Maignan 7,5: penyelamatan ajaibnya atas tembakan Spence seolah menentang hukum fisika. Meski dibuat salah langkah, ia masih mampu memberi dorongan kuat pada bola. Ia juga sangat sigap menghadapi tembakan keras Sucic. Pada babak kedua, ia memimpin lini pertahanan. Pemimpin.

Gila 7: meredam ambisi Carlos Augusto, pemain Inter yang sedang menjadi sorotan. Kemampuannya membaca permainan satu detik lebih cepat selalu mengesankan, sehingga ia bisa mendahului lawan yang dijaganya. Petarung sekaligus penggerak tim.

De Winter 6,5: kesalahan posisi saat gol Bastoni menodai penampilan yang sangat meyakinkan, baik ketika mengawal Thuram maupun saat memulai serangan dari belakang. Ia menunjukkan karakter dengan segera bangkit dari penampilan buruk melawan Bologna pada laga sebelumnya.

Pavlovic 7,5: atmosfer derby yang penuh pertarungan justru memberinya tenaga. Ia memenangi setiap duel dengan kekuatan luar biasa. Ia maju dari lini pertahanan dan menciptakan peluang di wilayah lawan. Namun, tekel penyelamatannya terhadap Barella di sekitar titik penalti menempatkannya di antara tiga pemain terbaik Milan. Pejuang.

Diawara 6,5: patut mendapat pujian karena tidak membiarkan emosi menguasainya pada kesempatan pertama menjadi starter dalam laga seistimewa ini. Pada babak pertama, Spence berlari kencang, tetapi ia tak goyah. Tampil waspada dan akurat, tanpa kesalahan mencolok. Prajurit. (Bartesaghi masuk menit ke-81, tanpa nilai)

Musah 6,5: selalu sigap melindungi Modric dan menjaga keseimbangan permainan Milan. Ia juga berjasa mendapatkan tendangan bebas yang diubah Moreira menjadi gol 3-1. Hanya ada satu kesalahan saat ia membawa bola keluar dari tekanan menjelang akhir laga. Kukuh. (Jashari masuk menit ke-81, tanpa nilai)

Modric 7: perubahan arah serangan yang dilakukan pemain Kroasia itu dalam 20 menit pertama meruntuhkan rencana permainan Inter. Kecerdasan taktis dan teknik pemain nomor 14 Milan ini luar biasa. Baginya, usia hanyalah perkara kecil. Legenda.

Rabiot 7,5: saat ini, tak ada gelandang di Serie A yang lebih menentukan daripada dirinya. Ia mengatur tempo permainan, menyerang ruang kosong, dan bertahan dengan kuat. Ia juga mencetak gol, yang kelima baginya di liga. Apa lagi yang bisa diminta?

Moreira 8: pada babak pertama, ia nyaris mustahil dihentikan oleh siapa pun, termasuk tim sekuat Inter. Ia menciptakan dua assist untuk dua gol pertama Milan, lalu memohon kepada Modric agar diizinkan mengambil tendangan bebas pada menit ke-43. Bola melengkung hasil tendangannya meluncur ke sudut atas gawang. Fenomenal. (Hutchinson masuk menit ke-88, tanpa nilai)

Pulisic 7,5: kembali membuktikan diri sebagai pemain andalan Milan dalam derby. Ia mencetak gol lagi, kali ini lewat sundulan untuk membuka skor. Ia bergerak di seluruh lini depan dengan tekad besar untuk meraih kemenangan ini. Mematikan. (Cisse masuk menit ke-81, tanpa nilai)

Ramos 6: nilainya mencerminkan pengorbanannya yang luar biasa. Kerja kerasnya untuk tim membantu memaksa Inter bermain lebih dalam. Ia belum cukup garang dan bertekad kuat pada saat-saat yang dibutuhkan, tetapi untuk malam ini Amorim bisa menerimanya. (Terracciano masuk menit ke-88)

Amorim 7,5: menyiapkan tim dengan sempurna untuk laga yang sarat emosi dan sangat sulit ini. Keputusannya berjudi dengan memainkan Diawara berani dan terbukti tepat.