Milan mengambil langkah baru untuk posisi penyerang tengah. Namanya adalah Goncalo Ramos, dan kabar terbaru menyebutkan bahwa hari ini telah terjadi kontak awal antara klub Rossoneri dengan PSG, yang memegang hak kepemilikan pemain asal Portugal kelahiran 2004 tersebut, yang diperkirakan bernilai sekitar 40 juta euro, disertai dengan penawaran resmi pertama dari Milan kepada pihak Prancis.
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Milan, tawaran resmi untuk Goncalo Ramos: dia adalah penyerang nomor 9 pilihan Amorim
9 UNTUK AMORIM
Milan punmulai bergerak secara konkret di bursa transfer: pembicaraan dengan agen Jorge Mendes memang benar-benar berlangsung dan cukup sering. Pilihan utama Rossoneri untuk lini serang ini merupakan permintaan eksplisit dari pelatih baru Ruben Amorim, yang menganggapnya sebagai penyerang tengah ideal untuk gaya permainannya, dengan formasi 3-4-2-1 sebagai formasi favoritnya.
PENAWARAN RESMI
Kini tinggal mencapai kesepakatan dengan PSG, namun sang penyerang bisa dianggap akan hengkang: Milan bergerak cepat dan menginginkan penyerang barunya, yang menjadi target utama dalam era baru ini. Negosiasi sedang berlangsung dengan Ramos dan agennya terkait persyaratan kontrak pribadi: klub Rossoneri bukanlah satu-satunya klub yang mengincar pemain berusia 25 tahun tersebut.
KARAKTERISTIK RAMOS
Ramos dianggap ideal karena ia memainkan peran sebagai penyerang nomor sembilan dengan pergerakan ke dalam dan sebagai penghubung, serta mampu mengamankan penguasaan bola dan mempercepat alur permainan. Karakteristiknya disukai oleh mereka yang mengutamakan intensitas dan umpan-umpan pendek: serangan ke ruang kosong, tekanan yang terarah, serta kerja tanpa bola. Ada keselarasan teknis yang jelas dengan Amorim, yang tidak menginginkan penyerang nomor sembilan yang hanya menunggu bola.
ASPEK EKONOMI
PSG telah berinvestasi besar-besaran, yakni 65 juta euro pada tahun 2024; klub ini tidak mau menjual pemain dengan harga murah dan menjaga nilai pasarnya. Mengenai skemanya, kabar yang beredar menyebutkan adanya pendekatan kreatif: peminjaman dengan opsi pembelian, atau pembayaran bertahap. Itu adalah skenario yang masuk akal, bukan fakta. Gajinya sekitar 3 juta euro.
IDE MILAN
Ramos merasa nyaman di PSG dari segi lingkungan, namun ia ingin lebih sering bermain: tahun ini ia sangat jarang diturunkan sebagai starter, dan meskipun waktu bermainnya terbatas, ia berhasil mencetak 12 gol. Amorim, dalam pembicaraan awal dengan pemilik Milan, menyebut mantan pemain Benfica itu sebagai salah satu kandidat favoritnya karena gaya permainannya. Tujuannya mungkin adalah menunda pembelian definitif hingga 2027 dengan skema seperti peminjaman dengan opsi pembelian atau kewajiban pembelian bersyarat, guna meredam biaya. Dua opsi tersebut telah dibahas dalam kontak terbaru dengan Mendes antara bulan Maret dan April lalu.