Milan, tantang Inter untuk Reggiani dari Borussia Dortmund: bek itu telah ditawarkan kepada AC Milan

Menurut laporan pakar transfer Matteo Moretto, dalam beberapa jam terakhir ada kontak untuk Luca Reggiani ke AC Milan dengan bek Borussia Dortmund itu ditawarkan kepada klub tersebut. Seperti disebutkan, profil ini dalam beberapa pekan terakhir sempat dikaitkan dengan rival Inter.





Reggiani adalah bek kelahiran 2008, pilar tim nasional kelompok umur Italia yang bergabung ke Bundesliga pada Februari 2024 dari Sassuolo. Bersama tim utama Kovac, ia sudah mencatatkan 9 penampilan dan satu gol. Untuk dirinya, Inter sudah lama menunggu dan sempat memikirkan kemungkinan langkah pada Januari mendatang atau pada musim panas 2027. Namun kini sang rival sekota bisa disalip oleh AC Milan yang sejak lama mencari bek tengah yang piawai membangun serangan dari belakang dan bisa melengkapi lini belakang Amorim.