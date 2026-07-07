Tottenham serius memburu Rafael Leao dan bersiap melancarkan serangan untuk mencoba mengamankan pemain sayap yang akan hengkang dari Milan tersebut. Tim asuhan De Zerbi mendadak muncul dalam daftar favorit untuk pemain asal Portugal itu, dan menurut analis taruhan dari Goldbet dan Planetwin365, Tottenham kini menjadi tujuan yang paling mungkin dengan odds 3,75 kali lipat dari taruhan. Skenario ini menarik minat Leao, yang di London—tepi Spurs—akan kembali bersatu dengan Tonali untuk menghidupkan kembali sebagian tulang punggung tim Rossoneri yang menjuarai Serie A musim 2021/2022.





Di antara kemungkinan lain yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa jam terakhir adalah Barcelona, yang sayangnya masih menghadapi beberapa kesulitan finansial; karena alasan ini pula, opsi ke klub Catalan tersebut saat ini dianggap kurang menjanjikan oleh para bandar taruhan, yang menawarkan transfer tersebut dengan odds 10,00. Dibandingkan dengan beberapa pekan terakhir, kemungkinan Manchester United (naik dari 6,00 menjadi 7,00) dan Galatasaray (yang melonjak dari 3,00 menjadi 8,50) juga semakin menjauh.