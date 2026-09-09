Kapten Fenerbahce, Milan Skriniar, akan memimpin timnya di Chobani Stadium saat klub itu mengakhiri absensi 18 tahun dari panggung utama Liga Champions melawan Roma. Raksasa Turki itu melewati tiga babak kualifikasi di bawah pelatih kepala Ismail Kartal untuk memastikan kembalinya mereka.

Berbicara bersama Kartal dalam konferensi pers prapertandingan, Skriniar mengakui besarnya emosi dalam membawa kembali sepak bola elite Eropa ke Istanbul.

Bek tersebut menegaskan bahwa skuad sepenuhnya memahami arti momen bersejarah itu bagi para suporter setelah hampir dua dekade absen.



