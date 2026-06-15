Milan tidak hanya berhenti pada Ruben Amorim, tetapi juga menyelesaikan pembentukan tim kepelatihan baru dengan menetapkan pilihan untuk posisi Kepala Sepak Bola dan direktur olahraga dalam waktu beberapa jam. Menurut laporan Matteo Moretto, klub Rossoneri telah mencapai kesepakatan lisan dan menyeluruh dengan Markus Krosche, yang akan meninggalkan Eintracht Frankfurt tempat ia bekerja sejak Juni 2021. Bersamanya, rekan kerja tepercaya Timmo Hardung juga akan bergabung dengan Rossoneri, yang akan menjadi kepala transfer baru.
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Milan tidak hanya merekrut Ruben Amorim; mereka juga akan mendatangkan Kepala Bidang Sepak Bola dan direktur olahraga baru: kesepakatan telah tercapai dengan Markus Krosche dan Timmo Hardung
SIAPA ITU KROSCHE
Belum diketahui apakah Milan harus membayar kompensasi untuk membebaskan Markus Krosche dari kontraknya dengan Eintracht Frankfurt, yang berlaku hingga 30 Juni 2028, namun respons positif sejak awal mengenai keinginan manajer asal Jerman tersebut untuk menghadapi tantangan baru dan melakukannya di Italia telah memicu percepatan mendadak dalam beberapa jam terakhir. Setelah memulai kariernya sebagai asisten pelatih di Paderborn dan kemudian di Bayer Leverkusen, kariernya sebagai direktur teknis dimulai pada musim 2017/2018 kembali di Paderborn, lalu berlanjut ke Leipzig dan Eintracht Frankfurt.
Dalam daftar prestasinya terdapat satu gelar Liga Europa serta serangkaian final piala dan pencapaian lainnya, termasuk saat menjabat sebagai kepala departemen teknis di Leipzig. Di antara keputusan transfer yang paling tepat adalah perekrutan bek tengah Kroasia Gvardiol ke Leipzig (dibeli seharga 36 juta euro dan dijual kembali seharga 90 juta), namun terutama yang berasal dari masa jabatannya di Frankfurt: Pacho, Ekitike, Kolo Muani, dan Marmoush sendiri telah menghasilkan sekitar 305 juta euro bagi klub Jerman tersebut.
TERMASUK JUGA DIREKTUR SPORTIF YANG DIANDALKAN
Keputusan Milan untuk memilih Markus Krosche telah resmi ditetapkan setelah opsi yang mengarah ke Ralf Rangnick ditinggalkan. Pasca serangkaian pembicaraan awal di mana ia telah memaparkan rencananya, Rangnick tidak lagi menerima tanggapan apa pun dan akhirnya memilih untuk memperpanjang kontraknya sebagai pelatih kepala Austria. Dengan kemungkinan kedatangan mantan direktur teknis Eintracht Frankfurt ke Milan, Timmo Hardung (lahir tahun 1989) juga akan menjadi bagian dari tim kerja baru tersebut, setelah secara definitif mengungguli kandidat direktur olahraga lainnya, Devin Ozek (mantan Fenerbahce, kini di Bayer Leverkusen). Setelah memulai kariernya dengan berbagai jabatan di Hoffenheim, ia siap mengikuti Krosche ke Milan setelah juga bekerja sama di Leipzig dan Eintracht.