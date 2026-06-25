Milan, tawaran resmi untuk Goncalo Ramos: dia adalah penyerang nomor 9 pilihan Amorim

Ramos merasa nyaman di PSG dari segi lingkungan, namun ia ingin lebih sering bermain: tahun ini ia sangat jarang diturunkan sebagai starter, dan meskipun waktu bermainnya terbatas, ia berhasil mencetak 12 gol. Amorim, dalam pembicaraan awal dengan pemilik Milan, menyebut mantan pemain Benfica itu sebagai salah satu kandidat favoritnya karena gaya permainannya. Tujuannya mungkin adalah menunda pembelian definitif hingga 2027 dengan skema seperti peminjaman dengan opsi pembelian atau kewajiban pembelian bersyarat, guna meredam biaya. Dua opsi tersebut telah dibahas dalam kontak terbaru dengan Mendes antara bulan Maret dan April lalu.