Di bulan tergelap dan paling tidak menguntungkan dalam sejarahnya, muncul kabar baik bagi Milan: UEFA dari Nyon telah memberikan lampu hijau, sehingga klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi kini tidak lagi terikat dalam perjanjian penyelesaian (settlement agreement). Hasil ini menjadi penghargaan atas pengorbanan dan kerja keras yang telah dilakukan sejak kedatangan Elliott hingga peralihan kepemilikan baru-baru ini ke RedBird.
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Milan, UEFA telah memberikan lampu hijau: klub ini tidak lagi terikat perjanjian penyelesaian. Dari Ramos hingga Trincao, apa saja yang berubah di bursa transfer
MILAN DAN INTER NAIK KELAS
"Inter dan Milan telah mengerjakan tugas rumah mereka dengan tekun dan disiplin. Dan 'guru' UEFA telah meluluskan mereka. Sebaliknya, Roma meninggalkan beberapa halaman kosong dan mendapat teguran ringan. Keluarnya dari perjanjian penyelesaian (settlement agreement) bukanlah ‘kebebasan penuh’ karena Inter dan Milan, sama seperti semua klub lain yang berpartisipasi dalam kompetisi Eropa, harus terus mematuhi parameter UEFA yang berlandaskan pengelolaan keuangan yang sehat. Penilaian positif dari Nyon, jika boleh dikatakan, justru menjadi konfirmasi atas kondisi keuangan yang jauh lebih baik yang, berbeda dengan keterbatasan di masa lalu, kini memberi Inter ruang gerak tertentu untuk melakukan investasi guna memperkuat skuad, tetap dalam kerangka keseimbangan yang sehat antara biaya dan pendapatan. Ruang gerak yang sama juga dinikmati oleh Milan dalam beberapa bursa transfer terakhir, namun kini mereka harus menghadapi tahun kedua berturut-turut tanpa hadiah dari Liga Champions,” tulis La Gazzetta dello Sport.
PERUBAHAN APA SAJA YANG TERJADI DI PASAR
Berdasarkan perjanjian penyelesaian (settlementagreement), klub diwajibkan untuk mematuhi parameter rasio biaya skuad sebesar 70% (artinya, biaya tahunan skuad—termasuk amortisasi dan gaji—tidak boleh melebihi 70% dari pendapatan). Selain itu, defisit maksimum yang diperbolehkan adalah 30 juta. Di bursa transfer, memang sebaiknya klub tetap mematuhi parameter-parameter ini; namun, tanpa perjanjian penyelesaian, klub tidak berisiko dikenai denda maupun pembatasan dalam bursa transfer dan komposisi skuad.
RAMOS DAN TRINCAO MUNGKIN TURUT BERMAIN
Beralih ke berita terkini, Milan mungkin berambisi untuk memenuhi permintaan Amorim. Atau setidaknya mencoba melakukannya. Pelatih asal Portugal itu meminta seorang penyerang tangguh seharga 40 juta, dengan Goncalo Ramos dari PSG sebagai pilihan utama. Francisco Trincao dari Sporting Lisbon juga sangat diminati, yang harganya diperkirakan setidaknya 40 juta euro.