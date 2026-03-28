England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Milan, Tomori meninggalkan pemusatan latihan Timnas Inggris: ia absen dalam laga melawan Jepang dan kembali lebih awal

Bek tengah asal Inggris itu akan kembali ke Milan lebih awal.

Ada kabar baik bagi Milan yang akan menyaksikan salah satu pemain intinya sekaligus pilar pertahanan kembali lebih awal ke Milan selama jeda tim nasional ini: memang, sebagaimana diumumkan secara resmi oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris, Fikayo Tomori meninggalkan pemusatan latihan Tim Nasional Inggris dan tidak akan diturunkan dalam laga persahabatan berikutnya yang akan dilakoni Inggris melawan Jepang.

Tidak ada masalah fisik bagi bek tengah Inggris yang membela Milan ini, melainkan hanya keputusan pelatih setelah pertandingan melawan Uruguay (di mana Tomori sendiri tampil sebagai starter).

  • SIARAN PERS

    Berikut ini adalah siaran pers resmi.

    “Skuad Inggris yang terbaru, yang terdiri dari 27 pemain, sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan hari Selasa melawan Jepang di Stadion Wembley. Secara keseluruhan, delapan pemain akan meninggalkan pemusatan latihan, termasuk Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, dan Dominic Calvert-Lewin.
    John Stones akan kembali ke Manchester City untuk menjalani pemeriksaan medis setelah mengalami masalah saat latihan menjelang pertandingan imbang 1-1 pada Jumat malam melawan Uruguay.
    Adam Wharton dari Crystal Palace dan Noni Madueke dari Arsenal telah kembali ke klub masing-masing karena cedera yang dialami selama pertandingan. Declan Rice dan Bukayo Saka juga akan kembali ke Arsenal untuk menjalani pemeriksaan medis, setelah tiba pada Jumat bersama sembilan pemain lainnya.
    Sisanya terdiri dari Dean Henderson, Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon, dan Harry Kane.”

  • KEMBALI KE MILANO

    Fikayo Tomori pun kembali ke Milan terlebih dahulu; mulai Rabu (mengingat tiga hari libur yang diberikan oleh pelatih Massimiliano Allegri), ia akan hadir di Milanello untuk mempersiapkan laga liga yang krusial melawan Napoli, pertandingan di mana ia akan menjadi starter di lini belakang yang juga akan diisi oleh De Winter dan Pavlovic, sambil menunggu kembalinya Gabbia dari cedera.

