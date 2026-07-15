Meskipun Cremonese terdegradasi, Filippo Terracciano tampil gemilang sepanjang musim ini dengan 36 penampilan dan mencetak 2 gol. Bek sayap kelahiran 2003 ini sedang berlatih di bawah asuhan Ruben Amorim, namun ia dipastikan akan meninggalkan Milan pada musim panas nanti. Tawaran pun tak sedikit; Terracciano adalah pemain yang bisa menjadi andalan bagi berbagai klub.
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Milan, Terracciano akan hengkang: Monza dan Udinese menunjukkan minat, angka yang diminta
MONZA DAN UDINESE MENUNJUKKAN MINAT
Monza telah kembali ke Serie A dan berencana melakukan pergerakan transfer yang cerdas dengan mendatangkan pemain-pemain yang siap bersaing di kasta tersebut: salah satu nama yang sedang dipertimbangkan adalah mantan pemain Verona, Terracciano. Nilai transfernya diperkirakan oleh Milan sekitar 5 juta euro, dan Udinese juga termasuk di antara klub-klub yang telah menanyakan informasi mengenai pemain tersebut.
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