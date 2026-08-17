Perekrutan ketiga untuk AC Milan. AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan Strasburgo untuk Diego Moreira, penyerang sayap kiri berusia 22 tahun, pemain tim nasional Belgia kelahiran 2004 yang tampil di Piala Dunia: kesepakatan tuntas untuk operasi senilai sekitar 50 juta euro, dengan bonus dan persentase dari penjualan kembali di masa depan. Tes medis dijadwalkan besok di Milan, untuk rekrutan termahal kedua dalam sejarah AC Milan, setelah Goncalo Ramos.
Diterjemahkan oleh
Milan, transfer Diego Moreira tuntas: kesepakatan dengan Strasbourg, detailnya
Mendes sebagai playmaker
Winger kiri milik Strasbourg itu akan menambah kekuatan skuad yang dimiliki Ruben Amorim: kesepakatan dituntaskan dengan agennya, Jorge Mendes, sebagai sutradara di baliknya. Pemain sayap Belgia berusia 22 tahun itu ingin pindah ke Milan meski ada minat dari klub-klub besar di Inggris, Jerman, dan Italia: pemain yang sangat serbabisa, Moreira bisa bermain di kedua sisi sayap sebagai winger dan merupakan tambahan yang sempurna untuk sistem Amorim.
DITUTUP OLEH CARDINALE
Pilihan kelompok kerja, sangat disukai Amorim karena karakteristik teknisnya, meyakinkan Bobby Gardiner dan Tiago Estevao, para analis data yang menjadi protagonis era baru, mendapat persetujuan Hendrik Almstadt, dan yang terpenting ini adalah operasi yang Gerry Cardinale ingin tuntaskan sendiri untuk seorang pemain muda, berbakat, yang bisa berkembang pesat dan menjadi protagonis.
DI MANA AKAN BERMAIN
Moreira akan menjadi gelandang sayap kiri, di posisi Estupinan, atau salah satu dari dua pemain di belakang Gonçalo Ramos. Di posisi itu, katakanlah sebagai second striker-trequartista, yang bisa bermain adalah Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, dan jika diperlukan Rabiot. Talenta, dribel, kreativitas, dan fleksibilitas: dalam kariernya ia telah bermain di mana saja di sisi kiri dan juga di kanan, di mana dengan kaki kirinya ia bisa bergerak ke dalam dan mencari gawang
Siapa Moreira dan petunjuk di media sosial itu
Moreira lahir di Liege, saat itu ayahnya, mantan pemain tim nasional Guinea-Bissau Almami Moreira, bermain untuk Standard Liege. Dengan kewarganegaraan ganda Belgia dan Portugal, meski juga bisa membela Guinea-Bissau maupun Jerman, ia memutuskan untuk mewakili tim nasional Belgia, setelah bermain untuk Portugal U-21. Dari pihak ibu, ia adalah cucu Helmut Graf, mantan pesepakbola Austria yang bermain untuk klub tersebut dari 1976 hingga 1982. Lulusan akademi Standard Liege, ia sempat bermain di Benfica dan Chelsea, juga di Lyon, sebelum pindah ke Strasbourg, tepat dalam sinergi dengan The Blues. Dua pekan lalu, saat sedang libur, ia sempat berlatih dengan mengenakan jersey Milan, sebuah petunjuk tentang seperti apa masa depannya nanti.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami