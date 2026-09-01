Youssouf Fofana sedang menjalani Deadline Day bursa transfer dari rumah sambil menunggu panggilan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada AC Milan: gelandang asal Prancis itu telah menerima izin dari klub tersebut untuk tidak berlatih hari ini karena alasan bursa transfer. Keputusan yang sama juga diambil untuk pemain lain yang disisihkan, Fikayo Tomori.
Diterjemahkan oleh
Milan, teka-teki Fofana tuntas: ia pergi ke Lyon dengan status pinjaman disertai opsi pembelian senilai 12 juta euro
Lyon tertahan
Pada hari kemarin, Fofana sempat selangkah lagi bergabung dengan Lyon asuhan Fonseca yang sangat berupaya untuk kembali memilikinya setelah pengalaman bersama di AC Milan. Negosiasi berjalan lancar dengan formula pinjaman dengan opsi pembelian sehingga kedua klub sedang menyiapkan dokumen sebelum terhenti mendadak karena pembagian gaji: klub Prancis meminta Milan menanggung 50% dari 3 juta yang harus diterima Fofana dari sekarang hingga akhir musim. Almastadt dan Cardinale mengatakan 'tidak' dan kini negosiasi melambat meski kedua pihak tetap menjalin kontak.
Besiktas memberi tekanan, AC Milan menunggu Hull City
Dalam beberapa jam terakhir, Besiktas asuhan Vincenzo Italiano kembali menekan AC Milan untuk mendapatkan lampu hijau atas transfer pinjaman berbayar dengan opsi tebus senilai 20 juta euro: Fofana sempat membuka peluang ke Galatasaray, tetapi belum kepada Besiktas dan para perantara sedang bekerja untuk mencoba meyakinkannya. Di latar belakang, Hull City tetap ada: AC Milan berharap klub Inggris itu segera mengajukan tawaran permanen untuk mantan pemain Monaco tersebut. Teka-teki soal masa depan Fofana akan terjawab dalam beberapa jam ke depan.
Negosiasi terbuka: dia ke Lyon
Negosiasi akhirnya menemui titik terang: AC Milan dan Lyon telah mencapai kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian senilai 12 juta. Fofana akan berangkat ke Prancis dalam beberapa jam ke depan untuk menjalani tes medis bersama klub Prancis tersebut. Fonseca menjadi faktor penentu dalam keputusan mantan pemain Lyon itu.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami