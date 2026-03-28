Milan, Tomori meninggalkan pemusatan latihan Timnas Inggris: ia absen dalam laga melawan Jepang dan kembali lebih awal

Ada kabar baik bagi Milan yang akan menyaksikan salah satu pemain intinya sekaligus pilar pertahanan kembali lebih awal ke Milan selama jeda tim nasional ini: memang, sebagaimana diumumkan secara resmi oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris, Fikayo Tomori meninggalkan pemusatan latihan Tim Nasional Inggris dan tidak akan diturunkan dalam laga persahabatan berikutnya yang akan dilakoni Inggris melawan Jepang.

Tidak ada masalah fisik bagi bek tengah Inggris yang membela Milan ini, melainkan hanya keputusan pelatih setelah pertandingan melawan Uruguay (di mana Tomori sendiri tampil sebagai starter).