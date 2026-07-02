Milan, telah melakukan kontak awal dengan agen Leao: ia bisa hengkang dengan harga 60-70 juta euro. Fenerbahçe dan Galatasaray tak menyerah, sementara Tottenham juga menunjukkan minat

Rafael Leao secara resmi masuk pasar transfer. Menurut laporan Sky Sport dan Milannews, pada hari ini – di mana jajaran manajemen baru Rossoneri menerima agen-agen dari beberapa pemain di markas klub untuk mengevaluasi situasi masing-masing – telah terjadi kontak awal yang konkret dengan pihak yang mewakili penyerang asal Portugal tersebut. Rencananya, setelah Piala Dunia berakhir, akan dicari solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat.
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