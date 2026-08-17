Moreira lahir di Liege, saat itu ayahnya, mantan pemain tim nasional Guinea-Bissau Almami Moreira, bermain untuk Standard Liege. Dengan kewarganegaraan ganda Belgia dan Portugal, meski juga bisa membela Guinea-Bissau maupun Jerman, ia memutuskan untuk mewakili tim nasional Belgia, setelah bermain untuk Portugal U-21. Dari pihak ibu, ia adalah cucu Helmut Graf, mantan pesepakbola Austria yang bermain untuk klub tersebut dari 1976 hingga 1982. Lulusan akademi Standard Liege, ia sempat bermain di Benfica dan Chelsea, juga di Lyon, sebelum pindah ke Strasbourg, tepat dalam sinergi dengan The Blues. Dua pekan lalu, saat sedang libur, ia sempat berlatih dengan mengenakan jersey Milan, sebuah petunjuk tentang seperti apa masa depannya nanti.