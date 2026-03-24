Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan telah menghubungi Goretzka. Ia menyukai Italia, sementara Arsenal, Tottenham, dan Atletico menjadi pesaingnya

Leon Goretzka tetap menjadi target serius Milan untuk bursa transfer musim panas, dan pembicaraan terus berlanjut.

Seorang gelandang bertubuh kokoh, yang memiliki naluri mencetak gol dan mampu bermain baik sebagai gelandang sayap maupun pengatur serangan jika Modric memutuskan untuk pensiun. Milan tengah aktif di bursa transfer gelandang dengan target besar dan ambisius. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan kembali minat besar yang ada di Via Aldo Rossi terhadap Leon Goretzka, gelandang Jerman yang kontraknya akan habis dan akan hengkang dari Bayern Munich pada akhir musim, sehingga tersedia secara gratis.


Seperti yang ditekankan oleh Bild, klub Rossoneri telah menghubungi langsung sang pemain dan tim manajemennya, namun persaingan saat ini sangat ketat dan detail negosiasi tidak mudah untuk diatasi meskipun mantan pemain Schalke 04 tersebut telah menunjukkan ketertarikannya pada Serie A.


  • KONTAK

    Seperti dilaporkan oleh jurnalis Christian Falk dari Bild kepada MilanNews, minat Milan terhadap pemain tersebut sungguh-sungguh dan telah mendorong klub untuk menghubungi sang pemain melalui agennya. Allegri sangat menghargainya, baik karena gaya permainannya maupun pengalaman internasional yang akan ia bawa ke ruang ganti.

  • MASALAH ANGKA

    Masalah utama berkaitan dengan besaran gaji dan nilai transfer gratis (komisi serta bonus penandatanganan). Goretzka di Bayern Munich memperoleh sekitar 17–18 juta euro bruto per musim, dan angka yang akan diterimanya di Milan pasti akan lebih rendah. Permintaan yang diajukan adalah gaji sebesar 7 juta euro per tahun ditambah 3 juta euro bonus, namun ditambah dengan bonus penandatanganan yang besar sebesar 10 juta euro.

  • PERSaingan yang ketat, tapi dia berpeluang promosi ke Serie A

    Menurut laporan Falk hari ini, persaingan untuk mendapatkan Goretzka tidak begitu datang dari klub-klub Italia lainnya, melainkan dari luar negeri, di mana Arsenal berada di barisan terdepan—klub yang telah mencoba merekrutnya pada Januari lalu—serta Tottenham dan Atlético Madrid. Namun, yang dikonfirmasi oleh Bild adalah bahwa gelandang tersebut terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Serie A, liga di mana ia ingin bermain. Namun, Atletico Madrid mungkin menjadi pesaing paling berbahaya bagi Milan selama musim panas ini.