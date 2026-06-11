Milan, telah mencapai kesepakatan dengan Glasner namun pembicaraan masih berlanjut: panggilan video dengan Ruben Amorim

Kebijakan Milan adalah menunjuk direktur bidang teknis terlebih dahulu, baru kemudian pelatih.

Dalam hal ini, pelatih asal Jerman yang pernah menangani Austria, Ralf Rangnick, telah lama menjadi kandidat terkuat untuk posisi tersebut, namun setelah pertemuan dengan Cardinale, Calvelli, dan Ibrahimovic sembilan hari lalu di Wina, kesepakatan belum tercapai.





Bahkan, kedua belah pihak saat ini masih berada di titik buntu. Milan memiliki beberapa keraguan mengenai waktu dan pendekatan yang kurang fleksibel dari "Professor", sebutan untuknya di negaranya.

Di sisi lain, Rangnick—yang terbiasa memimpin hampir semua aspek olahraga di sebuah klub—khawatir akan campur tangan dalam pekerjaannya dan janji-janji yang tidak ditepati. Dengan demikian, kesepakatan ini tidak semudah yang terlihat beberapa hari lalu, meskipun ia masih menjadi kandidat terkuat di antara yang muncul. Rangnick, di antara lain, sudah menerima tawaran dari federasi Austria untuk tetap menjadi pelatih tim nasional.