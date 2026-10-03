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Yasin Ayari Sweden 2026 World CupGetty
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Milan tertarik pada Ayari untuk era setelah Modric: siapa dia, berapa harganya, dan bagaimana gaya bermain gelandang serbabisa milik Brighton dan Swedia

AC Milan
Transfers
Serie A
Premier League
Y. Ayari
Brighton & Hove Albion

AC Milan sudah mulai memandang ke masa depan di lini tengah. Dengan Modric yang menuju pensiun, Loftus-Cheek yang kini berada di ambang kepergian, dan Jashari yang terus belum sepenuhnya meyakinkan, AC Milan sedang memikirkan regista berikutnya yang akan diberi kunci lini tengah mereka.


Sembari menunggu untuk memahami prospek Comotto — yang bagaimanapun juga mendapat kepercayaan dari Ruben Amorim — di Milanello sedang dipelajari beberapa profil, meski ada satu nama yang sudah meninggalkan para pesaingnya dan menjadi impian sesungguhnya untuk beberapa tahun ke depan. Seperti dilaporkan Tuttosport, nama yang tepat untuk klub adalah Yasin Ayari, gelandang kelahiran 2003 milik Brighton dan tim nasional Swedia.


  • Milan sudah memburu pemain Swedia itu selama dua tahun. Pada musim semi 2025, Geoffrey Moncada, yang saat itu menjabat sebagai kepala area scouting, menempatkannya tinggi dalam daftar target. Kini gelandang Brighton itu benar-benar sudah menjadi bintang, seperti ditunjukkan oleh penampilan sangat apiknya di Piala Dunia terbaru dan dalam musim-musim terakhirnya bersama Seagulls.


    Usai menjalani musim sebagai protagonis di Premier League dengan catatan 32 penampilan, 4 gol, dan 3 assist, ia sudah mencetak 2 gol pada awal musim ini bersama klub dan tim nasional. Pemain 22 tahun itu disukai karena fleksibilitasnya: ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, regista, dan gelandang tengah, tetapi juga sebagai gelandang serang. Ia memadukan daya jelajah tinggi dan cakupan area yang luas dengan umpan-umpan panjang akurat serta penguasaan bola yang sangat baik. Selain itu, ia punya tendangan yang hebat dan selalu menjadi ancaman bagi lawan ketika mendekati area penalti.


    Situasi kontraknya menarik. Ia memang akan habis kontrak pada 2027 dengan Brighton yang namun memiliki opsi sepihak untuk memperpanjang kesepakatan hingga 2028, hal yang menjaga valuasi sang gelandang tetap tinggi, yang menurut Tuttosport, melampaui 40 juta euro. Selain Milan, ada beberapa klub Eropa lain yang meminatinya, termasuk Roma.

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