Pilihan lainnya terkait dengan Jovan Kirovski, orang kepercayaan Ibrahimovic dan direktur olahraga Milan Futuro, bersama Donato Lomonte, kepala pemandu bakat yang dikabarkan akan dipromosikan menjadi direktur olahraga pro forma—karena ia memiliki lisensi yang diperlukan—dan terutama Bobby Gardiner, seorang analis big data yang sedang naik daun, yang kemungkinan besar akan segera diberi tanggung jawab untuk mengoordinasikan bidang pemanduan bakat, dengan bantuan Amorim sendiri, yang mungkin akan menjalankan peran sebagai manajer pelatih. Opsi lainnya terkait dengan Domenico Teti untuk posisi direktur olahraga, mantan pemain Wolverhampton yang didukung oleh Jorge Mendes.



