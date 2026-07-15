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terracciano cremoneseGetty Images

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Milan, Terracciano akan hengkang: Monza dan Udinese menunjukkan minat, angka yang diminta

AC Milan

Filippo Terracciano, bek sayap kanan kelahiran 2003 yang dimiliki oleh Milan dan terikat kontrak dengan Rossoneri hingga 2028, diminati di Serie A

Meskipun Cremonese terdegradasi, Filippo Terracciano tampil gemilang sepanjang musim ini dengan 36 penampilan dan mencetak 2 gol. Bek sayap kelahiran 2003 ini sedang berlatih di bawah asuhan Ruben Amorim, namun ia dipastikan akan meninggalkan Milan pada musim panas nanti. Tawaran pun tak sedikit; Terracciano adalah pemain yang bisa menjadi andalan bagi berbagai klub.

  • MONZA DAN UDINESE MENUNJUKKAN MINAT

    Monza telah kembali ke Serie A dan berencana melakukan pergerakan transfer yang cerdas dengan mendatangkan pemain-pemain yang siap bersaing di kasta tersebut: salah satu nama yang sedang dipertimbangkan adalah mantan pemain Verona, Terracciano. Nilai transfernya diperkirakan oleh Milan sekitar 5 juta euro, dan Udinese juga termasuk di antara klub-klub yang telah menanyakan informasi mengenai pemain tersebut.

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