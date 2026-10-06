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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Milan, terungkap angka-angka transfer Moreira: dengan semua bonus, nilainya bisa mencapai Rp67,8 juta

AC Milan
Strasbourg
D. Moreira

Winger Belgia itu menjadi pembelian termahal kedua sepanjang sejarah AC Milan.

Kampanye belanja AC Milan untuk Ruben Amorim rampung pada musim panas dengan dua rekrutan besar yang ditebus dengan biaya jutaan. Yang pertama adalah penyerang Portugal Gonçalo Ramos dari PSG dan yang kedua adalah Diego Moreira dari Strasburgo.

Dengan biaya jutaan, ya, tetapi berapa tepatnya?Calcio e Finanza mengungkap angka riil dari kesepakatan tersebut setelah meninjau dokumen yang ditandatangani dengan klub Prancis itu, dan total nilainya, termasuk bonus, bahkan menempatkan pemain Belgia itu di posisi kedua di antara pemain termahal sepanjang masa, tepat di belakang rekan setimnya asal Portugal.

  • gaji pokok

    Nilai dasar, tunai, yang telah dan akan dibayarkan Milan kepada Strasbourg untuk bagian tetap dari operasi ini adalah lebih dari 51 juta euro, tepatnya 51.282.051 euro, tetapi angka itu bisa naik melalui dua jenis bonus yang berbeda.

  • BONUS PRIBADI

    Pemicu bonus bergantung pada performa yang bisa ditorehkan Moreira di lapangan. Jika mantan pemain Strasbourg itu mencapai total 10 gol dan assist dalam satu musim, AC Milan akan membayar sedikit lebih dari €2 juta.

    Opsi kedua untuk bonus terkait dengan jumlah penampilan. Jika Moreira mencatatkan 15 penampilan sebagai starter dengan durasi bermain setidaknya 45 menit, maka AC Milan harus membayar sedikit lebih dari €1 juta, dengan total maksimum €5,13 juta sepanjang durasi kontrak.

    Terakhir, jika Moreira mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya, Strasbourg harus menerima sekitar €2 juta lagi, hingga maksimum €4,1 juta jika terjadi perpanjangan ganda.

  • Bonus tim

    Selain bonus personal, ada pos yang berkaitan dengan hasil tim. Jika Milan meraih kualifikasi ke Liga Champions musim depan, Milan akan menjamin sekitar 1 juta euro kepada klub Prancis tersebut dan jumlah itu akan berulang setiap tahun selama kontrak saat ini, dengan syarat sang pemain mencatatkan total setidaknya 2.000 menit bermain di Serie A.

    Jika lolos ke Liga Europa, dengan syarat yang sama, jumlahnya akan turun menjadi 256 ribu euro. Di antara klausul yang ada juga terdapat bonus Scudetto sebesar 1,5 juta euro yang akan menggantikan bonus Liga Champions.

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  • 67,8 juta euro maksimum

    Semua kesepakatan ini bisa aktif atau tidak selama masa kebersamaan Moreira di Milan, tetapi AC Milan dan Strasbourg tetap menyepakati batas maksimum bonus yang tidak melebihi sekitar 14,3 juta euro, tepatnya 14 juta 358 ribu 974 euro.


    Jadi, selain 51 juta euro tetap, bisa ditambahkan 2,1 juta euro untuk bonus performa individu dan maksimal 14,4 juta euro untuk bonus tim. Total maksimal 67,8 juta euro.

  • ADA JUGA PERSENTASENYA

    Terakhir, antara Milan dan Salzburg juga telah disepakati klausul tambahan yang akan membuat klub Prancis itu menerima pemasukan jika Moreira dijual kembali ke klub ketiga.


    AC Milan memang memberikan persentase atas penjualan Moreira di masa depan yang dihitung berdasarkan nilai bersih, dengan beberapa skenario:

    - nol jika hengkang dengan nilai di bawah €10 juta

    - 10% dari selisih antara €10 juta dan maksimum €50 juta (jadi maksimum €4 juta) untuk penjualan di atas €10 juta dan hingga €50 juta.

    - €5 juta untuk nilai antara €50 juta dan €55 juta

    - hanya €3 juta untuk penjualan antara €55 juta dan €70 juta

    - €6,75 juta untuk penjualan antara €70 juta dan €100 juta.

    - 25% dari selisih antara nilai yang diterima dan €100 juta untuk nilai yang lebih tinggi.

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