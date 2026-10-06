Kampanye belanja AC Milan untuk Ruben Amorim rampung pada musim panas dengan dua rekrutan besar yang ditebus dengan biaya jutaan. Yang pertama adalah penyerang Portugal Gonçalo Ramos dari PSG dan yang kedua adalah Diego Moreira dari Strasburgo.

Dengan biaya jutaan, ya, tetapi berapa tepatnya?Calcio e Finanza mengungkap angka riil dari kesepakatan tersebut setelah meninjau dokumen yang ditandatangani dengan klub Prancis itu, dan total nilainya, termasuk bonus, bahkan menempatkan pemain Belgia itu di posisi kedua di antara pemain termahal sepanjang masa, tepat di belakang rekan setimnya asal Portugal.