Milan, simak pernyataan agen Kostic: "Milan membelinya karena menganggapnya sebagai investasi untuk masa depan, tetapi ia sudah bisa memberikan kontribusi signifikan di Serie A"

Datang dari Partizan Beograd dengan nilai transfer 5 juta euro ditambah persentase dari penjualan di masa depan, Andrej Kostic sedang bekerja keras pada fase awal pemusatan latihan ini untuk meyakinkan Ruben Amorim agar mempertahankannya dalam skuad musim depan. Darko Ristic, perwakilan penyerang kelahiran 2007 tersebut, berbicara demikian kepada Milanews.it.
Setelah tampil mengesankan bersama Partizan, Andrej Kostic menarik minat beberapa klub selama bursa transfer musim dingin lalu. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk memilih Milan?
“Ada minat yang konkret dari beberapa klub, baik sebelum maupun selama bursa transfer musim dingin. Namun jujur saja: Milan adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola. Ketika klub sekelas Milan menghubungi Anda, Anda tidak bisa menolak. Kami semua sangat senang bahwa kesempatan ini datang tepat dari Rossoneri. Bagi Andrej, keluarganya, dan saya, ini adalah momen yang sangat membanggakan.”
Dalam beberapa hari terakhir, dia berlatih bersama tim utama. Apakah Anda sempat berbicara dengannya? Bisakah Anda menceritakan pendapatnya tentang Rúben Amorim dan bagaimana perasaannya selama hari-hari pertamanya bersama Rossoneri?
"Ya, dia sudah berlatih bersama tim utama selama beberapa hari dan, tentu saja, kami berbicara hampir setiap hari. Dia sangat menikmati pengalaman ini dan sangat terkesan dengan semua yang dia lihat sejauh ini. Mengenai Rúben Amorim, dia hanya memiliki kata-kata positif. Mulai dari cara dia berkomunikasi dengan para pemain hingga ide-ide yang ingin dia terapkan, Andrej mengatakan bahwa sangat jelas apa yang ingin dibangun oleh pelatih dan arah mana yang ingin dia berikan kepada tim."