Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
LUCA REGGIANI BORUSSIA DORTMUND Getty Images
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Milan, tantang Inter untuk Reggiani dari Borussia Dortmund: bek itu telah ditawarkan kepada AC Milan

AC Milan
Transfers
Borussia Dortmund
Bundesliga
Serie A
L. Reggiani

Sebuah derbi baru antara AC Milan dan Inter mulai terbentuk, kali ini di bursa transfer. Kepada AC Milan, memang, telah ditawarkan sosok yang dalam beberapa pekan terakhir muncul sebagai kemungkinan ide untuk memperkuat lini pertahanan. Yang dimaksud adalah Luca Reggiani, bek tengah muda Italia yang bermain untuk Borussia Dortmund.


  • Menurut laporan pakar transfer Matteo Moretto, dalam beberapa jam terakhir ada kontak untuk Luca Reggiani ke AC Milan dengan bek Borussia Dortmund itu ditawarkan kepada klub tersebut. Seperti disebutkan, profil ini dalam beberapa pekan terakhir sempat dikaitkan dengan rival Inter.


    Reggiani adalah bek kelahiran 2008, pilar tim nasional kelompok umur Italia yang bergabung ke Bundesliga pada Februari 2024 dari Sassuolo. Bersama tim utama Kovac, ia sudah mencatatkan 9 penampilan dan satu gol. Untuk dirinya, Inter sudah lama menunggu dan sempat memikirkan kemungkinan langkah pada Januari mendatang atau pada musim panas 2027. Namun kini sang rival sekota bisa disalip oleh AC Milan yang sejak lama mencari bek tengah yang piawai membangun serangan dari belakang dan bisa melengkapi lini belakang Amorim.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV