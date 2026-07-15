Milan, Terracciano akan hengkang: Monza dan Udinese menunjukkan minat, angka yang diminta

Monza telah kembali ke Serie A dan berencana melakukan pergerakan transfer yang cerdas dengan mendatangkan pemain-pemain yang siap bersaing di kasta tersebut: salah satu nama yang sedang dipertimbangkan adalah mantan pemain Verona, Terracciano. Nilai transfernya diperkirakan oleh Milan sekitar 5 juta euro, dan Udinese juga termasuk di antara klub-klub yang telah menanyakan informasi mengenai pemain tersebut.