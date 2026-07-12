Milan, transfer Karetsas terancam batal: kesepakatan tercapai antara pemain berbakat Genk itu dan Borussia Dortmund

Masih menurut kabar yang dilansir oleh Sky versi Jerman, Borussia Dortmund telah mengajukan tawaran awal sebesar 26 juta euro untuk Karetsas. Genk telah menolak tawaran awal tersebut dan tetap bersikukuh pada permintaan sebesar 35 juta euro sambil menunggu langkah selanjutnya baik dari klub Jerman maupun Milan.