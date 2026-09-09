ZUMA Press Wire
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Milan Skriniar merasakan "tanggung jawab besar" saat Fenerbahce mengakhiri absennya selama 18 tahun dari Liga Champions melawan Roma
Skriniar memimpin Fenerbahce setelah penantian 18 tahun
Kapten Fenerbahce, Milan Skriniar, akan memimpin timnya di Chobani Stadium saat klub itu mengakhiri absensi 18 tahun dari panggung utama Liga Champions melawan Roma. Raksasa Turki itu melewati tiga babak kualifikasi di bawah pelatih kepala Ismail Kartal untuk memastikan kembalinya mereka.
Berbicara bersama Kartal dalam konferensi pers prapertandingan, Skriniar mengakui besarnya emosi dalam membawa kembali sepak bola elite Eropa ke Istanbul.
Bek tersebut menegaskan bahwa skuad sepenuhnya memahami arti momen bersejarah itu bagi para suporter setelah hampir dua dekade absen.
- Getty Images Sport
Kapten menyoroti tanggung jawab kepada para suporter
Skriniar menegaskan bahwa tim merasakan kewajiban besar untuk menampilkan performa yang berkesan melawan lawan mereka dari Italia. Ia mendesak rekan-rekan setimnya untuk mengamankan poin maksimal guna memulai kampanye Eropa mereka.
Pemain internasional Slovakia itu menegaskan bahwa Fenerbahce memasuki setiap turnamen dengan ambisi mencapai level tertinggi.
"Kami merasakan tanggung jawab yang sangat besar kepada para suporter kami dengan kembalinya Liga Champions ke stadion ini setelah 18 tahun," kata Skriniar. "Kami ingin meraih poin pertama kami besok."
Menyerang kelemahan di Roma asuhan Gasperini
Menganalisis lawan, Skriniar mengakui performa kuat Roma di bawah Gian Piero Gasperini, dengan tim Serie A itu memuncaki klasemen domestik mereka. Namun, sang kapten tetap yakin bahwa Fenerbahce bisa menemukan celah di pertahanan tim Italia tersebut.
Fenerbahce memasuki pertandingan ini dengan memburu hasil positif setelah menelan kekalahan dalam derby domestik melawan Besiktas pada akhir pekan.
"Roma adalah lawan yang kuat, terorganisasi, dan sedang dalam performa bagus," kata Skriniar. "Kami harus memanfaatkan momen-momen ketika mereka lebih lemah."
- ZUMA Press Wire
Fokus beralih ke lapangan di Stadion Chobani
Dengan Romelu Lukaku bersiap menghadapi mantan klubnya dan sejumlah pemain kunci absen karena cedera, kepemimpinan Skriniar akan sangat vital bagi tuan rumah.
Fenerbahce berupaya memanfaatkan atmosfer penuh gairah di Istanbul untuk mengatasi Roma dan membangun fondasi kuat di fase liga.
Skriniar dan rekan-rekan setimnya akan berusaha menerjemahkan fokus mereka sebelum laga menjadi tiga poin krusial di panggung terbesar sepakbola Eropa.
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