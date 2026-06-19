Milan tidak menyerah dalam upaya merekrut Markus Krösche dan Timmo Hardung, meskipun Eintracht Frankfurt telah membangun tembok penghalang: klub Rossoneri ini mengincar direktur teknis dan direktur olahraga asal Jerman tersebut, dan antara kemarin dan hari ini terus menjalin kontak untuk kedua sosok yang telah diidentifikasi oleh Gerry Cardinale dan timnya sebagai pengganti Giorgio Furlani dan Igli Tare.
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Milan tak menyerah dalam perburuan Krosche dan Hardung: telah dilakukan kontak baru, ada tiga alternatif
GANTI RUGI DAN HALANGAN EINTRACHT
Menurut laporan Gazzetta dello Sport, harapan yang ada adalah agar sikap klub Jerman tersebut melunak, mungkin setelah pembayaran ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak: namun, dari Frankfurt, saat ini belum ada sinyal yang menggembirakan, meskipun Krosche dan Hardung telah menyetujui proposal Rossoneri setidaknya sejak seminggu yang lalu, yang terkait dengan kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih.
IDE OZEK
Klub Jerman tersebut tidak ingin melepas direktur teknis dan direktur olahraga pada paruh kedua bulan Juni karena masalah ketidaksesuaian jadwal dalam perencanaan musim depan: oleh karena itu, gagasan untukmerekrut Devin Ozek, 31 tahun, yang baru saja menyelesaikan petualangannya di Fenerbahçe dan mantan anak didik Simon Rolfes di Leverkusen, masih tetap terbuka.
LINTASAN KIROVSKI DAN TETI
Pilihan lainnya terkait dengan Jovan Kirovski, orang kepercayaan Ibrahimovic dan direktur olahraga Milan Futuro, bersama Donato Lomonte, kepala pemandu bakat yang dikabarkan akan dipromosikan menjadi direktur olahraga pro forma—karena ia memiliki lisensi yang diperlukan—dan terutama Bobby Gardiner, seorang analis big data yang sedang naik daun, yang kemungkinan besar akan segera diberi tanggung jawab untuk mengoordinasikan bidang pemanduan bakat, dengan bantuan Amorim sendiri, yang mungkin akan menjalankan peran sebagai manajer pelatih. Opsi lainnya terkait dengan Domenico Teti untuk posisi direktur olahraga, mantan pemain Wolverhampton yang didukung oleh Jorge Mendes.