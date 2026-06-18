Milan, UEFA telah memberikan lampu hijau: klub ini tidak lagi terikat perjanjian penyelesaian. Dari Ramos hingga Trincao, apa saja yang berubah di bursa transfer

"Inter dan Milan telah mengerjakan tugas rumah mereka dengan tekun dan disiplin. Dan 'guru' UEFA telah meluluskan mereka. Sebaliknya, Roma meninggalkan beberapa halaman kosong dan mendapat teguran ringan. Keluarnya dari perjanjian penyelesaian (settlement agreement) bukanlah ‘kebebasan penuh’ karena Inter dan Milan, sama seperti semua klub lain yang berpartisipasi dalam kompetisi Eropa, harus terus mematuhi parameter UEFA yang berlandaskan pengelolaan keuangan yang sehat. Penilaian positif dari Nyon, jika boleh dikatakan, justru menjadi konfirmasi atas kondisi keuangan yang jauh lebih baik yang, berbeda dengan keterbatasan di masa lalu, kini memberi Inter ruang gerak tertentu untuk melakukan investasi guna memperkuat skuad, tetap dalam kerangka keseimbangan yang sehat antara biaya dan pendapatan. Ruang gerak yang sama juga dinikmati oleh Milan dalam beberapa bursa transfer terakhir, namun kini mereka harus menghadapi tahun kedua berturut-turut tanpa hadiah dari Liga Champions,” tulis La Gazzetta dello Sport.