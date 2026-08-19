Seorang bek tengah dan seorang gelandang serang. Setelah merampungkan kedatangan Diego Moreira dari Strasbourg, yang kemarin menjalani tes medis dan hari ini akan diresmikan, Milan ingin menghadiahkan kepada Amorim dua tambahan amunisi lagi, yang bisa membuat tim melakukan lompatan kualitas yang definitif. Prioritasnya sudah diketahui sejak lama, dibutuhkan seorang gelandang serang, yang bisa bermain bersama Pulisic di belakang Gonçalo Ramos, dan seorang bek tengah, yang bisa memimpin lini pertahanan bersama Pavlovic dan Gila. Di antara profil yang dipertimbangkan Milan ada Tiago Gabriel dari Lecce dan, terutama, Goncalo Inacio dari Sporting Lisbon, yang sangat dikenal Amorim. Nama pemain kelahiran 2001 itu sudah muncul dalam pembicaraan pada Juni antara pelatih asal Portugal tersebut, Cardinale, dan tim pasar transfer, dan dalam dua pekan terakhir bursa transfer ini ia bisa kembali mengemuka.
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Milan tak menyerah untuk Gonçalo Inacio: antara klausul, biaya transfer, dan keterbukaan sang pemain
Klausul pelepasan sangat tinggi
Kesulitan untuk mendatangkan bek tengah binaan akademi Leoni itu memang banyak, tetapi kesepakatan ini bukan hal yang mustahil. Gonçalo Inacio adalah pilar Sporting Lisbon asuhan Rui Borges dan sejak tahun ini, menyusul kepergian Hjulmand ke Atletico Madrid, ia menjadi kapten tim, namun bagi klub ibu kota Portugal itu, ia bukan pemain yang tak tersentuh. Semua orang punya harga, termasuk Inacio, yang masih memiliki klausul pelepasan senilai 60 juta euro. Pada Desember lalu, saat memperpanjang kontraknya hingga 2030, ia memang menolak proposal klub untuk menaikkannya menjadi 80 juta euro. Pada titik bursa transfer ini, dengan 1 September yang semakin dekat, dan Sporting yang akan punya kewajiban mencari penggantinya, sulit untuk berpikir bahwa ia bisa pergi dengan harga murah.
Inacio membuka pintu, bergantung pada Sporting
Untuk memboyongnya dari Sporting dibutuhkan tawaran yang sangat tinggi, di atas 40 juta euro. Inacio mengetahui ketertarikan Milan, tetapi ia tidak berada dalam posisi untuk memaksakan keadaan. Sporting adalah tim dalam hidupnya, ia tidak akan pernah merugikan klub itu. Namun, jika ada negosiasi, ia akan terbuka untuk pindah, hijrah ke Italia, bahkan tanpa Liga Champions. Menurut CNN Portugal, setelah Piala Dunia ia sempat membuka peluang untuk pergi, tetapi sementara itu Sporting telah menjual Diomandé ke Nottingham Forest dan tidak bisa membiarkan kehilangan pilar lainnya. Banyak hal akan bergantung pada apa yang diputuskan Cardinale, yang pada jendela transfer ini sudah bekerja sama dengan Jorge Mendes, agen Inacio, untuk kesepakatan Ramos dan Moreira.
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