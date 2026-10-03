Milan sudah memburu pemain Swedia itu selama dua tahun. Pada musim semi 2025, Geoffrey Moncada, yang saat itu menjabat sebagai kepala area scouting, menempatkannya tinggi dalam daftar target. Kini gelandang Brighton itu benar-benar sudah menjadi bintang, seperti ditunjukkan oleh penampilan sangat apiknya di Piala Dunia terbaru dan dalam musim-musim terakhirnya bersama Seagulls.





Usai menjalani musim sebagai protagonis di Premier League dengan catatan 32 penampilan, 4 gol, dan 3 assist, ia sudah mencetak 2 gol pada awal musim ini bersama klub dan tim nasional. Pemain 22 tahun itu disukai karena fleksibilitasnya: ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, regista, dan gelandang tengah, tetapi juga sebagai gelandang serang. Ia memadukan daya jelajah tinggi dan cakupan area yang luas dengan umpan-umpan panjang akurat serta penguasaan bola yang sangat baik. Selain itu, ia punya tendangan yang hebat dan selalu menjadi ancaman bagi lawan ketika mendekati area penalti.





Situasi kontraknya menarik. Ia memang akan habis kontrak pada 2027 dengan Brighton yang namun memiliki opsi sepihak untuk memperpanjang kesepakatan hingga 2028, hal yang menjaga valuasi sang gelandang tetap tinggi, yang menurut Tuttosport, melampaui 40 juta euro. Selain Milan, ada beberapa klub Eropa lain yang meminatinya, termasuk Roma.