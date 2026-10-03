AC Milan sudah mulai memandang ke masa depan di lini tengah. Dengan Modric yang menuju pensiun, Loftus-Cheek yang kini berada di ambang kepergian, dan Jashari yang terus belum sepenuhnya meyakinkan, AC Milan sedang memikirkan regista berikutnya yang akan diberi kunci lini tengah mereka.
Sembari menunggu untuk memahami prospek Comotto — yang bagaimanapun juga mendapat kepercayaan dari Ruben Amorim — di Milanello sedang dipelajari beberapa profil, meski ada satu nama yang sudah meninggalkan para pesaingnya dan menjadi impian sesungguhnya untuk beberapa tahun ke depan. Seperti dilaporkan Tuttosport, nama yang tepat untuk klub adalah Yasin Ayari, gelandang kelahiran 2003 milik Brighton dan tim nasional Swedia.