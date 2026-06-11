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grafica amorim manchester united deluso 2026Getty Images

Diterjemahkan oleh

Milan, telah mencapai kesepakatan dengan Glasner namun pembicaraan masih berlanjut: panggilan video dengan Ruben Amorim

AC Milan
R. Amorim
Transfers
Manchester United
O. Glasner
R. Rangnick

Proses seleksi pelatih baru Rossoneri terus berlanjut meskipun telah tercapai kesepakatan awal dengan mantan pelatih Crystal Palace asal Austria tersebut.

Milan telah mencapai kesepakatan awal dengan Oliver Glasner untuk kontrak dua tahun senilai 3,5 juta euro bersih per musim ditambah bonus, serta opsi perpanjangan satu tahun lagi.


Pelatih asal Austria yang sebelumnya melatih Crystal Palace ini merupakan kandidat utama untuk menggantikan Massimiliano Allegri yang telah dipecat (yang sudah diincar Napoli untuk menggantikan Antonio Conte), namun klub Rossoneri masih terus mencari kandidat untuk posisi pelatih.


  • SENTITO AMORIM

    La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemilik klub Gerry Cardinale dan timnya telah melakukan serangkaianpertemuan dan panggilan video selama lebih dari dua minggu: yang terakhir dengan Ruben Amorim, pelatih asal Portugal yang pernah membela Sporting Lisbon dan baru saja mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan di Manchester United.


    Apakah dia kandidat? Seperti banyak kandidat lainnya - pelatih Argentina timnas AS, Mauricio Pochettino, sudah dua kali diwawancarai oleh tim RedBird - namun dia tidak berada di urutan teratas.

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  • PIMPINAN TERLEBIH DAHULU

    Kebijakan Milan adalah menunjuk direktur bidang teknis terlebih dahulu, baru kemudian pelatih.

    Dalam hal ini, pelatih asal Jerman yang pernah menangani Austria, Ralf Rangnick, telah lama menjadi kandidat terkuat untuk posisi tersebut, namun setelah pertemuan dengan Cardinale, Calvelli, dan Ibrahimovic sembilan hari lalu di Wina, kesepakatan belum tercapai.


    Bahkan, kedua belah pihak saat ini masih berada di titik buntu. Milan memiliki beberapa keraguan mengenai waktu dan pendekatan yang kurang fleksibel dari "Professor", sebutan untuknya di negaranya.

    Di sisi lain, Rangnick—yang terbiasa memimpin hampir semua aspek olahraga di sebuah klub—khawatir akan campur tangan dalam pekerjaannya dan janji-janji yang tidak ditepati. Dengan demikian, kesepakatan ini tidak semudah yang terlihat beberapa hari lalu, meskipun ia masih menjadi kandidat terkuat di antara yang muncul. Rangnick, di antara lain, sudah menerima tawaran dari federasi Austria untuk tetap menjadi pelatih tim nasional.