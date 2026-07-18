Milan, simak pernyataan agen Kostic: "Milan membelinya karena menganggapnya sebagai investasi untuk masa depan, tetapi ia sudah bisa memberikan kontribusi signifikan di Serie A"

Di Italia, telah dibicarakan kemungkinan peminjaman ke Serie B, untuk mendukung perkembangannya menjelang musim depan. Apakah ini hipotesis yang konkret?

“Milan lebih tahu daripada siapa pun solusi apa yang paling tepat untuk perkembangannya dan perjalanannya. Dari pihak saya, saya hanya bisa mengatakan bahwa saat ini Andrej sepenuhnya fokus pada Milan. Sekarang dia hanya memikirkan untuk memberikan yang terbaik dalam latihan hari ini dan besok. Dia sedang menjalani perjalanannya selangkah demi selangkah.”





Apakah Milan sudah menetapkan rencana yang jelas untuk masa depannya?

"Tentu saja. Milan merekrut Andrej karena menganggapnya sebagai investasi untuk masa depan, tetapi juga sebagai pemain yang sudah mampu bersaing secara langsung di panggung besar. Dia adalah penyerang berbakat yang, meskipun usianya masih muda, telah mengumpulkan pengalaman yang signifikan baik di level klub besar maupun di level internasional. Saya yakin Milan memiliki rencana yang jelas untuk perkembangannya dan kami sepenuhnya sejalan dengan klub. Prioritasnya adalah membantunya mengekspresikan potensi penuhnya sepenuhnya, selangkah demi selangkah.”

Bagaimana Anda akan mendeskripsikan Kostic kepada para penggemar Milan dengan tiga kata sifat, agar mereka dapat mengenalnya lebih baik?

"Ambisius. Berani. Tegas. Jika boleh menambahkan kata keempat: pemenang".

Apakah menurut Anda dia sudah siap bermain di Serie A?

“Saya yakin dia akan mendapatkan kesempatannya pada waktu yang tepat, dengan cara yang benar, dan sesuai dengan rencana Milan. Saya selalu percaya bahwa setiap pemain sepak bola bisa berkembang, terlepas dari bakatnya. Apakah dia bisa memberikan dampak di Serie A sudah pada musim ini? Tentu saja, saya yakin akan hal itu. Dia memiliki faktor X khusus yang sebenarnya tidak bisa diajarkan. Di saat yang sama, kami tidak terburu-buru. Yang terpenting adalah proses perkembangannya dikelola dengan benar. Dengan melakukan hal itu, semua hal lainnya akan datang dengan sendirinya.”

Ketika Milan menunjukkan ketertarikannya pada dia, bagaimana reaksi Anda? Apakah Rossoneri selalu menjadi pilihan pertama Anda?

"Seperti yang sudah saya katakan, beberapa klub telah menunjukkan minat konkret pada Andrej sebelum dan selama bursa transfer musim dingin. Namun, begitu Milan masuk ke dalam gambar, semuanya menjadi sangat jelas. Bagi Andrej, orang tuanya, dan saya, Milan langsung menjadi pilihan pertama dan satu-satunya."

Dalam beberapa bulan ke depan, pasti akan dibicarakan tentang kemungkinan persaingan antara Kostic dan Camarda. Apakah menurut Anda keduanya dapat mengekspresikan potensi mereka sepenuhnya dan memainkan peran penting dalam masa depan Milan?

"Camarda adalah pemain yang sangat berbakat. Keduanya merupakan bagian dari generasi muda yang menjanjikan, dan saya pikir hal ini positif karena mereka dapat saling memotivasi setiap hari. Persaingan yang sehat membantu para pemain muda untuk berkembang. Saya sungguh-sungguh yakin bahwa keduanya memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk menjadi pemain penting bagi Milan di masa depan dan memainkan peran utama dalam sepak bola Italia dan Eropa. Dari sudut pandang Milan, ini benar-benar ‘masalah’ yang menyenangkan untuk dihadapi.”