Seorang bek tengah dan seorang gelandang serang. Setelah merampungkan kedatangan Diego Moreira dari Strasbourg, yang kemarin menjalani tes medis dan hari ini akan diresmikan, Milan ingin menghadiahkan kepada Amorim dua tambahan amunisi lagi, yang bisa membuat tim melakukan lompatan kualitas yang definitif. Prioritasnya sudah diketahui sejak lama, dibutuhkan seorang gelandang serang, yang bisa bermain bersama Pulisic di belakang Gonçalo Ramos, dan seorang bek tengah, yang bisa memimpin lini pertahanan bersama Pavlovic dan Gila. Di antara profil yang dipertimbangkan Milan ada Tiago Gabriel dari Lecce dan, terutama, Goncalo Inacio dari Sporting Lisbon, yang sangat dikenal Amorim. Nama pemain kelahiran 2001 itu sudah muncul dalam pembicaraan pada Juni antara pelatih asal Portugal tersebut, Cardinale, dan tim pasar transfer, dan dalam dua pekan terakhir bursa transfer ini ia bisa kembali mengemuka.