"Kami kebobolan lebih banyak serangan balik di babak pertama daripada sepanjang musim ini." Dengan kalimat yang diucapkan kepada DAZN setelah pertandingan, Allegri memberikan gambaran yang jelas tentang kekalahan yang memang pantas diterima Milan dari Lazio. Kekalahan ini merupakan hasil dari babak pertama di mana Rossoneri kekurangan substansi dan keseimbangan yang hanya bisa diberikan oleh Rabiot kepada tim ini. Zaccagni dan Isaksen, yang dibantu oleh kerja keras Dele Bashiru dan Taylor, dengan mudah menembus barisan pertahanan yang kesulitan tanpa filter dari para gelandang, kecuali Modric.Milan adalah tim yang benar-benar berbeda ketika Adrien berada di lapangan. Angka-angka musim ini menjelaskannya dengan jelas dan tepat: dengan pemain Prancis itu sebagai starter, I Diavolo meraih rata-rata 2,35 poin per pertandingan, menunjukkan bahwa mereka adalah pesaing serius untuk Scudetto. Bahkan, selisih poin mereka semakin mencolok meskipun Inter mengalami sedikit kegagalan saat menjamu Atalanta. Tanpa Rabiot, sebaliknya, rata-rata poin turun drastis menjadi 1,62 poin per pertandingan, penurunan signifikan yang menunjukkan betapa pentingnya mantan pemain Juventus itu bagi tim.
Milan, tanpa Rabiot berarti masalah: Allegri belum menemukan solusi untuk mengatasi absennya pemain Prancis itu dan kini harus kehilangan Leao serta Pulisic
TIDAK ADA ALTERNATIF TAKTISAbsennya Rabiot memaksa Massimiliano Allegri untuk memikirkan dengan matang siapa yang akan diturunkan sebagai penggantinya saat melawan Lazio. Awalnya, Samuele Ricci tampak menjadi pilihan utama, namun kemudian ia beralih ke Jashari yang ternyata tidak sesuai harapan, tidak jelas performanya. Dan justru ketidakhadiran rencana cadangan saat mantan pemain Marseille itu tidak bisa bermain adalah salah satu masalah terpenting yang harus diselesaikan oleh klub dan pelatih, terutama menjelang musim depan. Ricci memiliki karakteristik yang berbeda dari Rabiot dan harus meningkatkan kemampuan teknis serta kepribadiannya, sementara Jashari merupakan dilema taktis. Dan mungkin juga teknis. Rabiot absen dalam delapan pertandingan sebelum laga melawan Lazio: dua sebelum kedatangannya (Cremonese dan Lecce), empat karena cedera (Fiorentina, Pisa, Atalanta, dan Parma), serta satu karena skorsing (Como). Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, Milan hanya meraih empat hasil imbang dan satu kekalahan melawan Cremonese, yang menegaskan betapa krusialnya kehadirannya untuk mengejar gelar Scudetto.
Ketika Rabiot turun ke lapangan, Milan memenangkan 14 dari 20 pertandingan, dengan hanya menelan satu kekalahan (di kandang melawan Parma). Selain itu, gelandang Prancis ini telah mencetak empat gol dalam laga tandang, termasuk dua gol penentu kemenangan melawan Como, serta memberikan empat assist, membuktikan dirinya sebagai elemen kunci dalam serangan Rossoneri.
DUA MASALAH YANG HARUS DISELESAIKAN: PULISIC DAN LEAO
Di tengah musim yang sempurna dari segi perilaku dan respons tim, retakan pertama mulai muncul pada malam di Olimpico: Leao, yang tampak frustrasi dengan hasil pertandingan, sangat tidak terima diganti dan mulai berdebat sengit dengan Allegri. Namun di balik kegelisahannya, dalam seruan-seruan sang pemain asal Portugal itu terdapat permintaan tegas untuk tetap berada di lapangan agar dapat kembali ke posisi aslinya mengingat perubahan formasi menjadi tiga penyerang. Hal ini dipandang sebagai semacam pembebasan dari peran penyerang tengah yang dipercayakan Allegri kepadanya segera setelah Gimenez absen. Sebuah sinyal jelas yang perlu ditelaah antara masa kini dan masa depan karena jika benar bahwa pemain nomor 10 Rossoneri ini memiliki catatan gol yang bagus di liga (9, red.), sama benarnya pula bahwa ia tidak merasa nyaman dalam peran tersebut dan menginginkan hal lain.
Sisi lain dari koin yang sama adalah penampilan Pulisic yang semakin mengecewakan dan mengalami kesulitan. Dan di sini pula, di balik puasa golnya, selain masalah fisik, tersembunyi pula kesulitan taktis: mantan pemain Chelsea ini membutuhkan pemain yang bisa menjadi titik referensi serangan yang lebih mirip Fullkrug daripada Leao. Singkatnya, hari ini Rabiot, dan ketidakhadirannya, berdampak lebih besar pada dua pemimpin teknis lainnya di tim.