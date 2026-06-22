Milan, siapa itu Hendrik Almstadt: ahli data, lulusan ekonomi, dan direktur baru Player Trading. Ia memegang peran strategis dalam pembangunan klub

Sebagaimana dilaporkanoleh La Gazzetta dello Sport, Almstadt akan menjadi pejabat olahraga yang paling dekat dengan Amorim, sehingga ia dapat berdiskusi mengenai kebutuhan dan isu-isu teknis yang lebih mendalam. Ia juga akan mengawasi analisis data dan pemantauan pemain (scouting), bidang yang akan berada di bawah pengawasan Donato Lomonte. Ia juga akan menerima masukan dari delapan pengamat yang bertugas di seluruh dunia, namun dengan pembagian geografis khusus: Inggris, Prancis, Argentina, Belanda, Belgia, dan Italia. Tidak hanya itu: akan ada sosok yang telah ditentukan untuk menangani analisis video dan dukungan olahraga, secara teknis menjabat sebagai Kepala Analisis Rekrutmen. Setelah struktur ini ditetapkan, bursa transfer—baik untuk pemain yang masuk maupun yang keluar—akhirnya dapat dimulai secara serius.