Di tengah musim yang sempurna dari segi perilaku dan respons tim, retakan pertama mulai muncul pada malam di Olimpico: Leao, yang tampak frustrasi dengan hasil pertandingan, sangat tidak terima diganti dan mulai berdebat sengit dengan Allegri. Namun di balik kegelisahannya, dalam seruan-seruan sang pemain asal Portugal itu terdapat permintaan tegas untuk tetap berada di lapangan agar dapat kembali ke posisi aslinya mengingat perubahan formasi menjadi tiga penyerang. Hal ini dipandang sebagai semacam pembebasan dari peran penyerang tengah yang dipercayakan Allegri kepadanya segera setelah Gimenez absen. Sebuah sinyal jelas yang perlu ditelaah antara masa kini dan masa depan karena jika benar bahwa pemain nomor 10 Rossoneri ini memiliki catatan gol yang bagus di liga (9, red.), sama benarnya pula bahwa ia tidak merasa nyaman dalam peran tersebut dan menginginkan hal lain.

Sisi lain dari koin yang sama adalah penampilan Pulisic yang semakin mengecewakan dan mengalami kesulitan. Dan di sini pula, di balik puasa golnya, selain masalah fisik, tersembunyi pula kesulitan taktis: mantan pemain Chelsea ini membutuhkan pemain yang bisa menjadi titik referensi serangan yang lebih mirip Fullkrug daripada Leao. Singkatnya, hari ini Rabiot, dan ketidakhadirannya, berdampak lebih besar pada dua pemimpin teknis lainnya di tim.