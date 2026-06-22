Milan mengalami perubahan besar, dengan revolusi yang tak terduga. Setelah berminggu-minggu mencari direktur olahraga baru dan kepala bidang sepak bola baru, Gerry Cardinale memutuskan untuk mengambil langkah baru. Pimpinan RedBird ini tidak akan lagi berada di belakang layar: dibandingkan dengan masa lalu, ia akan memiliki peran yang lebih operasional. Di sekelilingnya, dalam struktur terintegrasi baru di mana pemilik, manajemen, dan pelatih berbagi visi yang sama, akan ada Massimo Calvelli sebagai direktur eksekutif, Bobby Gardiner dan Donato Lomonte sebagai penasihat olahraga, dan terutama Hendrik Almstadt, yang akan menangani pembelian dan penjualan pemain.
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Milan, siapa itu Hendrik Almstadt: ahli data, lulusan ekonomi, dan direktur baru Player Trading. Ia memegang peran strategis dalam pembangunan klub
PRIA YANG MENANGANI PERUNDINGAN
Pria asal Jerman kelahiran 1973 ini dianggap sebagai tokoh kunci di Milan yang baru, di mana ia akan menjabat sebagai Direktur Perdagangan Pemain. Pada dasarnya, ia akan menjadi sosok yang menangani negosiasi. Seperti dilansir Fanpage, Almstadt menempuh pendidikan di London School of Economics yang bergengsi dan kemudian meraih gelar MBA dari Harvard. Reputasinya semakin kokoh berkat pemanfaatan data dan analisis canggih yang diterapkan dalam sepak bola profesional. Antara tahun 2010 dan 2015, ia bekerja di Arsenal, menangani bidang pemantauan bakat, pengembangan olahraga, dan manajemen strategis. Pada tahun 2015, ia ditunjuk sebagai direktur olahraga pertama dalam sejarah Aston Villa, dan berkontribusi dalam reorganisasi bidang teknis serta sistem perekrutan pemain.
DATA SEBAGAI FOKUS UTAMA PASAR
Dipilih pada tahun 2019 oleh Ivan Gazidis, direktur eksekutif Rossoneri pada masa kepemimpinan Elliott, ia dianggap sebagai semacam ahli dalam menganalisis pemain dari sudut pandang teknis dan ekonomi-keuangan. Ia memainkan peran penting dalam pengembangan proses pengambilan keputusan berbasis data. Karyanya dikaitkan dengan modernisasi bidang pemantauan bakat dan perekrutan klub asal Milan tersebut. Almstadt dianggap sebagai salah satu eksekutif yang berkontribusi pada penyebaran pendekatan “data-driven” dalam sepak bola Eropa. Kariernya merupakan contoh integrasi antara kompetensi manajerial, ekonomi, dan olahraga. Pedoman pasar transfer Milan yang baru sangat jelas: data dan keberlanjutan menjadi inti dari proyek ini. Hal ini disepakati oleh semua pihak di klub.
ORGANISASI BARU
Sebagaimana dilaporkanoleh La Gazzetta dello Sport, Almstadt akan menjadi pejabat olahraga yang paling dekat dengan Amorim, sehingga ia dapat berdiskusi mengenai kebutuhan dan isu-isu teknis yang lebih mendalam. Ia juga akan mengawasi analisis data dan pemantauan pemain (scouting), bidang yang akan berada di bawah pengawasan Donato Lomonte. Ia juga akan menerima masukan dari delapan pengamat yang bertugas di seluruh dunia, namun dengan pembagian geografis khusus: Inggris, Prancis, Argentina, Belanda, Belgia, dan Italia. Tidak hanya itu: akan ada sosok yang telah ditentukan untuk menangani analisis video dan dukungan olahraga, secara teknis menjabat sebagai Kepala Analisis Rekrutmen. Setelah struktur ini ditetapkan, bursa transfer—baik untuk pemain yang masuk maupun yang keluar—akhirnya dapat dimulai secara serius.