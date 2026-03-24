Milan telah menghubungi Goretzka. Ia menyukai Italia, sementara Arsenal, Tottenham, dan Atletico menjadi pesaingnya

Seorang gelandang bertubuh kokoh, yang memiliki naluri mencetak gol dan mampu bermain baik sebagai gelandang sayap maupun pengatur serangan jika Modric memutuskan untuk pensiun. Milan tengah aktif di bursa transfer gelandang dengan target besar dan ambisius. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan kembali minat besar yang ada di Via Aldo Rossi terhadap Leon Goretzka, gelandang Jerman yang kontraknya akan habis dan akan hengkang dari Bayern Munich pada akhir musim, sehingga tersedia secara gratis.





Seperti yang ditekankan oleh Bild, klub Rossoneri telah menghubungi langsung sang pemain dan tim manajemennya, namun persaingan saat ini sangat ketat dan detail negosiasi tidak mudah untuk diatasi meskipun mantan pemain Schalke 04 tersebut telah menunjukkan ketertarikannya pada Serie A.



