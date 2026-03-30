Milan terus gencar mendekati André. Menurut media Brasil, Rossoneri dilaporkan telah mengajukan tawaranbaru kepada Corinthians, yang membutuhkan waktu untuk memberikan tanggapan.
Milan, tawaran baru untuk André: 22 juta euro untuk meyakinkan Corinthians, seperti yang terjadi terakhir kali
Seperti yang dijelaskan ESPN Brasil, Timao dilaporkan telah menerima tawaran baru untuk mendapatkan pemain muda Brasil tersebut. Tawaran baru tersebut dilaporkan sebesar 22 juta euro, dengan bagian tetap sebesar 18 juta euro dan tambahan 4 juta euro yang terkait dengan bonus berdasarkan pencapaian olahraga. Dengan tawaran ini, Rossoneri akan memperoleh 70% hak ekonomi sang pemain. Namun, gelandang berusia 19 tahun tersebut dilaporkan bersedia melepas 30% hak kepemilikannya – yang dikelola sendiri olehnya – kepada Milan, demi memastikan kesuksesan kesepakatan tersebut.
Di sisi lain, Corinthians sedang mempertimbangkannya dan mengambil waktu untuk mengevaluasi tawaran tersebut, didukung oleh minat klub-klub lain seperti Benfica dan Atlético Madrid yang berpotensi memicu persaingan untuk mendapatkan gelandang tersebut. Beberapa minggu lalu, Milan sendiri sempat yakin telah berhasil mendapatkan pemain tersebut, sebelum presiden Timao, Osmar Stabile, berubah pikiran. Saat itu, Rossoneri mengira telah menuntaskan kesepakatan senilai sekitar 17 juta euro – yang akan dibayarkan dalam tiga angsuran: 15 juta euro tetap dan 2 juta euro lainnya yang bersifat variabel untuk 70% hak ekonomi sang pemain – namun kesepakatan tersebut gagal di tahap akhir akibat veto dari presiden klub.