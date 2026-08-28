Maignan 6: bagus dalam mengantisipasi Adams di ruang terbuka dengan aksi layaknya bek berpengalaman.

Gila 6,5: membakar semangat San Siro saat maju membawa bola dan lewat dua tekel tegas untuk merebut kembali penguasaan. Dia punya segalanya untuk menjadi salah satu pemimpin teknis dan karismatik tim. (dari menit ke-87 Gabbia tn)

De Winter 5,5: tidak siap menghadapi vertical pass lawan yang terus berulang, terutama dalam dua kesempatan di babak pertama. Dia juga mengambil satu risiko besar di babak kedua karena terlalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Jelas lebih nyaman saat harus membangun serangan ketimbang menjaga garis setinggi itu dan sedekat itu dengan lini tengah.

Pavlovic 6: Amorim harus menerima kebingungan taktisnya yang jernih karena dia terlalu penting bagi tim. Dr Jekyll dan Mr Hyde.

Chukwueze 6,5: menarik, sangat menarik, karena ketersediaannya yang luar biasa dalam fase bertahan dengan diagonal yang dalam dan akurat. Pada menit ke-30 dia menciptakan sendiri sebuah tusukan dari lini tengah berkat kegigihan dan teknik, tetapi gagal mengarahkan penyelesaiannya. Prajurit kecil.

Modric 5,5: Venezia bermain dan menekan tinggi, Luka mencoba mengantisipasi permainan dengan mengambil risiko yang nyaris membuat Milan kebobolan lewat serangan balik di ruang terbuka yang gagal dituntaskan Adams. Laga dia, yang dipengaruhi kondisi fisik yang jelas belum optimal, diwarnai beberapa kesalahan besar. (dari menit ke-74 Jashari 6: punya ide-ide bagus dalam mengatur permainan dan juga sangat beruntung: dia seharusnya dikritik karena gagal menuntaskan assist luar biasa dari Saelemakers, tetapi Halhal tetap mendorong bola ke gawang untuk gol 2-0).

Musah 5,5: pada menit ke-55 dia mengenai mistar, tetapi dari posisi seperti itu seharusnya selalu jadi gol. Dia banyak berlari dan untuk permainan Milan dibutuhkan pemain dengan karakteristik seperti ini, tetapi kualitasnya biasa saja.

Bartesaghi 5,5: lambat dan kikuk, memberi assist tak sengaja kepada Yeboah yang nyaris membawa timnya unggul. (dari menit ke-87 Estupinan)

Loftus-Cheek 5: banyak gaya tetapi minim hasil, sangat minim. Dia juga bergerak cukup baik di belakang penyerang, berusaha bermain di half-space, tetapi lembek dalam duel dan kurang yakin saat dibutuhkan. Amorim menariknya ke bangku cadangan dan dari tribune terdengar beberapa siulan yang diarahkan kepada pemain Inggris itu. (dari menit ke-60 Saelemaekers 7: masuknya mengubah pertandingan dengan membawa kualitas yang sempat hilang di babak pertama. Sentuhannya untuk gol Ramos sangat visioner, yang untuk Jashari sangat memanjakan)

Cisse 6: dua aksi pertamanya di laga ini salah, baik dari sisi ide maupun determinasi. Pelan-pelan dia masuk ke dalam pertandingan dan bekerja untuk kepentingan tim bahkan tanpa bola. Dia tidak setajam giornata sebelumnya di Turin, tetapi secara keseluruhan ini bukan penampilan yang buruk. (dari menit ke-60 Rabiot 6,5: Milan kesulitan menemukan jalan menuju gol? Tenang, Adrien yang memikirkannya. Dengan dia di lapangan, selalu sebagai pemain pengganti, Rossoneri mencetak 4 gol dan membawa pulang 6 poin dalam dua pertandingan).

G. Ramos 6,5: menyia-nyiakan peluang yang nyaris mustahil gagal di babak pertama dan mengulanginya lagi pada awal babak kedua: 4 peluang emas yang sangat besar. Lalu dia berada di posisi yang tepat saat menerima umpan Saelemaekers dan melepaskan sepakan diagonal kaki kiri ke gawang yang memberinya kebahagiaan pertama di San Siro.

Amorim 6,5: sangat baik baik dalam proposal permainan maupun dalam membaca pertandingan, bagi pria Portugal itu ini adalah awal musim yang sangat bagus.