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Milan, telah melakukan kontak awal dengan agen Leao: ia bisa hengkang dengan harga 60-70 juta euro. Fenerbahçe dan Galatasaray tak menyerah, sementara Tottenham juga menunjukkan minat

AC Milan
R. Leao
Transfers

Pemain sepak bola asal Portugal itu ingin mencoba tantangan baru, dan klub tersebut secara konkret membuka peluang untuk hal tersebut

Rafael Leao secara resmi masuk pasar transfer. Menurut laporan Sky Sport dan Milannews, pada hari ini – di mana jajaran manajemen baru Rossoneri menerima agen-agen dari beberapa pemain di markas klub untuk mengevaluasi situasi masing-masing – telah terjadi kontak awal yang konkret dengan pihak yang mewakili penyerang asal Portugal tersebut. Rencananya, setelah Piala Dunia berakhir, akan dicari solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat.


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  • MILAN YANG MENENTUKAN HARGA

    Yang terungkap adalah bahwa pemain bernomor punggung 10 Milan, yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia bersama timnasnya, tidak termasuk dalam rencana teknis baru Rubén Amorim. Mengingat juga keinginan yang diungkapkan oleh sang pemain sendiri pada akhir Mei – ketika dalam beberapa wawancara dengan stasiun televisi Portugal ia menyatakan keinginannya untuk mencoba petualangan baru setelah 7 tahun di Italia – klub Rossoneri telah memberi tahu agennya bahwa jika ada tawaran yang tepat, kemungkinan pelepasannya akan dipertimbangkan dengan serius. Dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2028, nilai pasar Rafa Leao diperkirakan berkisar antara 60 hingga 70 juta euro.

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  • MEREKA INGIN DIA DI TURKI

    Pemain kelahiran tahun 1999 ini dibeli dari Lille pada musim panas 2019 seharga 30 juta euro – yang kemudian naik menjadi 50 juta euro akibat pembayaran denda yang dijatuhkan oleh TAS di Lausanne dalam sengketa hukum dengan Sporting Lisbon – telah beberapa kali menyatakan keterbukaannya untuk mencoba kompetisi yang berbeda dari Serie A dan mencoba peruntungannya di Liga Premier atau La Liga, namun saat ini satu-satunya opsi yang tersedia adalah di Turki, baik di Galatasaray maupun Fenerbahçe.

  • TOTTENHAM MUNCUL

    Dalam beberapa jam terakhir, muncul minat yang masih sekadar permukaan dari Tottenhamdi Inggris. Setelah merekrut bek tengah Jan Paul van Hecke dari Brighton serta dua gelandang, Mateus Fernandes dari West Ham dan Sandro Tonali dari Newcastle, klub tersebut dilaporkan telah memasukkan nama Leao ke dalam daftar target potensial untuk lini serang. Kroupi dari Bournemouth dan Savinho dari Tottenham merupakan pilihan utama, namun saat ini keduanya dianggap terlalu mahal; oleh karena itu, pemain Rossonero ini mungkin akan semakin dipertimbangkan oleh pelatih Spurs, Roberto De Zerbi.