Bakat Karetsas, gelandang serang atau sayap penyerang yang saat ini membela Genk, tentu saja tidak luput dari perhatian. Milan telah memantaunya dengan penuh minat selama beberapa bulan terakhir, dan Amorim telah memberikan lampu hijau untuk kemungkinan transfer tersebut, namun kini Borussia Dortmund-lah klub yang paling berpeluang untuk mendapatkan jasa pemain kelahiran 2007 itu.
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Milan, transfer Karetsas terancam batal: kesepakatan tercapai antara pemain berbakat Genk itu dan Borussia Dortmund
KESEPAKATAN DENGAN BORUSSIA DORTMUND
Milan memantau Karetsas dengan penuh minat, namun belum mengambil langkah resmi apa pun dengan Genk. Menurut laporan SkyDe, Kōnstantinos telah mencapai kesepakatan penuh dengan Borussia Dortmund mengenai ketentuan kontrak dan sangat terbuka untuk segera pindah ke Bundesliga.
DIBUTUHKAN 35 JUTA
Masih menurut kabar yang dilansir oleh Sky versi Jerman, Borussia Dortmund telah mengajukan tawaran awal sebesar 26 juta euro untuk Karetsas. Genk telah menolak tawaran awal tersebut dan tetap bersikukuh pada permintaan sebesar 35 juta euro sambil menunggu langkah selanjutnya baik dari klub Jerman maupun Milan.
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