-3. Assistnya yang indah menjadi kunci gol Rabiot. Ia belum menjadi Pulisic yang sesungguhnya, namun setidaknya ada tanda-tanda pemulihan. (dari menit 77 Gimenez s.v)

Fullkrug 5,5: datang ke pertandingan dengan seragam yang salah: terlalu longgar dan berat untuk meyakinkan 'penjahit' Allegri. Satu sundulan ke tengah, beberapa umpan sederhana, dan kesan tak pernah bisa membahayakan lawan. Gagal. (dari menit 70 Nkunku 6: bergerak baik di akhir pertandingan)





Pelatih Allegri 6,5: membaca pertandingan dengan baik dengan mengubah formasi taktis untuk meredam antusiasme Torino. Kemenangan emas untuk perburuan Liga Champions.