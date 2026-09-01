Dalam beberapa jam terakhir, Besiktas asuhan Vincenzo Italiano kembali menekan AC Milan untuk mendapatkan lampu hijau atas transfer pinjaman berbayar dengan opsi tebus senilai 20 juta euro: Fofana sempat membuka peluang ke Galatasaray, tetapi belum kepada Besiktas dan para perantara sedang bekerja untuk mencoba meyakinkannya. Di latar belakang, Hull City tetap ada: AC Milan berharap klub Inggris itu segera mengajukan tawaran permanen untuk mantan pemain Monaco tersebut. Teka-teki soal masa depan Fofana akan terjawab dalam beberapa jam ke depan.