AC Milan berterima kasih kepada duet tak biasa Saelemakers-Ramos dan berhasil mengatasi Venezia yang tangguh serta beberapa kali nyaris mencetak gol. Rabiot tampil baik dengan nilai 6,5, sementara Modric terlambat; nilai akhirnya 5,5.
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Milan-Venezia, rapor pemain versi CM: Ramos jadi petaka sekaligus penyelamat, Rabiot mengubah segalanya. Saelemakers penentu
Rapor pemain AC Milan
Maignan 6: bagus dalam mengantisipasi Adams di ruang terbuka dengan aksi layaknya bek berpengalaman.
Gila 6,5: membakar semangat San Siro saat maju membawa bola dan lewat dua tekel tegas untuk merebut kembali penguasaan. Dia punya segalanya untuk menjadi salah satu pemimpin teknis dan karismatik tim. (dari menit ke-87 Gabbia tn)
De Winter 5,5: tidak siap menghadapi vertical pass lawan yang terus berulang, terutama dalam dua kesempatan di babak pertama. Dia juga mengambil satu risiko besar di babak kedua karena terlalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Jelas lebih nyaman saat harus membangun serangan ketimbang menjaga garis setinggi itu dan sedekat itu dengan lini tengah.
Pavlovic 6: Amorim harus menerima kebingungan taktisnya yang jernih karena dia terlalu penting bagi tim. Dr Jekyll dan Mr Hyde.
Chukwueze 6,5: menarik, sangat menarik, karena ketersediaannya yang luar biasa dalam fase bertahan dengan diagonal yang dalam dan akurat. Pada menit ke-30 dia menciptakan sendiri sebuah tusukan dari lini tengah berkat kegigihan dan teknik, tetapi gagal mengarahkan penyelesaiannya. Prajurit kecil.
Modric 5,5: Venezia bermain dan menekan tinggi, Luka mencoba mengantisipasi permainan dengan mengambil risiko yang nyaris membuat Milan kebobolan lewat serangan balik di ruang terbuka yang gagal dituntaskan Adams. Laga dia, yang dipengaruhi kondisi fisik yang jelas belum optimal, diwarnai beberapa kesalahan besar. (dari menit ke-74 Jashari 6: punya ide-ide bagus dalam mengatur permainan dan juga sangat beruntung: dia seharusnya dikritik karena gagal menuntaskan assist luar biasa dari Saelemakers, tetapi Halhal tetap mendorong bola ke gawang untuk gol 2-0).
Musah 5,5: pada menit ke-55 dia mengenai mistar, tetapi dari posisi seperti itu seharusnya selalu jadi gol. Dia banyak berlari dan untuk permainan Milan dibutuhkan pemain dengan karakteristik seperti ini, tetapi kualitasnya biasa saja.
Bartesaghi 5,5: lambat dan kikuk, memberi assist tak sengaja kepada Yeboah yang nyaris membawa timnya unggul. (dari menit ke-87 Estupinan)
Loftus-Cheek 5: banyak gaya tetapi minim hasil, sangat minim. Dia juga bergerak cukup baik di belakang penyerang, berusaha bermain di half-space, tetapi lembek dalam duel dan kurang yakin saat dibutuhkan. Amorim menariknya ke bangku cadangan dan dari tribune terdengar beberapa siulan yang diarahkan kepada pemain Inggris itu. (dari menit ke-60 Saelemaekers 7: masuknya mengubah pertandingan dengan membawa kualitas yang sempat hilang di babak pertama. Sentuhannya untuk gol Ramos sangat visioner, yang untuk Jashari sangat memanjakan)
Cisse 6: dua aksi pertamanya di laga ini salah, baik dari sisi ide maupun determinasi. Pelan-pelan dia masuk ke dalam pertandingan dan bekerja untuk kepentingan tim bahkan tanpa bola. Dia tidak setajam giornata sebelumnya di Turin, tetapi secara keseluruhan ini bukan penampilan yang buruk. (dari menit ke-60 Rabiot 6,5: Milan kesulitan menemukan jalan menuju gol? Tenang, Adrien yang memikirkannya. Dengan dia di lapangan, selalu sebagai pemain pengganti, Rossoneri mencetak 4 gol dan membawa pulang 6 poin dalam dua pertandingan).
G. Ramos 6,5: menyia-nyiakan peluang yang nyaris mustahil gagal di babak pertama dan mengulanginya lagi pada awal babak kedua: 4 peluang emas yang sangat besar. Lalu dia berada di posisi yang tepat saat menerima umpan Saelemaekers dan melepaskan sepakan diagonal kaki kiri ke gawang yang memberinya kebahagiaan pertama di San Siro.
Amorim 6,5: sangat baik baik dalam proposal permainan maupun dalam membaca pertandingan, bagi pria Portugal itu ini adalah awal musim yang sangat bagus.
RAPOR PEMAIN VENEZIA
Stanković 6,5: meski dua kali memungut bola dari gawang, ia tampil meyakinkan dengan selalu siap menghadapi dua tembakan Ramos dan Chukwueze yang mengarah pasti ke gawang.
Schingtienne 5: nyaris sempurna selama 70 menit, lalu Saelemakers masuk dan dia langsung kehilangan kendali karena kedapatan tidak siap.
Bella-Kotchap 5 jika Ramos melepaskan 5/6 tembakan ke gawang dan juga mencetak satu gol, maka sebagian tanggung jawab layak diberikan kepada mantan pemain Verona yang jauh dari kata tanpa cela dan kerap kesulitan dalam duel-duel fisik. Ditangguhkan.
Franjić 6: di lini pertahanan dia yang paling meyakinkan setidaknya sampai cedera, yang terjadi secara tidak sengaja, memaksanya meminta pergantian. (dari menit 45 Halhal 5: protagonis sial dari gol bunuh diri yang menutup pertandingan)
Hainaut 6: penampilan bagus dalam dua fase permainan.
Pérez 5,5: dari gelandang Spanyol itu, Stroppa mengharapkan lebih dari segi kepribadian: cukup baik dalam fase penguasaan bola, tetapi secara keseluruhan dalam pertandingan dia terlihat timid. (dari menit 79 Lauberbach s.v)
Busio 6,5: pemain yang ada di mana-mana untuk Venezia, menutup ruang dan merajut permainan.
Bašić 6,5: penampilan berkelas dari gelandang Kroasia itu yang patut diapresiasi baik karena kebersihan teknik dalam pembangunan serangan awal maupun kilometer yang ditempuh. Kehabisan bensin dan memaksa Stroppa melakukan pergantian. (dari menit 65 Sohm 5,5: jarang terlihat di belakang penyerang)
Haps 5,5: Chukwueze tidak memberinya banyak titik acuan dan dia langsung kehilangan kendali dengan menerima kartu kuning yang seharusnya bisa dihindari. Hampir tak ada dorongan di sepanjang sisi kanan. (dari menit 65 Correia 5,5: masuk pada momen terburuk pertandingan dan melakukan dua atau tiga pelanggaran yang seharusnya bisa dihindari)
Yeboah 6: jelas sangat aktif, benar-benar merepotkan Pavlovic dan Milan secara umum. Namun, dia harus menjadi lebih konkret agar bisa menentukan juga di Serie A. (dari menit 80ì Rrhamani)
Adams 6: kehadirannya sangat terasa, menciptakan ruang untuk rekan-rekannya. Satu noda besar: di babak pertama dia tidak cukup ganas dalam aksi serangan balik yang bisa memberi keunggulan bagi timnya.
Pelatih Stroppa 6: bisa meninggalkan San Siro dengan puas atas perkembangan tim dan cara mereka bertahan di lapangan selama 70 menit sambil menciptakan beberapa peluang gol.
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