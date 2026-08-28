Beragam inisiatif yang sangat menyentuh dilakukan Milan untuk mengenang Baresi: di lingkaran tengah lapangan terpampang sebuah jersey dengan nomor 6 yang bersejarah, saat pembacaan susunan pemain kapten besar AC Milan itu juga disebut namanya. Beberapa menit sebelum kick-off, di layar raksasa San Siro, ditayangkan video Franco Baresi yang disambut nyanyian suporter: "You'll never walk alone".





Sebelum pertandingan dimulai, tim AC Milan dan Venezia berbaris di tengah lapangan, mengelilingi jersey raksasa bernomor 6, untuk memberikan penghormatan kepada Franco Baresi;





Pada menit ke-6, stadion yang dipimpin Curva Sud memberikan tepuk tangan lalu melantunkan sejumlah chant seperti "Hanya ada satu kapten" dan "Franco Baresi".





Tepuk tangan meriah juga terdengar ketika layar raksasa menampilkan putra Baresi yangmeletakkan jersey sang ayah di tribune kehormatan, di tempat mantan kapten AC Milan itu mengikuti semua laga kandang timnya. Momen haru terasa bagi pewaris sang bek besar dan bagi beberapa mantan rekan setim serta sahabat dekatnya, seperti Daniele Massaro yang pecah dalam air mata dan menyaksikan semuanya dengan satu tangan diletakkan di dada.