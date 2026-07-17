Keith Wyness, mantan CEO Aston Villa, mengatakan hal ini kepada Football Insider dalam podcast Inside Track: "Ada sesuatu yang membuatku merasa bahwa Lampard benar-benar berusaha sekuat tenaga, di balik layar, untuk menyelesaikan transfer Fikayo Tomori ini. Coventry membutuhkan sesuatu untuk memperkuat skuad mereka dan mereka juga membutuhkan pemain andalan, pemimpin di lapangan. Tomori adalah pemain yang cukup bagus. Saya tidak berpikir dia adalah pemain kelas dunia, tetapi dia jelas berada di level yang sangat baik. Saya rasa dia bisa melakukan peran seperti itu untuk Coventry. Pada akhirnya, saya yakin jika Newcastle tidak mengajukan tawaran konkret, dia akan bergabung dengan Coventry di bawah asuhan Lampard."