Milan, telah melakukan kontak awal dengan agen Leao: ia bisa hengkang dengan harga 60-70 juta euro. Fenerbahçe dan Galatasaray tak menyerah, sementara Tottenham juga menunjukkan minat

Yang terungkap adalah bahwa pemain bernomor punggung 10 Milan, yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia bersama timnasnya, tidak termasuk dalam rencana teknis baru Rubén Amorim. Mengingat juga keinginan yang diungkapkan oleh sang pemain sendiri pada akhir Mei – ketika dalam beberapa wawancara dengan stasiun televisi Portugal ia menyatakan keinginannya untuk mencoba petualangan baru setelah 7 tahun di Italia – klub Rossoneri telah memberi tahu agennya bahwa jika ada tawaran yang tepat, kemungkinan pelepasannya akan dipertimbangkan dengan serius. Dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2028, nilai pasar Rafa Leao diperkirakan berkisar antara 60 hingga 70 juta euro.